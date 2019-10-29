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I'll be back: Хакеры на официальных сайтах Грузии сделали непрозрачный намек на будущего президента
29 октября 2019, 00:09 • 40 • Политика
На официальных ресурсах Грузии в понедельник появился портрет экс-президента Михаила Саакашвили, держащего в руках растяжку с надписью "Я вернусь". Кроме сайтов министерств и ведомств кибератаке подвергся ряд СМИ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Портреты Саакашвили появились на официальном сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили, сайтах ряда министерств, а также на ресурсах грузинских телекомпаний "Имеди", "Маэстро" и GDS. Об этом написал руководитель информационной службы "Имеди" Ираклий Чихладзе у себя на странице в "Фейсбуке".
Он добавил, что примерно на 20 минут работа была парализована. И сейчас она возобновлена лишь частично. Кроме того, о кибератаке сообщило руководство Первого канала Общественного вещателя Грузии.
Все инциденты МВД расследует по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии.
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