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И у меня на это пять причин: Дональд Трамп объяснил, почему Джо Байден должен уйти в отставку
16 августа 2021, 04:35 • 46 • Политика
В США обсуждают то, что случилось в Афганистане буквально за считанные часы. Недовольство американцев политикой Джо Байдена растет, поэтому экс-лидер страны Дональд Трамп призывает его уйти в отставку.
Бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп обратился к нынешнему лидеру страны Джо Байдену и призвал его уйти в отставку. Политика нового руководителя Белого дома категорически не устраивает одиозного политика.
Экс-лидер также добавил, что Байдену будет не так сложно передать власть другому человеку, потому что его избрали, основывая не на букве закона.
Напомним, радикальное движение "Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли захватить столицу Афганистана Кабул. 15 августа они заявили, что установили свою власть на территории всей страны, после чего президент республики Ашраф Гани улетел, а американские военные экстренно стали эвакуировать дипломатов из посольства.
В США связывают это с решением Джо Байдена, который выводит войска из Афганистана к 1 сентября. Ранее президент утверждал, что исламисты не станут захватывать страну, когда узнают о его решении.
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