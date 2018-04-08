И целой стены мало: зачем Дональд Трамп стягивает войска к мексиканской границе

Пентагон перебрасывает подразделения Национальной гвардии к границе с Мексикой. Соответствующее распоряжение накануне отдал американский президент Дональд Трамп. Белый дом планирует разместить на южной границе США порядка 4 тыс. военных, которые будут помогать бороться с нелегальной миграцией. Однако эксперты сомневаются, что президенту США удастся таким образом решить проблему. Какие мотивы стоят за действиями Белого дома, разбирался RT.

Бойцы американской Нацгвардии прибывают на границу США и Мексики. Об этом сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве уточнили, что накануне приказ о передислокации армейских подразделений отдал министр обороны США Джеймс Мэттис.

«250 гвардейцев в качестве передовой группы прибудут в указанные им места в течение 72 часов», — цитирует ТАСС заявление представителей Пентагона. Всего в охране границы, протяжённость которой составляет 3,2 тыс. км, будут задействованы порядка 4 тыс. бойцов Нацгвардии. Переброска армейских подразделений будет проводиться поэтапно, в течение нескольких дней, например, в Аризоне — штат граничит с Мексикой — 150 бойцов Нацгвардии займут свои позиции в приграничной зоне в течение ближайшей недели.

Напомним, о планах главы Белого дома привлечь армию к охране мексиканской границы стало известно ещё 3 апреля. Дональд Трамп рассказал тогда о своих переговорах с министром обороны на эту тему. По информации издания Politico, глава Пентагона встретил идею Трампа без энтузиазма.

Тем не менее распоряжение о привлечении Нацгвардии к приграничному патрулированию было подписано Дональдом Трампом 5 апреля.

Согласно документу, Министерство обороны должно оказать поддержку Министерству внутренней безопасности, чтобы остановить «поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов».

По мнению главы государства, в настоящее время на южных рубежах США сложилась критическая ситуация и царит беззаконие, «несовместимое с нормами жизни, безопасностью и суверенитетом» американского народа.

При этом бойцы Нацгвардии будут нести службу на границе без оружия, а также не будут выполнять иммиграционные или таможенные обязанности. Об этом говорится в заявлении МИД Мексики, сделанном по итогам переговоров с американской стороной.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето

Reuters

Тем не менее принимаемые Вашингтоном меры возмутили власти Мексиканских Соединённых Штатов (официальное название Мексики. — RT). Сенат страны единогласно проголосовал за приостановку контактов с правительством США по вопросам миграции и борьбы с организованной преступностью до тех пор, «пока президент Дональд Трамп не будет вести себя вежливо и уважительно по отношению к Мексике». Кроме того, мексиканский парламент оскорбился «необоснованными нападками» американского лидера на мексиканцев.

В свою очередь, президент Мексики Энрике Пенья Ньето полагает, что Трамп просто вымещает на Мексике свою досаду от внутриполитических провалов.

«Если ваши недавние заявления вызваны расстройством, связанным с вопросами внутренней политики, с вашими законами или конгрессом, то займитесь ими, а не мексиканцами», — заявил мексиканский лидер, обращаясь к своему американскому коллеге.

«Злостное инфекционное заболевание»

О необходимости принять жёсткие меры для ограничения нелегальной миграции из Мексики в США Дональд Трамп много говорил ещё во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда будущий глава Белого дома не особенно выбирал выражения, переходя порой к прямым оскорблениям. Мексиканских мигрантов, прибывающих в США, Трамп назвал «самыми худшими элементами» и «просачивающимся» через границу «злостным инфекционным заболеванием».

«Соединённые Штаты превратились в свалку для Мексики, да и для многих других стран», — говорил в 2016 году Трамп.

Уже 25 января 2017 года американский президент подписал указ об усилении охраны границы и ужесточении миграционной политики. В числе основных мер глава Белого дома рассматривает строительство на границе с Мексикой стены. Американский президент уверен в том, что Мексика должна внести серьёзный вклад в финансирование строительства — в 2016 году Трамп заявлял, что мексиканская сторона должна выделить на эти цели $5—10 млрд.

