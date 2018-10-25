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И тут Россия: СМИ повесили убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии на спецслужбы РФ

25 октября 2018, 23:54  •  77 • Политика
Убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии могло быть спецоперацией спецслужб России, пишут СМИ.
Громкое убийство работавшего на США журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана могло быть часть спецоперации военной разведки России. Об этом пишут ближневосточные СМИ.
Сообщается, что раскрытие убийства Хашукджи стало неприятным сюрпризом для организовавшей его Саудовской Аравии. В руках полиции Турции оказались неопровержимые аудио- и видео-доказательства, что журналиста запытали до смерти в саудовском консульстве в Стамбуле. По мнению ряда издание, такая удача для турецкой полиции могла случиться, только если это с самого начала была спецоперацией спецслужб, либо турецких, либо иранских, либо российских.
Отмечается, что политический скандал может привести к отставке наследного принца, что сделает его партию более восприимчивой к просьбам России. Никаких других аргументов в пользу причастности Москвы к инциденту не приводится.

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