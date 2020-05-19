И ВОЗ привлечь, и фармкомпании: Доктор наук назвал фигурантов расследования о COVID-19

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести прокурорскую проверку и расследование обстоятельств, приведших к возникновению и распространению COVID-19, а после и пандемии коронавируса, захватившей весь мир.

Болезнь уже унесла тысячи жизней как в России, так и за рубежом. И именно наши специалисты могут провести независимую проверку и, если необходимо, глубокое расследование причин и следствий.

В своём заявлении представители ВРНС указывают на факты, требующие проверки. В том числе они касаются работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансируемой сегодня в первую очередь США и частным фондом Билла и Мелинды Гейтс. Многое указывает на личный интерес руководства фонда в работе ВОЗ. И интерес этот - коммерческий.

Доктор медицинских наук, профессор, президент группы медицинских компаний "Ваш доктор" Владислав Шафалинов в разговоре с Царьградом заявил, что он абсолютно солидарен с авторами письма.

"Всё, что происходит, действительно, вызывает сомнения в естественном происхождении этого вируса. Больше того, я хотел бы добавить, что, судя по всему, речь сегодня в отношениях между Китаем и США идёт не по принципу обвинения одной стороной другой, а по принципу снятия с себя ответственности за происходящее. И я сейчас объясню, почему. 10-15 лет назад первый раз коронавирус ощутился в виде атипичной пневмонии в Китае, а КНР и США всё это время вели совместные разработки, и не только исследования генетические вируса, но и более сложные и серьёзные исследования. Вот, например, издание "Сегодняшний день медицинской информации", это так называемый препринт. В 2013 году была очень интересная статья. Суть её заключается в том, что шли генетические исследования и упоминались такие термины, которые не очень, допустим, хорошо известны обывателю, как, например, амплификация, клонирование, экспрессия. Судя по всему, не просто судя по всему, а по авторам этих статей, абсолютно видно, что американцы и китайцы работали на протяжении всех этих лет совместно. И в большом количестве статей головным учреждением, где они вместе работали, был как раз город Ухань, университет города Ухань", - рассказал Шафалинов.

По его словам, в обращение ВРНС в правоохранительные органы можно спокойно вставить ссылку на одну из таких научных статей, которые подтверждают, что работы в данном направлении велись. Более того, эксперт не исключает, что в результате этих работ могла быть апробация на людях полученных путём генетической модификации новых вирусов.

"Вот этот вопрос, я считаю, тоже требует изучения. Поскольку такие научные данные у нас просто, грубо говоря, под рукой. Поскольку основным донатором денег были Соединённые Штаты Америки, насколько я понимаю, на втором месте Фонд Билла и Мелинды Гейтс, совершенно понятно, что ВОЗ не является самостоятельной организацией, абсолютно. То есть, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку, и так происходит во всём мире, и только наивные люди могут полагать, что как-то происходит по-другому. Поэтому, конечно, ВОЗ будет защищать интересы своих, так сказать, покровителей и тех, кто её финансирует. Отсюда можно сделать вывод о том, что конфликт интересов, конечно, налицо. Поскольку всем известно, что вакцинами Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается вовсю", - пояснил эксперт.

По его мнению, в руках правоохранительных органов России есть абсолютно все механизмы для того, чтобы провести проверку. Но, если руководители этих органов спустят проведение экспертиз на органы власти, так или иначе заинтересованные в продвижении интересов Всемирной организации здравоохранения, фармкомпаний и так далее, можно не сомневаться в том, что это дело будет похоронено, убеждён Шафалинов.

"Основной вопрос заключается в том, чтобы привлечь к экспертному анализу имеющуюся научную литературу, привлечь независимых людей, независимых экспертов, бюджеты которых никаким образом не зависят от тех организаций, которые я перечислил выше", - считает эксперт.