Впрочем, мексиканские власти с самого начала дали понять, что относятся к замыслу Трампа отрицательно и уж тем более не собираются платить за стену. Между тем речь идёт о достаточно крупной сумме: изначально Трамп оценивал стоимость проекта примерно в $10—12 млрд. Однако, по оценкам экспертов, на строительство такого объекта может потребоваться порядка $25 млрд.

Прототип участка будущей стены был построен уже осенью 2017 года, а в марте 2018 года конгресс согласился выделить на строительство пограничного барьера $1,6 млрд в текущем году.

Дональд Трамп — не первый американский лидер, пытающийся ограничить поток мигрантов из Мексики. До него аналогичные попытки предпринимал Билл Клинтон: в 1993 году стартовало строительство разделительной стены, кроме того, власти провели операцию «Удержание рубежа», в ходе которой было значительно увеличено число пограничных патрулей. Работы по строительству забора продолжились вплоть до 1998 года — к этому моменту стена была возведена вдоль всего калифорнийского отрезка границы.

В 2009 году президент Джордж Буш подписал «Закон о безопасном заборе» — планировалось построить стену протяжённостью в 1,1 тыс. км. Сегодня общая протяжённость заградительных конструкций на американо-мексиканской границе составляет порядка 1000 км.

Мексиканские мигранты на границе

© HERIKA MARTINEZ / AFP

По мнению экспертов, эти меры не принесли должного эффекта — нелегалы просто выбирают другие маршруты для пересечения границы, обходя построенные участки стены. Даже в том случае, если ограждение закроет всю длину госграницы, не исключено, что мигранты найдут способы её преодолеть, считают эксперты.

«Проблема нелегальной миграции очень сложная, и как её решать — не знает никто. Уже предпринималось множество попыток, но всегда безуспешно, — пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. — Трамп напирает на проблему миграции, потому что она вызывает недовольство в обществе, но совершенно не факт, что он сможет её решить. Что касается стены, то она существует давно, но на границе всё равно есть труднодоступные, гористые районы, где сложно организовать контроль».

Ключевая же проблема заключается не столько в слабом пограничном контроле, сколько в том, что в США созданы достаточно благоприятные условия для нахождения неучтённых приезжих.

«Усилить контроль внутри страны сложно: например, в разных штатах к мигрантам сложилось разное отношение — где-то их только приветствуют, а где-то, напротив, недовольны. Полиция же находится в ведении местных властей, и выработать какую-то единую политику по миграционной проблеме очень сложно», — подчеркнул Рогулёв.

Удар по Мексике

Жёсткие требования Белого дома по вопросам миграционной политики вносят серьёзный разлад в отношения США и Мексики и могут привести к значительным последствиям для экономик обеих стран. Ранее Дональд Трамп пригрозил Мехико разорвать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) из-за бездействия мексиканских властей в миграционной сфере.

«Мексика делает очень мало — если вообще что-то делает — для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через её южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой — NAFTA. Нужна стена!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Напомним, о планах американской администрации по выходу из NAFTA стало известно в прошлом году. На этот шаг Вашингтон может пойти, если остальные участники не согласятся пересмотреть условия соглашения.

Как отметила в интервью RT руководитель центра экономических исследований ИЛА РАН Людмила Симонова, если планы Трампа будут реализованы, Мексика понесёт большие потери. Международный валютный фонд прогнозирует для Мексики очень низкие темпы экономического роста до 2020 года, в районе 2%, и в качестве основного фактора риска называет именно протекционистскую политику Трампа, пояснила эксперт.

