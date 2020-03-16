И тебя вылечат: "Ельцин оставил Путину процветающую страну"

Автор:

Гришин Александр

Российские демократы известны тем, что им не повезло с народом. Естественно, по их мнению. Страна вроде как ничего себе. Сами по себе они тоже люди с прекрасными и правильными чистыми лицами, мечтающие построить светлую "прекрасную Россию будущего" (далее — ПРБ). Одна беда — народ не тот. Мешает строить, не выбирает их во власть, насмехается жестоко.

Есть народ. Всегда не тот

Первым в 1993 году эту азбучную истину для российских либералов вывел некогда известный демократ, покойный ныне писатель Юрий Карякин, который в прямом телеэфире с исказившимся лицом кричал прямо в камеру: "Россия, ты одурела!". Некоторые сейчас говорят, что глагол там был вовсе и не "одурела", а из обсценной лексики, но они искажают историю примерно так же, как и те, что сейчас заявляют о нападении СССР на Польшу.

Во-первых, Карякин был писателем, воспитанным ещё в тёмные и тоталитарные советские времена, и публично такой демократической ценностью, как матерное словоизвержение, в публичном пространстве не пользовался. Это сейчас всякие будущие депутаты вроде Шнура могут не только слово "член" говорить в его матерной форме со сцены, но и показывать его всем с неё же. А тогда с этим было строго.

Ну а во-вторых, я сам лично видел и слышал эти слова. И могу подтвердить, пока не страдаю ни склерозом, ни амнезией: было сказано именно "одурела". Но ещё более примечателен повод, по которому были эти слова сказаны. А им стала победа ЛДПР Жириновского на выборах в парламент в декабре 1993 года. То есть ещё тогда, на заре российской демократии, первое же народное волеизъявление, не совпавшее с их ожиданиями и оценками, вызвало лютейшую ненависть у носителей демократии, светочей "новой России", жёсткое отстранение от народа и неприязнь к нему.

С тех пор прошло 27 лет. Но на протяжении всего этого времени этот краеугольный тезис мировоззрения отечественных либералов не изменился ни на йоту. Не тот народ попадался всё время покойным ныне Валерии Новодворской и Борису Немцову, живому, но сбежавшему в США и живущему там ныне на пособие Константину Боровому, "Яблоку" и СПС, а в последние годы несистемной либеральной оппозиции, вождям Болотной, Координационному совету оппозиции, а ныне Навальному с компанией Яшина, Жукова, Соболь, Жданова и так далее.

Народ перечёркивает все их усилия и устремления, мешает перестроить страну, которую неправильно строит Путин. Все же знают, что у Навального это получится гораздо лучше. Потому что он сможет вернуть страну в благословенные "свободные 90-е", когда населению очень легко дышалось на пустой желудок.

Не отступление, а наступление после разворота на 180 градусов

Уже пару лет либералы пытаются внедрить в общественное сознание идею, что при Ельцине всё было хорошо, а вот Путин пришёл и всё испортил. Идея, которая вызывает неприятие вплоть до приступов ненависти у тех, кто сам пережил эти "благословенные 90-е". Тем не менее мысль о "ельцинской свободе" повторяется вновь и вновь, поскольку рассчитана она в первую очередь не на них, имеющих собственную память, а на молодёжь, что при Ельцине в лучшем случае имела три регулярные заботы: покушать, покакать и поспать.

Либералы пытаются внедрить в общественное сознание мысль о "ельцинской свободе". Фото: Russian Look / Globallookpress

Вот и известный в среде протестующей публики активист Олег Козырев (сценарист мультфильмов, копирайтер в области рекламы и прочий креативщик), протестант и один из создателей Христианского демократического клуба, выступил в своём микроблоге в Twitter с "шедевральным" постом.

Ельцин передал Путину страну без войн, на экономическом подъёме, Россия была лидером СНГ, состояла в "восьмёрке", политически была стабильна, развивались наука, бизнес, образование, искусство. И все это за двадцать лет профукано,

— написал сей "гигант мысли и отец русской демократии" 9 марта.

И словил себе "момент славы", но совсем не тот, на который рассчитывал. 621 ответ на этот пост, и подавляющее большинство ответивших размазали его по стенке.

