И тут по небу проплыл танкер…: Фото "Летучего Голландца" из Англии объяснил эксперт

Снимок был сделан в английской деревне Гиллан. Моррис в интервью BBC признался, что был ошеломлён, когда увидел, как по небу проплыл танкер.

Очень похожее судно удалось запечатлеть несколькими днями ранее шотландцу Колину Маккаллуму, когда он путешествовал по округу Абердиншир.

"David Morris took a photo of the “floating ship” while walking near Falmouth, Cornwall. This rare phenomenon, Fata Morgana, makes it appear like a ship is floating above water and occurs when cold air sits on top of warm air and bends the light downward." pic.twitter.com/qM6ccAef1s