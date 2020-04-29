И всё-таки спасибо Олланду за «Мистрали» • 66 • Аналитика

Если бы не демарш французского президента Франсуа Олланда в 2014-2015 годах, то быть бы сегодня в составе российского Военно-морского флота универсальным десантным кораблям – вертолётоносцам типа «Мистраль». Сколько малоцензурных слов тогда в свой адрес услышал Олланд, сколько обвинений в пособничестве заокеанским интересам.







Однако спустя несколько лет ситуация такова, что в военной среде нашей страны находится немало людей, готовых в определённой степени поблагодарить тогдашнего французского президента за отказ передать «Мистрали» и за решение вернуть деньги плюс неустойку. Казалось бы, полнейший нонсенс. За что благодарить человека, который не просто сорвал контракт, но и в определённой мере нанёс удар по военно-техническому сотрудничеству двух стран?..



Но в том всё и дело. Пребывающей в эйфории от видений по поводу возможностей благостного сотрудничества в сфере ВТС со странами Североатлантического военного блока России, нам с вами, вылили на голову ушат ледяной воды. Проснулись… Очнулись… Сообразили, что где-то в плане совершенствования обороноспособности мы свернули не туда. И хорошо ещё, что недалеко в этом лабиринте забрели – быстро нашли выход (он же вход).



Действительно, миллиардное финансирование зарубежного (да ещё и натовского) производителя военной техники в ущерб собственным конструкторам, разработчикам, промышленным предприятиям – мягко говоря, сомнительное решение. И если бы не этот до мозга костей проамериканский и невесть ещё какой-то там мсье Олланд, то имел бы наш ВМФ эти два «Мистраля»… или эти два «Мистраля» имели бы наш ВМФ... что специалистам, как говорится, предстоит выяснить…



Вместо французских "Мистралей"

Что сегодня? Если у России в ближайшие годы и появятся УДК, то будут это корабли собственного производства. На керченском заводе «Залив» заложены два вертолётоносца с заявленным водоизмещением в 23 тыс. тонн каждый. Из однозначных плюсов: свои рабочие места, налоги в российский бюджет, загруженность предприятия работой, независимость от западных технологий и политических настроений.



Есть ли минусы? Пожалуй, они всё те же, которые были и во времена неистового желания военного ведомства приобрести вертолётоносцы французского производства, должные стать «Владивостоком» и «Севастополем». Точнее это даже не минусы, а как минимум вопросы. Вопросы в применении этих боевых кораблей, в той военной тактике и стратегии, где УДК могли бы сыграть важную роль.



Египетский опыт

Кстати, те же вопросы сегодня, как выясняется, встают в Египте, который стал счастливым обладателем бывших «Владивостока» и «Севастополя», лёгким движением руки корабельного маляра превратившихся в «Гамаля Абдель Насера» и «Анвара Садата».





Если первоначально египтяне с воодушевлением объявляли о том, что их страна первой в регионе становится обладательницей универсальных десантных кораблей, то теперь возгласов воодушевления поубавилось. Дело в том, что два «Мистраля» ВМС Египта, как утверждалось, собирались использовать для проведения контртеррористических операций на Синае – с высадкой десанта и авиаподдержкой (ударными вертолётами палубной авиации). Но террористы, как выяснило египетское командование, почему-то не захотели ждать прибытия «Гамаля Абдель Насера» и «Анвара Садата» в прибрежной зоне, а норовили углубиться подальше в пустыню.



Теперь два вертолётоносца всё чаще пребывают в режиме ожидания участия в операциях, а также продолжения формирования авиакрыла, заполнения ангаров для техники боевыми единицами в виде танков, БТР и БМП.



Но где конкретно Египет будет проводить операции с участием «Мистралей», он, судя по длительному времени простоя УДК без дела, пока и сам не особенно понимает. В этой связи вертолётоносцы для Каира - в большей мере дорогие игрушки, которые «стоят на полке» в декоративных целях.



