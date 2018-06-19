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И целой азбуки мало
19 июня 2018, 19:39 • 60 • Карикатуры
Украинский политик Александр Левченко заявил, что план "Б" Киева по решению проблемы Донбасса заключается в переключении на вопрос "деоккупации" Крыма.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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