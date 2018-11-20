И выборы прошли, и инаугурация состоялась: Денис Пушилин вступил в должность – фоторепортаж

В Донецке вступил в должность вновь избранный глава ДНР Денис Пушилин. На инаугурации присутствовало много почетных гостей, в том числе из России.

В Донецке в особо торжественной атмосфере прошла процедура инаугурации вновь избранного главы ДНР Дениса Пушилина. Сам Пушилин, который в этой должности заменил убитого Александра Захарченко, одним из первых принял поздравления от главы ЛНР Леонида Пасечника, который вступит в должность завтра.

Сама инаугурация прошла в театре оперы и балета в центре Донецка. В начале церемонии Пушилин принес присягу гражданам ДНР. Пушилина поздравили представители ЛНР, Южной Осетии, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Среди гостей инаугурации был также известный байкер Александр Залдостанов (Хирург).

В своей речи глава ЛНР Леонид Пасечник, который вступит в должность завтра, 21 ноября, заявил, что граждане ДНР доверили Денису Пушилину свою судьбу. «Уверен, что с вашим приходом ДНР ждут мир, процветание и благополучие», — сказал Пасечник.

Фото: "Русский час"

Фото: "Русский час"

Фото: "Русский час"

Фото: "Русский час"

«Отстояв свое право на свободу, мы получили право построить свою республику. Одиннадцатого ноября граждане ДНР в очередной раз доказали приверженность курсу на общее будущее с Россией. Как глава ДНР, перед гостями в зале и гражданами обязуюсь приложить все силы и знания, возможности, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — сказал со сцены Пушилин.