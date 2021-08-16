И у меня на это пять причин: Дональд Трамп объяснил, почему Джо Байден должен уйти в отставку

В США обсуждают то, что случилось в Афганистане буквально за считанные часы. Недовольство американцев политикой Джо Байдена растет, поэтому экс-лидер страны Дональд Трамп призывает его уйти в отставку.

Бывший президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп обратился к нынешнему лидеру страны Джо Байдену и призвал его уйти в отставку. Политика нового руководителя Белого дома категорически не устраивает одиозного политика.

Джо Байдену нужно с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском больных COVID-19, пограничной катастрофой, подрывом энергетической независимости и нашей экономики, — говорит Трамп в официальном заявлении.

Экс-лидер также добавил, что Байдену будет не так сложно передать власть другому человеку, потому что его избрали, основывая не на букве закона.

Напомним, радикальное движение "Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли захватить столицу Афганистана Кабул. 15 августа они заявили, что установили свою власть на территории всей страны, после чего президент республики Ашраф Гани улетел, а американские военные экстренно стали эвакуировать дипломатов из посольства.

В США связывают это с решением Джо Байдена, который выводит войска из Афганистана к 1 сентября. Ранее президент утверждал, что исламисты не станут захватывать страну, когда узнают о его решении.