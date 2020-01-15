И вершки, и корешки: США могут лишить Ирак военной помощи

Если власти Ирака решат потребовать вывода американских войск из страны, то США остановят военную помощь Багдаду. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку между Пентагоном и Госдепартаментом.

Помощь в размере $250 млн ежегодно уже была одобрена конгрессом и выплачивается с 2017 года. Кроме того, бюро по ближневосточным делам Госдепа намерено запросить у Белого дома отмену военной помощи иракской армии на $100 млн в 2021 году.

Окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Неделю назад агентство Reuters сообщило, что штаб операции «Непоколебимая решимость», проводимой коалицией во главе с США, передал иракским военным некое письмо. В послании говорилось, что Вашингтон готов уйти из Ирака.

Вскоре после этого руководитель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что это письмо было черновиком.

«Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать», — пояснил американский военный. По его словам, письмо было плохо сформулировано и уходить из Ирака американцы не намерены. Министр обороны США Марк Эспер также дезавуировал положения письма, переданного иракским военным.

Наконец, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готов продолжать диалог с Багдадом по поводу надлежащей структуры военного присутствия США в Ираке.

Напомним, в воскресенье, 5 января, депутаты Совета представителей Ирака на экстренном заседании постановили «положить конец военному присутствию иностранцев в стране».

«За» в основном голосовали представители шиитского большинства — парламентарии решили прекратить работу в рамках международного соглашения по «антитеррористической коалиции». Курдские и суннитские депутаты на заседание парламента не пришли.

Слушания были проведены на фоне резкого обострения ситуации в Ираке после декабрьских авиаударов США по территории страны — самолеты атаковали группировку «Катаиб Хезболла», убив порядка 25 боевиков. Минобороны США заявило, что операция была предпринята в ответ на регулярные нападения на американские военные объекты в Ираке. 31 декабря было совершено нападение на американское посольство в Багдаде — никто не погиб, но охрана дипмиссии была серьезно усилена. Спустя 5 дней был убит американской ракетой иранский военачальник Касем Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил после заседания парламента Ирака, что американцы не уйдут из Ирака, куда они вторглись в 2003 году, пока Багдад не заплатит «много миллиардов долларов» за авиабазу, построенную в эти годы.

9 января Трамп призвал НАТО к «более глубокой вовлеченности» в проблемы Ближнего Востока на фоне обострения конфликта с Ираном. Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с тем, что альянс должен быть более вовлечен в ситуацию. В заявлении альянса, опубликованном после беседы, говорится, что НАТО «может сделать больше для региональной стабильности и борьбы с международным терроризмом».

Стоит добавить, что в 2018 году Вашингтон начал сокращать численность американских военных в Ираке. Это произошло после того, как иракские власти объявили о победе над ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ организация), сообщало агентство Reuters.

Согласно докладу Пентагона, опубликованному в ноябре прошлого года, в конце сентября численность американских военнослужащих, находившихся в Ираке, составляла 8892 человека. Как рассказал AP высокопоставленный иракский чиновник, согласно первоначальному соглашению Багдада и Вашингтона, из Ирака будут выведены 60% находящихся в стране американских войск.

По этому плану в стране останутся порядка 4 тыс. американских военных, которые продолжат тренировать иракскую армию.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял, что иракские военные будут нуждаться в американской подготовке еще многие годы. США держат свои войска в Ираке с 2003 года, когда они в составе международной коалиции оккупировали страну, свергнув режим Саддама Хусейна. После этого на берегах Тигра и Евфрата началась долгая и кровавая гражданская война.