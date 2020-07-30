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И тут не обошлось без Собчак: В Белоруссии арестовали экс-политтехнолога светской львицы

30 июля 2020, 07:05  •  189 • Политика
В Белоруссии арестован Виталий Шкляров, ранее бывший политтехнологом у телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. "Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат", - сообщают белорусские СМИ.
В Белоруссии арестовали некогда бывшего политтехнолога Ксении Собчак, который "мобилизировал протестный электорат" вокруг блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Речь идёт о политтехнологе Виталии Шклярове.
Если верить сообщениям Собчак, то она удивлена арестом знакомого политтехнолога не меньше всех остальных. В своём Telegram-канале она написала, что понятия не имеет, чем занимался Шкляров в Белоруссии.
"Шкляров работал в моём штабе ... шо он ведёт в Беларуси?" - гласит сообщение Собчак.
Ответ на её вопрос дали белорусские СМИ. По информации телеканала ОНТ, Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат". Сам Сергей Тихановский был арестован ещё в мае этого года. Его жена Светлана Тихановская является одним из кандидатов в президенты Белоруссии. Выборы главы Белоруссии должны состояться уже в начале августа.

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