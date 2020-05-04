И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова • 292 • Аналитика

Программу Никиты Михалкова «Бесогон-ТВ» вполне можно назвать неоднозначной. Равно как и многие примеры его творчества. И тем не менее, относительно любого яркого публицистического выступления, вызывающего моментальную, яростную и негативную реакцию, как это произошло с последним выпуском программы, носившим изначально «крамольное» название: «У кого в кармане государство?», можно совершенно однозначно утверждать: оно попало в яблочко и больно ужалило кого-то весьма могущественного. Мало того, программа разбудила определённые (или неопределённые?) силы.







Снятие программы с эфира ВГТРК, её перенос на ночное время сам Никита Михалков незамедлительно объявил цензурой, Уточним, что речь шла скорее не о полном вымарывании моментально получившего статус скандального выпуска из сетки вещания, а о ненавязчивом его задвигании в самые нерейтинговые часы (23 часа 1 мая и 3 часа ночи 2 мая), когда шансы на то, что у экранов окажется достаточно большая зрительская аудитория, минимальны. А вот повторять «Бесогона» в привычные для его поклонников часы на канале отчего-то категорически отказались. В связи с этим Михалков вообще выразил сомнения в том, что выход программы будет продолжаться, тем более на ВГТРК.



Понять его можно: уж больно серьёзные силы мгновенно пришли в движение, уж очень «крупные калибры» открыли по режиссеру «прицельный огонь», словно бы давая однозначный ответ на поставленный им риторический вопрос. При этом идет «стрельба на поражение» — всерьез, без дураков, без всяких скидок на высокий статус и немалые заслуги. «Сборище надерганных страшилок», «всполохи сумеречного сознания» — это из статьи в «Комсомольской правде», призванной разъяснить читателям, что «Великий Режиссер» зарапортовался, его заносит, что он совершенно зря «пугает обывателя гаджетами и мировой закулисой». Впрочем, это так, «цветочки»…



«Чад конспирологического кутежа», «попурри из всех параноидальных концепций разом» — именно так в пух и прах разносят «Бесогона» на РИА Новости, попутно довольно топорно и некрасиво намекая на то, что у Михалкова «могут быть личные проблемы и интересы», в силу которых он и решил «накатить на несимпатичных ему персонажей». Интересно, кто имеется в виду? С кем же это «личные проблемы» у автора «Бесогона»? С Биллом Гейтсом что-то не поделил? На «Сбербанк» и конкретно Германа Грефа обиделся? Создается впечатление, что авторы, которым было дано четкое и однозначное редакционное задание: «Написать разгромную рецензию!», отчаянно цепляются за хоть какой-то повод, то, к чему можно было бы придраться.



При этом, пытаясь обвинять Михалкова в «конспирологии» и «накате» на, надо полагать, очень хороших, достойных и правильных людей, его критики отчего-то дружно помалкивают о резкой критике в огульно критикуемом ими «Бесогоне» деятельности того же «Ельцин-центра», само существование которого у многих россиян вызывает, мягко говоря, недоумение. Вот странно – за Грефа заступились, за Гейтса тоже, про Валентину Матвиенко не забыли. А про это – молчок. Так не оттуда ли и «ветер дует»? Очень, знаете ли, может быть, особенно если учесть, что главное, против чего выступает автор программы, — это либерально-технократические идеи, которые в сути своей и вправду могут при ближайшем рассмотрении оказаться не менее людоедскими, чем бредни национал-социалистов.



В чём обвиняют Михалкова

Михалкова обвиняют в том, что он «провоцирует», «валит всё в одну кучу», «передергивает факты» и «приводит цитаты вне контекста» — мол, говоря о «государстве в кармане», милейшие люди имеют в виду нечто белое и пушистое, призванное несказанно облегчить всем нам жизнь и сделать ее гораздо более простой и беззаботной. О том, какова оборотная сторона этой «простоты», заключающаяся во все более совершенствующихся способах и возможностях контроля над жизнью человека, конечно же, умалчивается. И дистанционное обучение – вовсе даже не зло, а чуть ли не благо! Нет, вводить его в России никто не собирается, но на всякий случай объясняем – ничего в нем страшного нет… По-моему, ответ на вопрос о том, кто «передергивает» и «подтасовывает», Михалков или все ж таки его оппоненты, лежит на поверхности.



