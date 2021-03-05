И тут по небу проплыл танкер…: Фото "Летучего Голландца" из Англии объяснил эксперт

Дэвид Моррис решил полюбоваться морским пейзажем, взглянул вдаль - и тут по небу проплыл танкер. Мужчина не растерялся и запечатлел парящее в воздухе судно. Фото "Летучего Голландца" из Англии объяснил эксперт.

Снимок был сделан в английской деревне Гиллан. Моррис в интервью BBC признался, что был ошеломлён, когда увидел, как по небу проплыл танкер.

Очень похожее судно удалось запечатлеть несколькими днями ранее шотландцу Колину Маккаллуму, когда он путешествовал по округу Абердиншир.

"David Morris took a photo of the “floating ship” while walking near Falmouth, Cornwall. This rare phenomenon, Fata Morgana, makes it appear like a ship is floating above water and occurs when cold air sits on top of warm air and bends the light downward." pic.twitter.com/qM6ccAef1s — Insta Science (@insta_science) March 5, 2021

Специалисты утверждают, что мужчины видели "превосходный мираж". В Великобритании это явление достаточно редкое. Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков объяснил, что такие оптические иллюзии характерны для холодных морей, но Соединённое Королевство омывает тёплый Гольфстрим.

Старков отметил, что с подобным столкнулся и вперёдсмотрящий "Титаника". Мираж не позволил ему оценить реальное расстояние до айсберга. На самом деле это явление легко объяснить.

"Над холодной океанской водой распространяется тёплый воздух, и происходит преломление - у них разные плотности", - приводит слова эксперта "360".

В России такие миражи можно увидеть на Байкале или Дальнем Востоке.

Нередко появившиеся будто из ниоткуда летящие по воздуху суда называют "Летучими Голландцами". Название восходит к старой легенде о корабле-призраке, который обречён на вечное скитание в морях и никак не может пристать к берегу. Среди моряков считается, что увидеть "Летучий Голландец" - к беде.