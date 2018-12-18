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И Трамп его благословил: Турция готова к военной операции в Сирии

18 декабря 2018, 05:09  •  65 • В мире
Турецкие военные готовы начать действовать на сирийской территории "в любой момент". А проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата уже одобрил президент США Дональд Трам. Об этом заявил, выступая на митинге, глава Турции Реджеп Эрдоган
Проведение очередной турецкой военной операции в Сирии, целью которой станут курдские формирования, расположившиеся к востоку от Евфрата, уже одобрил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Конье.
"Мы можем начать операции на сирийской территории вдоль нашей границы в 500 километров в любое время таким образом, чтобы не навредить военным США", — заключил Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул, что американский лидер «"позитивно отреагировал на возможность проведения Турцией операции к востоку от реки Евфрат (в Сирии - ред)".
"Мы общались с Трампом, необходимо вывести этих террористов с востока Евфрата. Раз уж мы с Соединёнными Штатами являемся стратегическими партнёрами, то нам нужно сделать то, что требуется", - сообщил глава Турции
Однако еще 12 декабря, когда Анкара заявила о намерении начать антитеррористическую операцию на сирийской территории, в Вашингтоне на эту затею отреагировали негативно. Представитель Пентагона заявил, что односторонние операции военных Турции в Сирии неприемлемы.
Но позднее Эрдоган имел телефонную беседу с американским коллегой. Обсудив вопросы безопасности, они договорились о "более тесном сотрудничестве" в вопросах борьбы с терроризмом в Сирии.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Напомним, основу так называемых Сирийских демократических сил (SDF), которых поддерживают США в борьбе с группировкой "Исламское государство"*, являются сирийские курды. SDF контролирует значительные территории на востоке и северо-востоке Сирии, которые фактически не подчиняются официальному Дамаску. Там же находятся подразделения военнослужащих США общей численностью около двух тысяч человек. Дамаск называет это оккупацией.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

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