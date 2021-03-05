Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
Главная / В мире

И тут по небу проплыл танкер…: Фото "Летучего Голландца" из Англии объяснил эксперт

05 марта 2021, 22:25  •  154 • В мире
Дэвид Моррис решил полюбоваться морским пейзажем, взглянул вдаль - и тут по небу проплыл танкер. Мужчина не растерялся и запечатлел парящее в воздухе судно. Фото "Летучего Голландца" из Англии объяснил эксперт.
Снимок был сделан в английской деревне Гиллан. Моррис в интервью BBC признался, что был ошеломлён, когда увидел, как по небу проплыл танкер.
Очень похожее судно удалось запечатлеть несколькими днями ранее шотландцу Колину Маккаллуму, когда он путешествовал по округу Абердиншир.
"David Morris took a photo of the “floating ship” while walking near Falmouth, Cornwall. This rare phenomenon, Fata Morgana, makes it appear like a ship is floating above water and occurs when cold air sits on top of warm air and bends the light downward." pic.twitter.com/qM6ccAef1s
— Insta Science (@insta_science) March 5, 2021
Специалисты утверждают, что мужчины видели "превосходный мираж". В Великобритании это явление достаточно редкое. Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков объяснил, что такие оптические иллюзии характерны для холодных морей, но Соединённое Королевство омывает тёплый Гольфстрим.
Старков отметил, что с подобным столкнулся и вперёдсмотрящий "Титаника". Мираж не позволил ему оценить реальное расстояние до айсберга. На самом деле это явление легко объяснить.
"Над холодной океанской водой распространяется тёплый воздух, и происходит преломление - у них разные плотности", - приводит слова эксперта "360".
В России такие миражи можно увидеть на Байкале или Дальнем Востоке.
Нередко появившиеся будто из ниоткуда летящие по воздуху суда называют "Летучими Голландцами". Название восходит к старой легенде о корабле-призраке, который обречён на вечное скитание в морях и никак не может пристать к берегу. Среди моряков считается, что увидеть "Летучий Голландец" - к беде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
05 марта 2021, 06:50
Стратегический промах Польши: Возврат к топливу из России неизбежен
05 марта 2021, 06:50
"Евросоюз дискредитирует себя": Германия предложила ЕС пересмотреть отношение к Москве
05 марта 2021, 06:50
"Готовимся к голоду!": Депутат Рады констатировал провал команды Зеленского в борьбе с COVID-19
05 марта 2021, 05:00
Провокационная демонстрация силы: Над Балтийским морем перехвачены бомбардировщики США
05 марта 2021, 03:10
Президент Эстонии: Наша армия готова воевать, не смотря на коронавирус
05 марта 2021, 05:00
В ВОЗ решили не делиться отчётом о расследовании в Ухане. США заволновались
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
28 февраля 2021, 05:30
"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
02 марта 2021, 00:55
Берлин в патовой ситуации: А что, если русские начнут мстить - Advance
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 12:50
Путин разрушил все планы Запада по Украине – политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.