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И в снижении уровня моря вы тоже виноваты - резолюция ЕП по Азовскому морю бьет рекорды абсурда

26 октября 2018, 16:09  •  258 • Политика
Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю, о которой Киев мог только мечтать.
Европейский парламент угрожает Москве новыми санкциями, если Россия не прекратит досмотр украинских судов в Азовском море или если ситуация в регионе обострится. Об этом говорится в принятой в Страсбурге резолюции.
Конфликт между Москвой и Киевом в Азовском море начался с пиратского захвата украинскими военными крымского судна «Норд». В ответ на эту провокацию Россия усилила пограничный контроль в Азовском море и проводит тотальную проверку всех заплывающих в него судов.
В Европе, предсказуемо, заняли сторону Киева и потребовали прекратить досмотры судов. Также прозвучала угроза применения новых санкций, если ситуация в Азовском море продолжит обостряться. Памятуя об опыте Донбасса и Минских соглашений, можно не сомневаться, что Киев сделает все для обострения конфликта. Также в тексте упоминается, что по вине России понизился уровень Азовского моря.
Не обошлось в резолюции и без стандартных штампов о «принадлежности» Крыма Украине и критики Крымского моста. Наиболее вопиющим моментом стали соболезнования по поводу трагедии в Керчи, адресованные Украине, а не России.
«Заявления американских представителей, европейских представителей, вот сейчас дошло до европарламентариев - они все идентичны, они не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды», - прокомментировала резолюцию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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