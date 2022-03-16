И все семьи за рубежом: Экс-депутат поимённо перечислил украинских беженцев-олигархов

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в своём телеграм-канале перечислил олигархов, которые свои капиталы держат в иностранных банках.

Олигархи, которые наживались на Украине, давно позаботились о безбедном будущем. Их капиталы - на счетах в зарубежных юрисдикциях, а семьи покинули Незалежную.

Никто из перечисленных не взял автомат в руки, все вывезли своих родных и вывели средства за рубеж, заявил Царёв, перечисляя тех, кто попал в список.

В частности, указал Царёв, родители и родственники Зеленского и их жёны сбежали за рубеж.

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко также отправил детей за границу. У него только наличных средств около миллиарда долларов, а ещё свыше двух миллиардов находится на зарубежных счетах.

Аналогичная история с составом офиса действующего украинского лидера. Семьи Ермака, Тимошенко - в Великобритании, счета - в иностранных банках.

Олигархи Ахметов, Косюк, Корбан, Коломойский, утверждает Царёв, также предпочли держать свои финансы подальше от Украины.