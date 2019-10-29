I'll be back: Хакеры на официальных сайтах Грузии сделали непрозрачный намек на будущего президента

Портреты Саакашвили появились на официальном сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили, сайтах ряда министерств, а также на ресурсах грузинских телекомпаний "Имеди", "Маэстро" и GDS. Об этом написал руководитель информационной службы "Имеди" Ираклий Чихладзе у себя на странице в "Фейсбуке".

Он добавил, что примерно на 20 минут работа была парализована. И сейчас она возобновлена лишь частично. Кроме того, о кибератаке сообщило руководство Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Все инциденты МВД расследует по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии.