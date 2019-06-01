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И Зеленский в окопах им не указ: В Донбассе насчитали почти сто обстрелов ВСУ за неделю

01 июня 2019, 02:24  •  21 • В мире
Почти сто обстрелов зафиксировали военные народных республик Донбасса за минувшую неделю. Несмотря на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский и сам побывал в окопах ВСУ, обстрелы с украинской стороны не прекратились. Как заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя.
В Донбассе продолжаются обстрелы, несмотря на смену власти в Киеве. Как заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, только за прошедшую неделю было зафиксировано почти сто обстрелов со стороны ВСУ.
По его словам, украинские военные открывали огонь в районе 20 населенных пунктов. Обстрел велся с применением артиллерии калибром 122-мм, 120-мм и 82-мм минометов, ПТРК, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового оружия, указал он.
Примечательно, что атаки с украинской стороны не сгладил и приезд нового лидера Незалежной Владимира Зеленского. Как сообщалось ранее, 27 мая он побывал на передовой.
В то время, как новый лидер Украины инспектирует окопы, в Донбассе считают пострадавших и жертв конфликта. Как отметил Эдуард Басурин, в результате обстрелов Горловки и пригородов Донецка пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Огнем украинской артиллерии повреждены 23 дома в трех населенных пунктах республики.
При этом, по его словам, ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения за прошедшую неделю шесть украинских боевиков были убиты, а 16 — ранены, передает "Украина.ру".
Накануне представители ДНР сообщали, что на протяжении 30 мая подразделения ВСУ 22 раза нарушили режим тишины. По территории республики было выпущено более 400 различных боеприпасов.

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