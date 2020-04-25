I'll be back: министр времен Януковича может возглавить украинскую таможню – «соросят» уволили • 143 • Украина



На вечернем заседании Кабинета министров Украины 24 апреля внезапно было вычищена вся команда «соросят» из налоговой и таможни. Максим Нефёдов и Сергей Верланов отправлены в отставку вместе со своими командами. Но ещё более внезапным является претендент на должность главы украинской таможни – это министр времён Януковича, глава его предвыборного штаба в Одессе Василий Цушко.







«Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы», - написал он в своём телеграм-канале по итогам внеочередного заседания правительства в пятницу.



Также уволены заместители главы Гостаможни - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.



«С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский», - указал он.



Таким образом, из двух ключевых ведомств вычищена практически вся команда «соросят».



Причиной стало подозрение в коррупции. В конце марта экс-глава Минфина Игорь Уманский, проработавший в должности всего пару недель, инициировал отставку Нефёдова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со «скрутками» НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 миллиардов гривен.



До назначения новых руководителей, которое прогнозируют уже на следующей неделе, временно исполнять обязанности руководителя таможни будет руководитель одного из департаментов ГТС Игорь Муратов. Государственную налоговую службу временно возглавит заместитель главы ведомства Михаил Титарчук.



Сам Нефедов утверждает, что увольнение стало для него «сюрпризом».



«Это вообще была такая несколько трагикомическая история: я пришел на Кабмин, потому что сегодня рассматривался вопрос зарплат таможенников, я выступил, решение приняли. Далее объявили блок кадровых вопросов. И насколько я понял, по выражению лица части министров, для многих наше увольнение - меня, Верланова, всех заместителей - было сюрпризом», - рассказал он в интервью Liga.net.



Экс-таможенник Максим Нефёдов

«Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения», - заявил бывший руководитель ГТС в комментарии изданию «Новое время».



Экс-налоговик Сергей Верланов

Прокомментировал увольнение бывших подчинённых и экс-премьер Украины Алексей Гончарук. Он назвал этот шаг «продолжением зачистки антикоррупционеров», «очередной ошибкой власти» и «очень плохой новостью для бизнеса». Кроме того, он предрёк начало «новой кадровой политики не в интересах Украины».



Кандидатура претендента на пост главы украинской таможни уже известна – это Василий Цушко.



Василий Цушко в 2005-2006 годах был председателем Одесской ОГА. В 2006-2007 годах возглавлял МВД в правительстве Януковича. В течение 2009-2010 годов руководил предвыборным штабом Януковича в Одесской области. В 2010 году - был министром экономики, и до 2014 года - глава антимонопольного комитета Украины.



Цушко уже подал е-декларацию на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, указав в графе «место работы» (или место будущей работы) Министерство финансов Украины, а занимаемую должность или должность, на которую претендует – «заместитель министра».

На вечернем заседании Кабинета министров Украины 24 апреля внезапно было вычищена вся команда «соросят» из налоговой и таможни. Максим Нефёдов и Сергей Верланов отправлены в отставку вместе со своими командами. Но ещё более внезапным является претендент на должность главы украинской таможни – это министр времён Януковича, глава его предвыборного штаба в Одессе Василий Цушко.Кабинет министров уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефёдова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова, сообщил депутат Алексей Гончаренко.«Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы», - написал он в своём телеграм-канале по итогам внеочередного заседания правительства в пятницу.Также уволены заместители главы Гостаможни - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.«С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский», - указал он.Таким образом, из двух ключевых ведомств вычищена практически вся команда «соросят».Причиной стало подозрение в коррупции. В конце марта экс-глава Минфина Игорь Уманский, проработавший в должности всего пару недель, инициировал отставку Нефёдова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со «скрутками» НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 миллиардов гривен.До назначения новых руководителей, которое прогнозируют уже на следующей неделе, временно исполнять обязанности руководителя таможни будет руководитель одного из департаментов ГТС Игорь Муратов. Государственную налоговую службу временно возглавит заместитель главы ведомства Михаил Титарчук.Сам Нефедов утверждает, что увольнение стало для него «сюрпризом».«Это вообще была такая несколько трагикомическая история: я пришел на Кабмин, потому что сегодня рассматривался вопрос зарплат таможенников, я выступил, решение приняли. Далее объявили блок кадровых вопросов. И насколько я понял, по выражению лица части министров, для многих наше увольнение - меня, Верланова, всех заместителей - было сюрпризом», - рассказал он в интервью Liga.net.«Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения», - заявил бывший руководитель ГТС в комментарии изданию «Новое время».Прокомментировал увольнение бывших подчинённых и экс-премьер Украины Алексей Гончарук. Он назвал этот шаг «продолжением зачистки антикоррупционеров», «очередной ошибкой власти» и «очень плохой новостью для бизнеса». Кроме того, он предрёк начало «новой кадровой политики не в интересах Украины».Кандидатура претендента на пост главы украинской таможни уже известна – это Василий Цушко.Василий Цушко в 2005-2006 годах был председателем Одесской ОГА. В 2006-2007 годах возглавлял МВД в правительстве Януковича. В течение 2009-2010 годов руководил предвыборным штабом Януковича в Одесской области. В 2010 году - был министром экономики, и до 2014 года - глава антимонопольного комитета Украины.Цушко уже подал е-декларацию на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, указав в графе «место работы» (или место будущей работы) Министерство финансов Украины, а занимаемую должность или должность, на которую претендует – «заместитель министра». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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