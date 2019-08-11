|
И вашим, и нашим: Турция заговорила, что Крым - украинский
11 августа 2019, 11:09 • 152 • В мире
Турецкий МИД заявил в присутствии украинской делегации, что не собирается признавать российского суверенитета над Республикой Крым.
МИД Турции, принимая у себя представителей Украины, и в частности крымско-татарскую делегацию, неожиданно заговорил о том, что Крым является украинской территорией.
Такие заявления сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что европейские страны начали забывать про Крым. В то же время Турция не признает присоединения полуострова. Чавушоглу подчеркнул, что его страна не забыла про Крым и «не признала его аннексию».
Эти слова были адресованы членам Ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре. В этом же зале находился министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также один из лидеров организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена на территории России) Мустафа Джемилев.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
152
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 августа 2019, 03:54
|
04 августа 2019, 17:54
|
10 августа 2019, 10:39
|
08 августа 2019, 11:24
|
09 августа 2019, 02:09
|
05 августа 2019, 18:24
|
05 августа 2019, 08:54