И звуки Моцарта и хруст баварской рульки • 226 • Аналитика



В чём, так сказать, «основная идеологическая проблема» всех профессиональных критиков «кремлёвского режима»? Ведь много их, тьмы и легионы. В данную работу вливаются серьёзные деньги и к ней привлекаются многочисленные специалисты (квалифицированные и не очень). Но не идёт «процесс», «не получается каменный цветок». Вся проблема, например, в том, что не получается вообще ничего. Вообще. Парадоксальная такая ситуация, когда зубчатые колёса гигантского механизма вращаются вхолостую.



Что, собственно, в какой-то мере и привело к жёстким действиям против наших СМИ и дипломатов. А вы как мыслили? Они пытаются «работать» с Россией, но не получается. Не чувствуется отдачи. Пропагандистская работа, сверхэффективная в конце 80-х, сегодня скатилась к весьма унылой «езде по ушам» и «повторению штампов».





Вся беда в чём? Они нами не интересуются. Нет, безусловно, определённая работа «по сбору информации» ведётся непрерывно, но она носит скорее «узкоспециальный» характер. Так сказать — разведка/нечто близкое к разведке. Да и то… даже в области разведки против России в США после 1991-го года наблюдается некий провал. О чём неоднократно говорили сами американские разведчики. И британские говорили.



Ветераны ушли, а новых даже некому подготовить. Но целью нашего исследования является никак не разведка. У разведки — своя сфера интересов и свои методы работы. Возникла достаточно парадоксальная ситуация, когда Россия, активно контактировавшая с Европой по крайней мере последние лет 300, оказалась для неё некоей «терра инкогнита».



То есть те же самые европейцы (а многие россияне по сей день считают себя европейцами) в принципе не понимают и не хотят понимать, в чём заключаются интересы России. Не желают этого делать категорически. Вам таки не кажется странным и парадоксальным, что «бодания по Украине» свелись к одной-единственной теме: восстановите территориальную целостность Украины, и мы подумаем о снятии санкций… только подумаем, если что.



То есть случился серьёзный конфликт, поставивший всю Европу на грань военного столкновения, но никто даже не пытается задаваться очень простым вопросом: а как мы будем жить дальше? На одном континенте? То есть вопрос не в Украине, вопрос гораздо серьёзней: а как мы будем жить в целом? Строить отношения? Вот в чём основная проблема, а отнюдь не во временных границах некоего псевдогосударственного образования.



То есть «их» коронная фраза, что «вывод российских войск с Донбасса будет первым шагом к снятию санкций с России», вызывает искреннее недоумение. Ребята, а вы чего в целом хотите? В общем? Достаточно глупо делать какие-то односторонние ходы, не понимая, что воспоследует «взамен». Тут как бы срабатывает «синдром Горбачёва» — немцы, безусловно, очень благодарны за объединение Германии, но не России в целом… а лично Михаилу Сергеевичу.



А вот перед Россией они никакого долга не чувствуют. Своего рода «геостратегическая коррупция». Гражданин Горбачёв (как частное лицо) не мог вот так взять… и всё раздать. Это он мог сделать только, выступая в роли лидера СССР. Но выступая в подобном качестве, он был обязан защищать интересы граждан СССР, но не «объединённых немцев». Простая логика.



Так вот, по факту Германия России ничего за объединение не предложила (даже нейтралитета, как в своё время хотел Сталин). Какие-то бонусы получили «очень отдельные граждане» в СССР. Ну и получился такой громкий общенемецкий праздник. Но «своими» на этом празднике жизни россияне так и не стали. Вот любят говорить, как немцы хотели объединения… однако не ценой «нейтральности». Потому и шли к цели так долго.



И вот, ура, объединённая Германия — член НАТО и ЕС… И вот что-то подобное происходит на Украине. Затащить её в западные структуры любой ценой (назло России!). И любой ценой «стащить Путина с трона». Мнение самих россиян/украинцев их при этом не волнует практически никак: у людей нет демократии… но они о ней мечтают. Причём даже когда «евроинтеграция» на Украине обернулась гражданской войной и беженцами — это практически никого не остановило в «этих ваших Европах». Ультиматум истекает ровно в полночь



То есть внутренние проблемы, дрязги и разногласия, реально существовавшие на Украине и существующие в России, реальная ситуация там никого особо ни в ЕС, ни в США не беспокоит. Не интересуются они нами, не понимают и не хотят понимать. С их точки зрения, всё просто: «плохой Янукович» не подписывает документы о евроинтеграции? Януковича нужно «уйти». Плохой Путин проводит политику не в интересах Запада? Его нужно «уйти».



Все их «танцы с бубном» вокруг конкретно некоего питерского политика по фамилии Путин практически никакого отношения непосредственно к Путину не имеют. Запад не устроит во главе России любой политик, проводящий не согласованную с ними политику. Вне зависимости от его биографии и происхождения. Просто мы живём в интересное время, когда многое, что прежде было тайной (эпоха «друг» Билл «друг» Борис), стало доступно широкой публике. Контроль над Россией оказался утрачен, и ненависть начала демонстрироваться вполне открыто.



А, собственно, что сделала Россия на международной арене? Да фактически ничего особенного — она просто туда вернулась. Рассуждения о том, что Россия стала играть «ключевую роль», слегка преждевременны. Но и этой малости хватило для того, чтобы спровоцировать «шабаш ведьм».



Беда всех тех (соотечественников и иностранцев), которые агитируют за «дружбу с Европой» и подчёркивают наше культурное сходство как раз в этом: в полном отсутствии доброжелательного интереса и понимания «с той стороны». В принципе, относительно незначительное по историческим меркам усиление России вызвало просто-таки шквал ненависти со стороны наших «европейских братьев». С чего бы это? Готовы ли вообще европейцы нормально воспринимать сильную Россию?

Горькие думы Запада. Отравят ли русские Дональда Трампа и Терезу Мэй?

Вообще ситуация достаточно странная и достаточно несимметричная: Россия прилагает громадные усилия, чтобы достигнуть некоего мифического «понимания» с Западом, а последний тратит не меньшие усилия, чтобы заиметь во главе российского государства лояльных ему политиков. В принципе именно так можно охарактеризовать эпоху Горбачёва и «славный путь» к той самой эпохе. И когда сегодня нам наши западные друзья заявляют, что вся проблема именно в Путине, то нам надо немедленно вспомнить о «горбачёвском прорыве» в отношениях с Западом.



Почему-то в ходе той славной «перемоги» ни одна из геополитических проблем России решена не была… а вот Запад порешал очень многие проблемы. Как-то вот это смущает… Ведь по сравнению с тем, что случилось на рубеже 80-90-х с советским блоком, Крым — достижение весьма и весьма незначительное. Мелочь, по сути. Но в результате мы собрали «тонны ненависти». Вот в том-то и беда, что активно рекламируемое «сближение с Западом» российских интересов не учитывает в принципе.



Ведь на месте европейских политиков можно рассуждать предельно цинично: ну вернули себе эти самые русские тот самый Крым… ну и чёрт с ними. На фоне территориального оформления ЕС за счёт бывшего советского блока это сущие пустяки. Короче, ладно: живите долго и счастливо… радуйтесь, господа. Пейте крымские вина и пляшите от счастья.



Можно было сразу после «возврата с переворотом» что-то потребовать взамен политически. Политика — она такая, циничная. Тем более, что в Киеве на тот момент плотно засели полные политические марионетки Запада. Ну поставьте себя на место западных политиков весной 2014: Майдан-2 удался, большая часть Украины под контролем Запада… «Пэрэмога»? Однозначно! А Крым и Донбасс? Да и чёрт с ними! Это же европейские политики, а не украинские патриоты… Большую часть «Незалежной» они и так «прихватизировали».



