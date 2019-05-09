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И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы

09 мая 2019, 08:09  •  360 • В мире
Тревожное предсказание сделали ученые, изучающие сейсмическую активность территорий на краю Европы. Согласно прогнозам, может выйти как в известной песне - и треснет мир напополам. Нашлись признаки того, что земная кора разламывается.
Предупреждение об угрозе разлома земной коры близ берегов Португалии ученые озвучили недавно. Об этом сообщает РИА Фан со ссылкой на статью в журнале National Geographic.
К таким выводам пришли геологи, которые изучали сейсмическую активность в этом регионе, то есть на краю Европы. Их исследования затронули большой временной период: к примеру, ученые обратили внимание, в том числе на масштабное землетрясение 1755 года, полностью уничтожившее тогда город Лиссабон, и повторение мощных подземных толчков в той же области в 1969 году.
В ходе своих изысканий геологи выяснили, что земная кора у берегов Португалии подвергается аномальным изменениям. И этот процесс уже привел к расслоению литосферной плиты, которая находится примерно на глубине 250 километров.
Ученые сообщают, что команде впервые повезло с подобным масштабным открытием. В случае если их теория окажется верной и найдет свое подтверждение, то собранные ими данные свидетельствуют о том, что всей океанической плите грозит большой раскол.

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