IAAF разрешила украинской бегунье выступать на внутрироссийских соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила бегунье Наталье Погребняк, сменившей в связи с замужеством украинское гражданство на российское, выступать на национальных соревнованиях в России.

«Наталья вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах», — приводит ТАСС слова исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александра Паркина.

Он отметил, что 30-летняя спортсменка также имеет право подать заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для выступления на международных турнирах.

«Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах», — добавил функционер.

Погребняк выступала за сборную Украины на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что ВФЛА отправила 120 заявок в IAAF для получения нейтрального статуса.