Тогда почему санкции и война на Донбассе (которая рисковала вылиться в общеевропейский конфликт)? Зачем? Одна из причин — категорическое неприятие любых достижений России. По факту, после успешного переворота (и во время его) наши европейские друзья действовали весьма нерационально. Или скажем так: полностью беспардонно. О том, как их действия воспримут на востоке Украины и в России, там никто не думал. Отставкой Тиллерсона дело не ограничилось



Причём по сей день европейские политики не дают и не собираются давать каких-либо объяснений по поводу переворота в Киеве и своего участия в оном. Это не обсуждается. Есть новая «легитимная» власть в Киеве, с которой и надо работать. Своего рода — позиция «большого начальника». То есть они принципиально не собираются что-то доказывать и объяснять по поводу поддержки переворота и поддержки «АТО».



Эта их позиция каких-то объяснений не требует. У ребят руки по локоть в крови, но они почему-то требуют объяснений именно от России. За Крым и поддержку Донбасса. Заметьте, принципиально не делается попыток как-то «продать» российскому обывателю режим Порошенко. Как-то его «облагородить». С самого начала не делалось. И тут у наших «европейских братьев» присутствует позиция «абсолютной непогрешимости». Добровольческих батальонов никто с самого начала не стеснялся.



Вот почему-то этот момент у нас остался категорически незамеченным: они нас абсолютно не стесняются, как не стеснялись солдаты Вермахта в своё время справлять нужду в присутствии советских граждан (которых априори считали недочеловеками). Какие тут «перспективы» взаимных отношений могут присутствовать, сказать очень сложно. Для какой-то совместной деятельности определённое взаимопонимание необходимо абсолютно. И какое-то минимальное взаимоуважение тоже. Иначе нельзя.



У нас как-то последнее время принято преувеличивать значение чисто экономического фактора. Однако действие чисто экономических интересов зачастую весьма ограничено. Деньги решают не так много, как принято думать. «Визги и писки» по поводу многомиллиардного экономического сотрудничества с Германией/ЕС в целом, которое «всё превозмогёт» вызывает откровенное раздражение ужасающей примитивностью мышления. Как-то не сильно «превозмогло» весной 2014 года. Нельзя долгосрочные отношения строить на одних деньгах. Мыслить так могут только шустро разбогатевшие крестьяне из очень глухих деревень/аулов. Один пояс. Один путь. И один председатель



Какое-то уважение/искренний доброжелательный интерес/стремление ко взаимопониманию с Россией у современной нам Европы отсутствует полностью. И искренние восторги по «суперсотрудничеству» в области энергетики могут вызвать только недоумение. Ну подписали контракт, ну выполнили его… делов-то. Рассчитывать, что из всего этого что-то там воспоследует, достаточно наивно. Товар-деньги-товар. И всё.



Театр, живопись и литература у нас с европейцами во многом общие. У алжирцев, турок, китайцев, японцев, индусов, бразильцев это совсем не так. Как-то забывается это… но с точки зрения классической европейской культуры (всяких там Моцартов и Шиллеров) мы к Европе гораздо ближе, чем те же американцы… неожиданно, да? Да, для русского Шиллер значит несколько больше, чем для американца.



А если сравнить с точки зрения культуры близость к Европе КСА и РФ… то удивлению вашему не будет конца, однако санкции ЕС были введены отнюдь не против ваххабитского королевства. Вот удивляет это, мягко говоря, — полное отсутствие дипломатических бонусов от такой тесной культурной близости. С Турцией, Японией, Ираном и Бахрейном у европейцев почему-то отношения гораздо лучше, чем с культурно вполне европейской Россией.



Парадоксально это и непонятно. И даже если вспомнить мораторий на смертную казнь в России и широкое применение оной в США… Но, простите, как европейцы относятся к США и как к России? То есть широко объявляется некий набор европейских ценностей и также объявляется, что отношения с той или иной державой будут строиться в зависимости от соответствия этим самым «ценностям», а потом… а потом начинается сущий цирк.



