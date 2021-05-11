И трагедия, и ущерб: Ганг загрязнён трупами

Индийская река Ганг загрязнена трупами. Власти обновили статистику, отражающую число выловленных тел. Это и трагедия, и ущерб, говорит один из министров.

Министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар сообщил, что на данный момент из Ганга извлечено уже 71 тело. Они приплыли сверху, из штата Уттар-Прадеш. Там находится город Варанаси, весьма почитаемый в индуизме.

Медики провели вскрытие и установили, что люди умерли 4-5 дней назад. Главный министр Бихара Нитиш Кумар отметил, что случившееся - это и трагедия, и ущерб для Ганга.

"Он всегда уделял особое внимание чистоте и бесперебойному течению реки и попросил администрацию усилить патрулирование, чтобы это не повторилось", - произнёс министр водных ресурсов в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в Ганг сброшены тела умерших от COVID-19. Полиция штата расследует инцидент. Местные жители предполагают, что родственники скончавшихся просто не имеют финансовой возможности самостоятельно организовать погребальный костёр, а стоимость кремации для них является непосильной.

Индия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным Министерства здравоохранения этой страны, COVID-19 выявлен более чем у 22,6 миллиона граждан. Число умерших превысило 246 тысяч человек.

Кривая заболеваемости резко пошла вверх в середине февраля. Последние две недели регистрируется суточный прирост в 300 тысяч новых случаев и более. Уже пять раз показатель превышал 400 тысяч пациентов в сутки. Это больше, чем в любом другом государстве.