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И выборы прошли, и инаугурация состоялась: Денис Пушилин вступил в должность – фоторепортаж

20 ноября 2018, 20:39  •  130 • Политика
В Донецке вступил в должность вновь избранный глава ДНР Денис Пушилин. На инаугурации присутствовало много почетных гостей, в том числе из России.
В Донецке в особо торжественной атмосфере прошла процедура инаугурации вновь избранного главы ДНР Дениса Пушилина. Сам Пушилин, который в этой должности заменил убитого Александра Захарченко, одним из первых принял поздравления от главы ЛНР Леонида Пасечника, который вступит в должность завтра.
Сама инаугурация прошла в театре оперы и балета в центре Донецка. В начале церемонии Пушилин принес присягу гражданам ДНР. Пушилина поздравили представители ЛНР, Южной Осетии, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Среди гостей инаугурации был также известный байкер Александр Залдостанов (Хирург).
В своей речи глава ЛНР Леонид Пасечник, который вступит в должность завтра, 21 ноября, заявил, что граждане ДНР доверили Денису Пушилину свою судьбу. «Уверен, что с вашим приходом ДНР ждут мир, процветание и благополучие», — сказал Пасечник.
Фото: "Русский час"
Фото: "Русский час"
Фото: "Русский час"
Фото: "Русский час"
«Отстояв свое право на свободу, мы получили право построить свою республику. Одиннадцатого ноября граждане ДНР в очередной раз доказали приверженность курсу на общее будущее с Россией. Как глава ДНР, перед гостями в зале и гражданами обязуюсь приложить все силы и знания, возможности, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — сказал со сцены Пушилин.

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