Доказать, что Грузия Саакашвили как раз им соответствовала, как и Украина Порошенко, а вот Россия Путина-Медведева как раз нет — невероятно сложно. Но именно это и объявляется вполне открыто. И даже Косово… оно как бы Европа. Что уже совсем странно. Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем



По итогам, в Питере в классическом европейском дворце, украшенном полотнами европейских художников, под пиликанье европейского оркестра вполне себе европейский политик Путин принимает своих немецко-французских визави. Но какого-то понимания не наступает. Для него нужна бесстыдная роскошь дворцов Ближнего Востока и особенно стран Залива. Вот там «всё пучком». То есть находясь в Питере, госпожа Меркель страшно переживает за судьбу местных гомосексуалистов (а это Питер, детка!), а вот в Эр-Рияде подобных сомнений не возникает в принципе…



То есть мы со своей де-факто европейской культурой в политическом плане пролетаем мимо Европы, как воздухоплаватель начала 20-го века над славным городом Парижем.



Вы-таки знаете, странные, совсем странные приходят в голову мысли по данному поводу. Какая-то односторонняя у нас получается «европейскость», однобокая. Как это было у нас принято говорить с гордостью (и уже давно): «он — человек европейской культуры». Ну-ну.



Какая-то «волшебная вундервафля», которая не работает — вот что такое европейская культура для россиян. То есть оно как бы хорошо, но строго для внутреннего употребления, «преодолевать барьеры» она не помогает практически никак. Коммуникация (с точки зрения самих европейцев) должна носить строго односторонний характер. От них к нам. Яркий и наглядный вариант подобного расклада — ситуация со Спутником и RT. Они нас не понимают, поэтому… слушать не готовы принципиально.



Принципиальная проблема всех адептов принадлежности России к европейской цивилизации как раз в том, что европейцы нас как раз своими не считают категорически. Что, собственно, и проявилось в украинском кризисе. Россия и Европа, которые связаны культурно, политически и экономически на протяжении столетий, точек контакт в момент кризиса не имели совсем и по сути дела по пустяковому поводу возник риск большой европейской войны. Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы



Так что Путин — это во многом как Пётр Первый, только наоборот. Владимир Владимирович как бы завершает трехсотлетие европейской истории России. Как-то у нас не сложилось… сложно сказать кто в этом виноват. Но, откровенно, результаты разочаровывают… Внезапные метания европейских политиков в последнее время объясняются достаточно просто: до них дошло, что независимая Европа, серьёзно влияющая на Россию, — это одно, а вот Европа, от России изолированная и полностью зависимая от США, — это совсем другое (в глобальном плане). У них «корона свалилась», тьфу ты, — статус просел.



Тут цикл такой: они от России серьёзно зависят, но её сильно не любят, поэтому делают глупости и подлости, отношения ухудшаются, они несут потери и ненавидят Россию ещё больше… дальше по циклу… Практически Украина. Ну да, мы только что математически доказали, что Украина — це Европа. Да нет, я сам удивился. Вот они — плоды европейского просвещения!



Если серьёзно, то так примерно оно и происходит: невозможно строить серьёзную европейскую политику, с Россией во взаимоотношения не вступая, но договариваться всерьёз они не желают никак. Поэтому цикл «худой мир – добрая ссора» повторяется в наших взаимоотношениях с Европой бесконечно.



Знаете, наша позиция, что они должны нас срочно полюбить, иначе всем им «трындец», тоже малореалистична. Жить они, безусловно, хотят, но не настолько, чтобы полюбить Россию. Так что нам предстоит жить не вместе, а так сказать, бок о бок. Особо нежных чувств к друг другу не питая. Сложно, но думаю, мы справимся. А их пропаганда, да, на Россию влияния практически не оказывает. Для этого им потребовалось бы искренне интересоваться Россией и происходящими в ней процессами и профессионально работать с целевой аудиторией, а не тупой спам по случайным адресам рассылать (Увеличение Вашей демократии в 2 раза! Секретная методика ЦРУ!). Хотя… в «лимитрофах» этот спам весьма востребован.



