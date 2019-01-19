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IAAF разрешила украинской бегунье выступать на внутрироссийских соревнованиях
19 января 2019, 22:39 • 82 • Украина
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила бегунье Наталье Погребняк, сменившей в связи с замужеством украинское гражданство на российское, выступать на национальных соревнованиях в России.
©Valeriano Di Domenico globallookpress.com
«Наталья вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах», — приводит ТАСС слова исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александра Паркина.
Он отметил, что 30-летняя спортсменка также имеет право подать заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для выступления на международных турнирах.
«Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах», — добавил функционер.
Погребняк выступала за сборную Украины на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что ВФЛА отправила 120 заявок в IAAF для получения нейтрального статуса.
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