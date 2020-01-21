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И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет

21 января 2020, 11:39  •  115 • В мире
Признав, что у Украины нет «общей истории» и что в её различных частях — разные герои и ментальность, её президент фактически подтвердил, что нет и единой страны. О том, что Украины нет, заявили ранее первый президент Незалежной Кравчук и экс-премьер ДНР Бородай. Интересная получается картина.
Автор:
Латышев Сергей
4 января этого года Царьград писал: «Украины уже нет. Об этом единодушно заявили два совершенно не похожих друг на друга человека: первый президент Украины Леонид Кравчук и экс-премьер ДНР, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай. Первый это сделал в Киеве — в эфире телеканала ZIK с Надеждой Савченко, второй — в Москве, в программе телеканала "Царьград" "Русская мечта" с Константином Малофеевым. Оба заявления, интервал между которыми составляет примерно два месяца, — сенсационны. Это бомба. Но если их наложить друг на друга, то это уже не просто бомба, а бомба ядерная. Ибо коль скоро непримиримые оппоненты, отлично знающие, о чём вещают, но стоящие по разную сторону баррикад, говорят одно и то же, это означает только одно: другой правды просто нет».
Что изменилось с начала января? Через несколько недель после выхода в свет «Русской мечты» «ядерная бомба» превратилась в «термоядерную»: отсутствие Украины как по-настоящему единой страны признал сам её президент Владимир Зеленский. В интервью газете The Times of Israel президент Незалежной констатировал, что у Украины нет «общей истории», её «надо строить», у различных частей страны — разные герои, и в них думают по-своему.
Президент Владимир Зеленский подтвердил: Украины действительно нет. Фото: paparazzza / Shutterstock.com

Герои против «хероев»

«Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе», — признал Зеленский, предложив возводить памятники и называть улицы именами «тех людей, которые не провоцируют конфликт».
Эту мысль президент повторил дважды. Как Зеленский намерен лишить Западную Украину и её подпевал в исторической Украине — небольшом кружочке вокруг Киева — их «хероев» — Бандеру, Шухевича, Коновальца и Ко, а также их современных последователей вроде Тягнибока, призывающих «топить жидов в крови москалей», — Зеленский, разумеется, не объяснил. И он также не признался в том, что герои «других украинцев» — это те же самые герои, что и в России.
Кстати, общие у «других украинцев» и русских и антигерои. Например, героизируемый Киевом лидер Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Степан Бандера. Они считают его подонком, но его именем уже назван проспект в украинской столице, улицы ряда городов. Ему ставят памятники и проводят в память об этом головорезе факельные шествия. День рождения Бандеры включён Верховной радой в перечень памятных дат и юбилеев. Подобные действия неоднократно вызывали не только негативную реакцию Израиля, Польши и России, но и юго-востока Украины. В Киеве тоже далеко не все это поддерживают. Участники марша в память Бандеры в Донецке или Луганске подверглись бы линчеванию.
Помпезные шествия в честь головореза Бандеры, которые проходят во Львове, на юго-востоке только терпят. Фото: Anatolii Stepanov / Globallookpress

Новых героев нет, «хероев» — масса

В качестве объединения уже распавшейся на антагонистические регионы страны Зеленский предложил «современных героев — людей, которые вошли в историю, учёных, людей, занятых освоением космоса, великих спортсменов, много писателей… людей, которые широко уважаются во всех частях Украины».
Президент, конечно, и тут не уточнил, кого он имеет в виду, и не привёл ни одного конкретного примера «современного героя» — покорителя космоса или кого-то в этом роде. Потому что таких примеров, в отличие от умных украинцев, которых много, попросту нет. Отличиться чем-то хорошим в полувиртуальной стране, где заглохли оставшиеся от СССР не только космическая, но и авиационная индустрия и много чего другого, не по силам даже гению. Потому что добиться настоящего успеха украинец может, только перебравшись в другую страну. Зато отличиться в худшую сторону — стать, например, карателем в Донбассе, возможностей много. Но это, пардон, уже антигерои. Они могут объединить банду, но не народ.

«Тризуб» и свастика

Не случайно поэтому, что Национальное антитеррористическое управление (NCTPN) Великобритании включило «тризуб» — герб Украины, ставший также эмблемой её многочисленных экстремистских группировок, — в пособие по борьбе с экстремизмом в своей стране. Данное пособие выпущено для помощи стражам порядка. Истеричные протесты украинского посольства и требования «убрать» из него «конституционный национальный символ и герб Украины» лондонская полиция с холодным презрением отклонила.
Фактически с «тризубом» произошло то же самое, что и со свастикой, древним и широко распространённым арийским символом, знаком благополучия и плодородия, который благодаря нацистам стал символом варварства и насилия и теперь запрещён в России и многих странах мира.

Делаем выводы

Итак, вот мы и получили президентское признание, что единой Украины нет. Признание, впрочем, немного лукавое, потому что Зеленский противопоставляет «других украинцев» западу и центру страны. Хотя на самом деле «Украин» минимум четыре: Юго-Восток, Центр, Запад и Крайний Запад (Закарпатская Русь). Причём первая и последняя «Украины» спят и видят, когда наконец обретут свободу, а Центр (Полесье уже совсем близко к этому) в обозримом будущем к ним присоединится.
Закарпатская Русь готова быть хоть в России, хоть в Европе — только не на Украине. Фото: Mike Pellinni / Shutterstock.com
Остаётся Западная Украина, которая ещё в начале ХХ века мыслила себя Галицкой Русью, но затем по ряду причин порвала с Русским миром. Только эта часть нынешней «Украины» — 6-8 западных областей, где сейчас реально формируется украинская нация, — имеет шанс стать Украиной. Правда с «хероями» и «тризубом», запрещёнными в качестве экстремистской коннотации в цивилизованных странах мира, включая Россию. И очень сомнительно, что деятели типа Зеленского будут желанны в этой будущей настоящей Украине.
Для остальных же частей «Украины» отпочкование западенцев будет воспринято с облегчением. Так как все остальные украинцы как были, так и снова станут частью Русского мира — с Закарпатьем в виде моста между Россией и Европой.

Почему?

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Во-первых, потому, что украинцев к этому будет подталкивать печальная реальность жизни в дефективном лжегосударстве, которое в таком, единственно возможном в нынешней ситуации виде, Европе совершенно не нужно и сейчас используется как брандер в необъявленной войне США против России.
Во-вторых, Москва может сильно ускорить этот процесс, если жизнь в России заметно улучшится, на что мы теперь, с последними изменениями в правительстве страны, вправе рассчитывать. Президент Владимир Путин и основная часть населения России не отличают украинцев от русских, с которыми составляют генетически одно целое, как сибиряков, волжан и других. И в этом для них залог спасения: запущенная с советских времён сепаратистская язва прорвётся и быстро затянется.

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