В чём, так сказать, «основная идеологическая проблема» всех профессиональных критиков «кремлёвского режима»? Ведь много их, тьмы и легионы. В данную работу вливаются серьёзные деньги и к ней привлекаются многочисленные специалисты (квалифицированные и не очень). Но не идёт «процесс», «не получается каменный цветок». Вся проблема, например, в том, что не получается вообще ничего. Вообще. Парадоксальная такая ситуация, когда зубчатые колёса гигантского механизма вращаются вхолостую.Что, собственно, в какой-то мере и привело к жёстким действиям против наших СМИ и дипломатов. А вы как мыслили? Они пытаются «работать» с Россией, но не получается. Не чувствуется отдачи. Пропагандистская работа, сверхэффективная в конце 80-х, сегодня скатилась к весьма унылой «езде по ушам» и «повторению штампов».Вся беда в чём? Они нами не интересуются. Нет, безусловно, определённая работа «по сбору информации» ведётся непрерывно, но она носит скорее «узкоспециальный» характер. Так сказать — разведка/нечто близкое к разведке. Да и то… даже в области разведки против России в США после 1991-го года наблюдается некий провал. О чём неоднократно говорили сами американские разведчики. И британские говорили.Ветераны ушли, а новых даже некому подготовить. Но целью нашего исследования является никак не разведка. У разведки — своя сфера интересов и свои методы работы. Возникла достаточно парадоксальная ситуация, когда Россия, активно контактировавшая с Европой по крайней мере последние лет 300, оказалась для неё некоей «терра инкогнита».То есть те же самые европейцы (а многие россияне по сей день считают себя европейцами) в принципе не понимают и не хотят понимать, в чём заключаются интересы России. Не желают этого делать категорически. Вам таки не кажется странным и парадоксальным, что «бодания по Украине» свелись к одной-единственной теме: восстановите территориальную целостность Украины, и мы подумаем о снятии санкций… только подумаем, если что.То есть случился серьёзный конфликт, поставивший всю Европу на грань военного столкновения, но никто даже не пытается задаваться очень простым вопросом: а как мы будем жить дальше? На одном континенте? То есть вопрос не в Украине, вопрос гораздо серьёзней: а как мы будем жить в целом? Строить отношения? Вот в чём основная проблема, а отнюдь не во временных границах некоего псевдогосударственного образования.То есть «их» коронная фраза, что «вывод российских войск с Донбасса будет первым шагом к снятию санкций с России», вызывает искреннее недоумение. Ребята, а вы чего в целом хотите? В общем? Достаточно глупо делать какие-то односторонние ходы, не понимая, что воспоследует «взамен». Тут как бы срабатывает «синдром Горбачёва» — немцы, безусловно, очень благодарны за объединение Германии, но не России в целом… а лично Михаилу Сергеевичу.А вот перед Россией они никакого долга не чувствуют. Своего рода «геостратегическая коррупция». Гражданин Горбачёв (как частное лицо) не мог вот так взять… и всё раздать. Это он мог сделать только, выступая в роли лидера СССР. Но выступая в подобном качестве, он был обязан защищать интересы граждан СССР, но не «объединённых немцев». Простая логика.Так вот, по факту Германия России ничего за объединение не предложила (даже нейтралитета, как в своё время хотел Сталин). Какие-то бонусы получили «очень отдельные граждане» в СССР. Ну и получился такой громкий общенемецкий праздник. Но «своими» на этом празднике жизни россияне так и не стали. Вот любят говорить, как немцы хотели объединения… однако не ценой «нейтральности». Потому и шли к цели так долго.И вот, ура, объединённая Германия — член НАТО и ЕС… И вот что-то подобное происходит на Украине. Затащить её в западные структурыценой (назло России!). И любой ценой «стащить Путина с трона». Мнение самих россиян/украинцев их при этом не волнует практически никак: у людей нет демократии… но они о ней мечтают. Причём даже когда «евроинтеграция» на Украине обернулась гражданской войной и беженцами — это практически никого не остановило в «этих ваших Европах».