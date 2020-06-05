И тут к Платошкину постучали. Грозит "десятка": Гаспарян разоблачил политолога

Политолог Армен Гаспарян на своём YouTube-канале прокомментировал ситуацию с коммунистом Николаем Платошкиным, который был отправлен под домашний арест на два месяца из-за призывов к массовым беспорядкам.

Кроме того, он был обвинён в распространении фейков. В итоге по совокупности деяний ему "грозит десятка", уверен политолог.

"Вождь нового социализма" жил по принципу - "никто не узнает, никто не придёт". Но тут к нему постучали, препроводили за белы рученьки, - заметил Гаспарян.

Он также рассказал о сторонниках Платошкина, которых, по его мнению, можно сравнить с сектантами.