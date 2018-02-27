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И вам президента выберем: Депутат Госдумы посмеялся над экспертом-русофобом из Польши

27 февраля 2018, 01:24  •  71 • Политика
Петр Толстой поставил на место Якуба Корейбу в споре о возможностях России вернуть честность олимпийскому спорту.
Депутат Государственной Думы Петр Толстой в прямом эфире в шутку пригрозил польскому эксперту, что после назначения президента США "русские хакеры" сменят власть в Польше. Жесткая перепалка между парламентарием и "гостем" из Польши прошла в эфире передачи "Время покажет".
Обсуждая ситуацию с нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхенчхане Толстой заявил, что России необходимо как можно скорее сменить своих чиновников и ввести своих представителей в Международный олимпийский комитет. Только тогда, считает депутат, можно будет гарантировать, что "англосаксонская компашка" не сможет больше устраивать России спортивные провокации.
"Мы должны ввести своих людей в МОК. Мы должны финансово влиять на правила и решения, которые сегодня вырабатывает англосаксонская компания", - сказал политик.
Польский "эксперт" Якуб Корейба усомнился в способности России поставить на ключевые посты в международных спортивных организациях своих людей. В ответ российский депутат в шутку вспомнил историю с вмешательством "русских хакеров" в выборы президента США.
"Если русские хакеры могут повлиять на выборы в Америке, то нам вообще все под силу. Мы и в Польше поменяем все, если что", - пошутил Петр Толстой.

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