То есть внутренние проблемы, дрязги и разногласия, реально существовавшие на Украине и существующие в России, реальная ситуация там никого особо ни в ЕС, ни в США не беспокоит. Не интересуются они нами, не понимают и не хотят понимать. С их точки зрения, всё просто: «плохой Янукович» не подписывает документы о евроинтеграции? Януковича нужно «уйти». Плохой Путин проводит политику не в интересах Запада? Его нужно «уйти».Все их «танцы с бубном» вокруг конкретно некоего питерского политика по фамилии Путин практически никакого отношения непосредственно к Путину не имеют. Запад не устроит во главе Россииполитик, проводящий не согласованную с ними политику. Вне зависимости от его биографии и происхождения. Просто мы живём в интересное время, когда многое, что прежде было тайной (эпоха «друг» Билл «друг» Борис), стало доступно широкой публике. Контроль над Россией оказался утрачен, и ненависть начала демонстрироваться вполне открыто.А, собственно, что сделала Россия на международной арене? Да фактически ничего особенного — она просто туда вернулась. Рассуждения о том, что Россия стала играть «ключевую роль», слегка преждевременны. Но и этой малости хватило для того, чтобы спровоцировать «шабаш ведьм».Беда всех тех (соотечественников и иностранцев), которые агитируют за «дружбу с Европой» и подчёркивают наше культурное сходство как раз в этом: в полном отсутствии доброжелательного интереса и понимания «с той стороны». В принципе, относительно незначительное по историческим меркам усиление России вызвало просто-таки шквал ненависти со стороны наших «европейских братьев». С чего бы это? Готовы ли вообще европейцы нормально воспринимать сильную Россию?Вообще ситуация достаточно странная и достаточно несимметричная: Россия прилагает громадные усилия, чтобы достигнуть некоего мифического «понимания» с Западом, а последний тратит не меньшие усилия, чтобы заиметь во главе российского государства лояльных ему политиков. В принципе именно так можно охарактеризовать эпоху Горбачёва и «славный путь» к той самой эпохе. И когда сегодня нам наши западные друзья заявляют, что вся проблема именно в Путине, то нам надо немедленно вспомнить о «горбачёвском прорыве» в отношениях с Западом.Почему-то в ходе той славной «перемоги» ни одна из геополитических проблем России решена не была… а вот Запад порешал очень многие проблемы. Как-то вот это смущает… Ведь по сравнению с тем, что случилось на рубеже 80-90-х с советским блоком, Крым — достижение весьма и весьма незначительное. Мелочь, по сути. Но в результате мы собрали «тонны ненависти». Вот в том-то и беда, что активно рекламируемое «сближение с Западом» российских интересов не учитывает в принципе.Ведь на месте европейских политиков можно рассуждать предельно цинично: ну вернули себе эти самые русские тот самый Крым… ну и чёрт с ними. На фоне территориального оформления ЕС за счёт бывшего советского блока это сущие пустяки. Короче, ладно: живите долго и счастливо… радуйтесь, господа. Пейте крымские вина и пляшите от счастья.Можно было сразу после «возврата с переворотом» что-товзамен политически. Политика — она такая, циничная. Тем более, что в Киеве на тот момент плотно засели полные политические марионетки Запада. Ну поставьте себя на место западных политиков весной 2014: Майдан-2 удался, большая часть Украины под контролем Запада… «Пэрэмога»? Однозначно! А Крым и Донбасс? Да и чёрт с ними! Это же европейские политики, а не украинские патриоты… Большую часть «Незалежной» они и так «прихватизировали».Тогда почему санкции и война на Донбассе (которая рисковала вылиться в общеевропейский конфликт)? Зачем? Одна из причин — категорическое неприятиедостижений России. По факту, после успешного переворота (и во время его) наши европейские друзья действовали весьма нерационально. Или скажем так: полностью беспардонно. О том, как их действия воспримут на востоке Украины и в России, там никто не думал.