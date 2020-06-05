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И тут к Платошкину постучали. Грозит "десятка": Гаспарян разоблачил политолога

05 июня 2020, 14:55  •  47 • Политика
Армен Гаспарян разоблачил политолога, коммуниста Николая Платошкина, заподозрив его сторонников и его самого в сектантстве. Эксперт рассказал о том, как к нему постучали и "препроводили за белы рученьки". По мнению Гаспаряна, теперь Платошкину "грозит десятка".
Политолог Армен Гаспарян на своём YouTube-канале прокомментировал ситуацию с коммунистом Николаем Платошкиным, который был отправлен под домашний арест на два месяца из-за призывов к массовым беспорядкам.
Кроме того, он был обвинён в распространении фейков. В итоге по совокупности деяний ему "грозит десятка", уверен политолог.
"Вождь нового социализма" жил по принципу - "никто не узнает, никто не придёт". Но тут к нему постучали, препроводили за белы рученьки, - заметил Гаспарян.
Он также рассказал о сторонниках Платошкина, которых, по его мнению, можно сравнить с сектантами.
Я сегодня увидел в ленте новостей в соцсети фотографии его сторонников на фоне плаката, который был закреплён на стене. И на нём было написано - "Президент Российской Федерации Николай Николаевич Платошкин". […]. Это в чистом виде сектантство, - заметил политолог.

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