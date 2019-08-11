И вашим, и нашим: Турция заговорила, что Крым - украинский

МИД Турции, принимая у себя представителей Украины, и в частности крымско-татарскую делегацию, неожиданно заговорил о том, что Крым является украинской территорией.

Такие заявления сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что европейские страны начали забывать про Крым. В то же время Турция не признает присоединения полуострова. Чавушоглу подчеркнул, что его страна не забыла про Крым и «не признала его аннексию».

Эти слова были адресованы членам Ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре. В этом же зале находился министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также один из лидеров организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена на территории России) Мустафа Джемилев.