Причём по сей день европейские политики не дают и не собираются давать каких-либо объяснений по поводу переворота в Киеве и своего участия в оном. Это не обсуждается. Есть новая «легитимная» власть в Киеве, с которой и надо работать. Своего рода — позиция «большого начальника». То есть они принципиально не собираются что-то доказывать и объяснять по поводу поддержки переворота и поддержки «АТО».Эта их позиция каких-то объяснений не требует. У ребят руки по локоть в крови, но они почему-то требуют объяснений именно от России. За Крым и поддержку Донбасса. Заметьте, принципиально не делается попыток как-то «продать» российскому обывателю режим Порошенко. Как-то его «облагородить». С самого начала не делалось. И тут у наших «европейских братьев» присутствует позиция «абсолютной непогрешимости». Добровольческих батальонов никто с самого начала не стеснялся.Вот почему-то этот момент у нас остался категорически незамеченным: они нас абсолютно не стесняются, как не стеснялись солдаты Вермахта в своё время справлять нужду в присутствии советских граждан (которых априори считали недочеловеками). Какие тут «перспективы» взаимных отношений могут присутствовать, сказать очень сложно. Для какой-то совместной деятельности определённое взаимопонимание необходимо абсолютно. И какое-то минимальное взаимоуважение тоже. Иначе нельзя.У нас как-то последнее время принято преувеличивать значение чисто экономического фактора. Однако действие чисто экономических интересов зачастую весьма ограничено. Деньги решают не так много, как принято думать. «Визги и писки» по поводу многомиллиардного экономического сотрудничества с Германией/ЕС в целом, которое «всё превозмогёт» вызывает откровенное раздражение ужасающей примитивностью мышления. Как-то не сильно «превозмогло» весной 2014 года. Нельзя долгосрочные отношения строить на одних деньгах. Мыслить так могут только шустро разбогатевшие крестьяне из очень глухих деревень/аулов.Какое-то уважение/искренний доброжелательный интерес/стремление ко взаимопониманию с Россией у современной нам Европы отсутствует полностью. И искренние восторги по «суперсотрудничеству» в области энергетики могут вызвать только недоумение. Ну подписали контракт, ну выполнили его… делов-то. Рассчитывать, что из всего этого что-то там воспоследует, достаточно наивно. Товар-деньги-товар. И всё.Театр, живопись и литература у нас с европейцами во многом общие. У алжирцев, турок, китайцев, японцев, индусов, бразильцев это совсем не так. Как-то забывается это… но с точки зрения классической европейской культуры (всяких там Моцартов и Шиллеров) мы к Европеближе, чем те же американцы… неожиданно, да? Да, для русского Шиллер значит несколько больше, чем для американца.А если сравнить с точки зрения культуры близость к Европе КСА и РФ… то удивлению вашему не будет конца, однако санкции ЕС были введены отнюдь не против ваххабитского королевства. Вот удивляет это, мягко говоря, — полное отсутствие дипломатических бонусов от такой тесной культурной близости. С Турцией, Японией, Ираном и Бахрейном у европейцев почему-то отношениялучше, чем с культурно вполне европейской Россией.Парадоксально это и непонятно. И даже если вспомнить мораторий на смертную казнь в России и широкое применение оной в США… Но, простите,европейцы относятся к США и как к России? То есть широко объявляется некий набор европейских ценностей и также объявляется, что отношения с той или иной державой будут строиться в зависимости от соответствия этим самым «ценностям», а потом… а потом начинается сущий цирк.Доказать, что Грузия Саакашвили как раз им соответствовала, как и Украина Порошенко, а вот Россия Путина-Медведева как раз нет — невероятно сложно. Но именно это и объявляется вполне открыто. И даже Косово… оно как бы Европа. Что уже совсем странно.