«В рамках NAFTA есть положение и о свободном перемещении рабочей силы, Трампа это не устраивает. При этом данные меры ударят и по американским производителям, которые построили на мексиканской территории сборочные предприятия, а Трамп добивается их переноса на территорию США. Кроме того, сегодня именно США являются основным импортёром мексиканской продукции: около 80% мексиканского экспорта поступает на американский рынок, американские компании лидируют и по объёмам прямых инвестиций, направляемых в Мексику. Поэтому экономические последствия от разрыва отношений будут крайне тяжёлыми как для ряда американских компаний, так и для Мексики», — подчеркнула Симонова.

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По оценкам Министерства юстиции США, в стране на момент начала 2018 года проживало порядка 11 млн нелегальных мигрантов. Такую статистику привёл глава ведомства Джефф Сешнс.

«Если мы не можем контролировать или даже знать, кто находится в стране, гораздо сложнее поддерживать безопасность граждан. Это не гипотетический вопрос, эффект может наблюдаться по всей стране», — заявил министр.

Впрочем, реальная численность нелегалов может значительно отличаться от этих данных. В докладе Совета по международным отношениям США (негосударственная организация, основанная в 1921 году. — RT), опубликованном в ноябре 2016 года, говорилось о том, что количество нелегалов нередко занижается в официальных документах. Специалисты центра пришли к выводу, что численность переселенцев только из стран Латинской Америки достигает 17% от всего населения страны — это примерно 50 млн человек. В то же время исследователи из центра Pew Research предположили, что численность мигрантов из Южной Америки к 2026 году может достичь 27% от общей численности населения США.

Трудовой демпинг

Заняв кресло президента США, Дональд Трамп начал борьбу с миграцией. Принимаемые им меры затронули и выходцев из ближневосточных и африканских государств, а также легальных мигрантов. В январе прошлого года Трамп подписал указ, закрывающий на 90 дней въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран, включая Ирак, Судан и Сомали. Распоряжение президента спровоцировало массовые акции протеста и критику со стороны политических оппонентов политика. Вскоре действие указа было заблокировано решением федерального суда штата Вашингтон.

Осенью 2017 года Дональд Трамп отменил программу DACA — она позволяет легализоваться в стране тем нелегалам, которые въехали в США будучи детьми. Однако и эта инициатива Белого дома была вскоре заблокирована в судебном порядке — суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил возобновить действие DACA. Переговоры администрации Трампа с представителями Демократической партии в конгрессе по этому вопросу также не увенчались успехом.

«Демократы отказались позаботиться о DACA. Это могло быть так просто, но им всё равно. Вынужден был бороться за вооружённые силы и начало возведения стены», — заявил глава Белого дома, комментируя в Twitter итоги переговоров.

Распорядившись привлечь армию к охране южной границы, Трамп также подписал 7 апреля меморандум, в котором потребовал помещать задержанных нелегалов под стражу до суда — ранее такие правонарушители могли дожидаться рассмотрения своего дела на свободе.

Эксперты не согласны с теми нелестными оценками, которые даёт приезжим из Мексики американский лидер. По мнению Людмилы Симоновой, хотя в самой Мексике уровень преступности достаточно высок, в США выезжают преимущественно трудовые мигранты. «Говорить о том, что мексиканские мигранты создают большую криминальную нагрузку, не приходится. В первую очередь, это трудовая миграция. Уровень преступности в среде мексиканских мигрантов преувеличивается политиками», — считает Симонова.

Сотрудники погранслужбы США

Reuters

К аналогичным выводам в 2008 году пришёл профессор Роберт Сэмпсон из Гарварда, проанализировав статистику по совершаемым преступлениям. Оказалось, что в латиноамериканских районах, где проживают преимущественно мигранты, уровень преступности даже ниже, чем в других группах.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. По мнению эксперта, хотя приток нелегалов очень выгоден бизнесу, рабочие в США теряют в доходах и правах, не выдерживая конкуренции с мигрантами на рынке труда.

«Приезжие согласны трудиться на любых условиях и тянут вниз общий уровень зарплат. Именно это представляет наибольшую угрозу для американцев, а не преступность», — подвёл итог Рогулёв.