Трудно сейчас однозначно утверждать, что именно в программе вызвало такой шквал негатива — упоминание конкретных фамилий или крайне неудобные факты иностранного присутствия... А, возможно, горькое признание того очевидного факта, что «стратегическое мышление», умение просчитывать глобальные действия и их долгосрочные последствия у государства Россия по сей день, увы, хромает. Однако сама по себе крайне агрессивная реакция на программу свидетельствует о том, что какой-то обнаженный нерв Михалкову удалось задеть, ткнуть, грубо говоря, в больное место. А что до конспирологии… Её адепты ни в коем случае не дают советы думать и сопоставлять, рассуждать и сомневаться. Но ведь как раз именно к этому на протяжении всего эфира и призывает свою аудиторию Никита Михалков. Так что здесь мимо, господа. Однозначно мимо. Мало того, реакция на программу снова приводит к вопросу: "так всё-таки в кармане?" Если уж столь бурно отреагировали, то сам вопрос стоит осмыслить. Программу Никиты Михалкова «Бесогон-ТВ» вполне можно назвать неоднозначной. Равно как и многие примеры его творчества. И тем не менее, относительно любого яркого публицистического выступления, вызывающего моментальную, яростную и негативную реакцию, как это произошло с последним выпуском программы, носившим изначально «крамольное» название: «У кого в кармане государство?», можно совершенно однозначно утверждать: оно попало в яблочко и больно ужалило кого-то весьма могущественного. Мало того, программа разбудила определённые (или неопределённые?) силы.Снятие программы с эфира ВГТРК, её перенос на ночное время сам Никита Михалков незамедлительно объявил цензурой, Уточним, что речь шла скорее не о полном вымарывании моментально получившего статус скандального выпуска из сетки вещания, а о ненавязчивом его задвигании в самые нерейтинговые часы (23 часа 1 мая и 3 часа ночи 2 мая), когда шансы на то, что у экранов окажется достаточно большая зрительская аудитория, минимальны. А вот повторять «Бесогона» в привычные для его поклонников часы на канале отчего-то категорически отказались. В связи с этим Михалков вообще выразил сомнения в том, что выход программы будет продолжаться, тем более на ВГТРК.Понять его можно: уж больно серьёзные силы мгновенно пришли в движение, уж очень «крупные калибры» открыли по режиссеру «прицельный огонь», словно бы давая однозначный ответ на поставленный им риторический вопрос. При этом идет «стрельба на поражение» — всерьез, без дураков, без всяких скидок на высокий статус и немалые заслуги. «Сборище надерганных страшилок», «всполохи сумеречного сознания» — это из статьи в «Комсомольской правде», призванной разъяснить читателям, что «Великий Режиссер» зарапортовался, его заносит, что он совершенно зря «пугает обывателя гаджетами и мировой закулисой». Впрочем, это так, «цветочки»…«Чад конспирологического кутежа», «попурри из всех параноидальных концепций разом» — именно так в пух и прах разносят «Бесогона» на РИА Новости, попутно довольно топорно и некрасиво намекая на то, что у Михалкова «могут быть личные проблемы и интересы», в силу которых он и решил «накатить на несимпатичных ему персонажей». Интересно, кто имеется в виду? С кем же это «личные проблемы» у автора «Бесогона»? С Биллом Гейтсом что-то не поделил? На «Сбербанк» и конкретно Германа Грефа обиделся? Создается впечатление, что авторы, которым было дано четкое и однозначное редакционное задание: «Написать разгромную рецензию!», отчаянно цепляются за хоть какой-то повод, то, к чему можно было бы придраться.При этом, пытаясь обвинять Михалкова в «конспирологии» и «накате» на, надо полагать, очень хороших, достойных и правильных людей, его критики отчего-то дружно помалкивают о резкой критике в огульно критикуемом ими «Бесогоне» деятельности того же «Ельцин-центра», само существование которого у многих россиян вызывает, мягко говоря, недоумение. Вот странно – за Грефа заступились, за Гейтса тоже, про Валентину Матвиенко не забыли. А про это – молчок. Так не оттуда ли и «ветер дует»? Очень, знаете ли, может быть, особенно если учесть, что главное, против чего выступает автор программы, — это либерально-технократические идеи, которые в сути своей и вправду могут при ближайшем рассмотрении оказаться не менее людоедскими, чем бредни национал-социалистов.Михалкова обвиняют в том, что он «провоцирует», «валит всё в одну кучу», «передергивает факты» и «приводит цитаты вне контекста» — мол, говоря о «государстве в кармане», милейшие люди имеют в виду нечто белое и пушистое, призванное несказанно облегчить всем нам жизнь и сделать ее гораздо более простой и беззаботной. О том, какова оборотная сторона этой «простоты», заключающаяся во все более совершенствующихся способах и возможностях контроля над жизнью человека, конечно же, умалчивается. И дистанционное обучение – вовсе даже не зло, а чуть ли не благо! Нет, вводить его в России никто не собирается, но на всякий случай объясняем – ничего в нем страшного нет… По-моему, ответ на вопрос о том, кто «передергивает» и «подтасовывает», Михалков или все ж таки его оппоненты, лежит на поверхности.Трудно сейчас однозначно утверждать, что именно в программе вызвало такой шквал негатива — упоминание конкретных фамилий или крайне неудобные факты иностранного присутствия... А, возможно, горькое признание того очевидного факта, что «стратегическое мышление», умение просчитывать глобальные действия и их долгосрочные последствия у государства Россия по сей день, увы, хромает. Однако сама по себе крайне агрессивная реакция на программу свидетельствует о том, что какой-то обнаженный нерв Михалкову удалось задеть, ткнуть, грубо говоря, в больное место. А что до конспирологии… Её адепты ни в коем случае не дают советы думать и сопоставлять, рассуждать и сомневаться. Но ведь как раз именно к этому на протяжении всего эфира и призывает свою аудиторию Никита Михалков. Так что здесь мимо, господа. Однозначно мимо. Мало того, реакция на программу снова приводит к вопросу: "так всё-таки в кармане?" Если уж столь бурно отреагировали, то сам вопрос стоит осмыслить. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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