По итогам, в Питере в классическом европейском дворце, украшенном полотнами европейских художников, под пиликанье европейского оркестра вполне себе европейский политик Путин принимает своих немецко-французских визави. Но какого-то понимания не наступает. Для него нужна бесстыдная роскошь дворцов Ближнего Востока и особенно стран Залива. Вот там «всё пучком». То есть находясь в Питере, госпожа Меркель страшно переживает за судьбу местных гомосексуалистов (а это Питер, детка!), а вот в Эр-Рияде подобных сомнений не возникает в принципе…То есть мы со своей де-факто европейской культурой в политическом плане пролетаем мимо Европы, как воздухоплаватель начала 20-го века над славным городом Парижем.Вы-таки знаете, странные, совсем странные приходят в голову мысли по данному поводу. Какая-то односторонняя у нас получается «европейскость», однобокая. Как это было у нас принято говорить с гордостью (и уже давно): «он — человек европейской культуры». Ну-ну.Какая-то «волшебная вундервафля», которая не работает — вот что такое европейская культура для россиян. То есть оно как бы хорошо, но строго для внутреннего употребления, «преодолевать барьеры» она не помогает практически никак. Коммуникация (с точки зрения самих европейцев) должна носить строго односторонний характер. От них к нам. Яркий и наглядный вариант подобного расклада — ситуация со Спутником и RT. Они нас не понимают, поэтому… слушать не готовы принципиально.Принципиальная проблема всех адептов принадлежности России к европейской цивилизации как раз в том, что европейцы нас как раз своими не считают категорически. Что, собственно, и проявилось в украинском кризисе. Россия и Европа, которые связаны культурно, политически и экономически на протяжении столетий, точек контакт в момент кризиса не имели совсем и по сути дела по пустяковому поводу возник риск большой европейской войны.Так что Путин — это во многом как Пётр Первый, только наоборот. Владимир Владимирович как бы завершает трехсотлетие европейской истории России. Как-то у нас не сложилось… сложно сказать кто в этом виноват. Но, откровенно, результаты разочаровывают… Внезапные метания европейских политиков в последнее время объясняются достаточно просто: до них дошло, что независимая Европа, серьёзно влияющая на Россию, — это одно, а вот Европа, от России изолированная и полностью зависимая от США, — это совсем другое (в глобальном плане). У них «корона свалилась», тьфу ты, — статус просел.Тут цикл такой: они от России серьёзно зависят, но её сильно не любят, поэтому делают глупости и подлости, отношения ухудшаются, они несут потери и ненавидят Россию ещё больше… дальше по циклу… Практически Украина. Ну да, мы только что математически доказали, что Украина — це Европа. Да нет, я сам удивился. Вот они — плоды европейского просвещения!Если серьёзно, то так примерно оно и происходит: невозможно строить серьёзную европейскую политику, с Россией во взаимоотношения не вступая, но договариваться всерьёз они не желают никак. Поэтому«худой мир – добрая ссора» повторяется в наших взаимоотношениях с Европой бесконечно.Знаете, наша позиция, что они должны нас срочно полюбить, иначе всем им «трындец», тоже малореалистична. Жить они, безусловно, хотят, но не настолько, чтобы полюбить Россию. Так что нам предстоит жить не вместе, а так сказать, бок о бок. Особо нежных чувств к друг другу не питая. Сложно, но думаю, мы справимся. А их пропаганда, да, на Россию влияния практически не оказывает. Для этого им потребовалось бы искренне интересоваться Россией и происходящими в ней процессами и профессионально работать с целевой аудиторией, а не тупой спам по случайным адресам рассылать (Увеличение Вашей демократии в 2 раза! Секретная методика ЦРУ!). Хотя… в «лимитрофах» этот спам весьма востребован. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 226 Источник Похожие новости Террор и борьба с ним. «Дело Хиндави» Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем Горькие думы Запада. 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