Выходит, что нам действительно стоит сказать господину Олланду спасибо за «Мистрали» - за то, что в итоге позволил прийти в себя... Если бы не демарш французского президента Франсуа Олланда в 2014-2015 годах, то быть бы сегодня в составе российского Военно-морского флота универсальным десантным кораблям – вертолётоносцам типа «Мистраль». Сколько малоцензурных слов тогда в свой адрес услышал Олланд, сколько обвинений в пособничестве заокеанским интересам.Однако спустя несколько лет ситуация такова, что в военной среде нашей страны находится немало людей, готовых в определённой степени поблагодарить тогдашнего французского президента за отказ передать «Мистрали» и за решение вернуть деньги плюс неустойку. Казалось бы, полнейший нонсенс. За что благодарить человека, который не просто сорвал контракт, но и в определённой мере нанёс удар по военно-техническому сотрудничеству двух стран?..Но в том всё и дело. Пребывающей в эйфории от видений по поводу возможностей благостного сотрудничества в сфере ВТС со странами Североатлантического военного блока России, нам с вами, вылили на голову ушат ледяной воды. Проснулись… Очнулись… Сообразили, что где-то в плане совершенствования обороноспособности мы свернули не туда. И хорошо ещё, что недалеко в этом лабиринте забрели – быстро нашли выход (он же вход).Действительно, миллиардное финансирование зарубежного (да ещё и натовского) производителя военной техники в ущерб собственным конструкторам, разработчикам, промышленным предприятиям – мягко говоря, сомнительное решение. И если бы не этот до мозга костей проамериканский и невесть ещё какой-то там мсье Олланд, то имел бы наш ВМФ эти два «Мистраля»… или эти два «Мистраля» имели бы наш ВМФ... что специалистам, как говорится, предстоит выяснить…Что сегодня? Если у России в ближайшие годы и появятся УДК, то будут это корабли собственного производства. На керченском заводе «Залив» заложены два вертолётоносца с заявленным водоизмещением в 23 тыс. тонн каждый. Из однозначных плюсов: свои рабочие места, налоги в российский бюджет, загруженность предприятия работой, независимость от западных технологий и политических настроений.Есть ли минусы? Пожалуй, они всё те же, которые были и во времена неистового желания военного ведомства приобрести вертолётоносцы французского производства, должные стать «Владивостоком» и «Севастополем». Точнее это даже не минусы, а как минимум вопросы. Вопросы в применении этих боевых кораблей, в той военной тактике и стратегии, где УДК могли бы сыграть важную роль.Кстати, те же вопросы сегодня, как выясняется, встают в Египте, который стал счастливым обладателем бывших «Владивостока» и «Севастополя», лёгким движением руки корабельного маляра превратившихся в «Гамаля Абдель Насера» и «Анвара Садата».Если первоначально египтяне с воодушевлением объявляли о том, что их страна первой в регионе становится обладательницей универсальных десантных кораблей, то теперь возгласов воодушевления поубавилось. Дело в том, что два «Мистраля» ВМС Египта, как утверждалось, собирались использовать для проведения контртеррористических операций на Синае – с высадкой десанта и авиаподдержкой (ударными вертолётами палубной авиации). Но террористы, как выяснило египетское командование, почему-то не захотели ждать прибытия «Гамаля Абдель Насера» и «Анвара Садата» в прибрежной зоне, а норовили углубиться подальше в пустыню.Теперь два вертолётоносца всё чаще пребывают в режиме ожидания участия в операциях, а также продолжения формирования авиакрыла, заполнения ангаров для техники боевыми единицами в виде танков, БТР и БМП.Но где конкретно Египет будет проводить операции с участием «Мистралей», он, судя по длительному времени простоя УДК без дела, пока и сам не особенно понимает. В этой связи вертолётоносцы для Каира - в большей мере дорогие игрушки, которые «стоят на полке» в декоративных целях.Выходит, что нам действительно стоит сказать господину Олланду спасибо за «Мистрали» - за то, что в итоге позволил прийти в себя... Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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