И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы

Предупреждение об угрозе разлома земной коры близ берегов Португалии ученые озвучили недавно. Об этом сообщает РИА Фан со ссылкой на статью в журнале National Geographic.

К таким выводам пришли геологи, которые изучали сейсмическую активность в этом регионе, то есть на краю Европы. Их исследования затронули большой временной период: к примеру, ученые обратили внимание, в том числе на масштабное землетрясение 1755 года, полностью уничтожившее тогда город Лиссабон, и повторение мощных подземных толчков в той же области в 1969 году.

В ходе своих изысканий геологи выяснили, что земная кора у берегов Португалии подвергается аномальным изменениям. И этот процесс уже привел к расслоению литосферной плиты, которая находится примерно на глубине 250 километров.

Ученые сообщают, что команде впервые повезло с подобным масштабным открытием. В случае если их теория окажется верной и найдет свое подтверждение, то собранные ими данные свидетельствуют о том, что всей океанической плите грозит большой раскол.