"Ловите наркомана"; "Ганс Христиан! Перелогинься и уходи в детские одноклассники"; "Давай мне ещё расскажи, какую страну ЕБН передал… я в той стране искал, где заработать, чтобы сына новорождённого с женой прокормить"; "С миллиардными долгами перед МВФ, с сепаратизмом регионов, с дохлым бюджетом, нищим населением"; "Ага) на подъёме после дефолта имени Чубайса и Немцова) Ржачно, ага)"; "Ножки Буша вспомни, клоун"; "По ходу этот Олег жил где-то в другой стране. Я вспоминаю с содроганием эти весёлые года"; "Олег, вы обычный сын двух отцов, с очень низкой социальной ответственностью"; "На Марс каждую неделю без виз летали!".

И ещё, и ещё, и ещё. И это, заметьте, без ответов с откровенно обсценной лексикой, а Twitter к мату относится достаточно терпимо. Там и с матом реагирования на пост Козырева хватает с избытком.

Не выдержал Олег такого напора. "Троллинг про Ельцина хорошо зашёл путинистам, у них прям взрыв мозга", — в тот же день, спустя всего несколько часов, отыграл он назад.

Водка, медведь и balalaika

Ну да, по морде получив, самое время сказать, мол, я так и планировал. А, поскользнувшись на банановой кожуре, ещё несколько раз приложиться фейсом об асфальт, чтобы доказать, что так и задумывалось. Дело даже не в конкретном Олеге Козыреве, конкретном Навальном или ещё ком-то. На каждый чих этой публики есть факты и история. Про Ельцина, оставившего Россию без войн, можно напомнить хоть ту же Чечню.

Про науку — вспомнить таксующих докторов наук и кандидатов, торгующих подержанными вещами, выложенными рядами вдоль улицы на тротуарах на импровизированных торговых местах. В том же Пущинском научном центре биологических наук Академии наук все институты были пусты, а сотрудники бродили в поисках подножного корма. Самые удачливые стали челноками. Или копеечная кинопошлятина стала расцветом нового российского кинематографа? Даже за Гайдая в этот период становится стыдно. И так далее.

Но сейчас немного не об этом. А о том, что господа либералы, давая уничижительную характеристику народу, оценивают его, полагая, что они имеют на это полное право. Почему? Потому что они несут свет западных ценностей, а сами к этому народу себя не относят.

Давая оценку, они чётко делят себя на "мы" и "они", "мы" и "народ". Это историческая традиция российского либерализма, когда любая оценка из-за рубежа, от какого-нибудь мелкого западного клерка ценится ими гораздо выше, чем от отечественного эксперта или деятеля. Как "пикейные жилеты" в славном Черноморске, полагающие, что "Бриан — это голова, ему палец в рот не клади", просто по факту того, что он Бриан, а не Иванов и не Чичерин.

Только принадлежность к Западу уже по факту в их глазах даёт им право выносить диагноз и определять способы "лечения больного", несмотря на нехватку знаний и навыков и полное отсутствие "медицинского образования". В своём стремлении слиться с Западом в сладостных объятьях они доходят до уродливо смешного. Вспомним хотя бы выступление Любови Соболь в Европе на языке, который условно можно назвать английским.

Скриншот страницы Любови Соболь. Фото: sobollubov/ Instagram

Там не было переводчика? Конечно же, был. Но Соболь было важно подчеркнуть, что она — часть их мира, а не русского, что они говорят на одном языке. Тем самым они ставят себя на ступеньку выше народа и страны, получая, по собственному мнению, право судить всех, среди кого обретаются, с "высших" позиций. Несут бремя "белого человека" среди примитивных аборигенов-дикарей.

Говоря о "благословенных 90-х", они предпочитают не вспоминать, что тогда богатели не те, кто что-то созидал, строил, конструировал, а кто крал, обирал своих знакомых и соседей, мошенники и бандиты, убивавшие и грабившие, отправлявшие тех же стариков из крупных городов "на ПМЖ в деревню", где те быстро превращались в "удобрения" в земле. А залогом успеха удачных стартапов в 90-х были жестокость и бесчеловечность.

Ставя "диагноз" России, они говорят не о "болезнях" русского народа, лишь частично воспроизводя свои собственные "симптомы", а воспроизводят стереотипы западного восприятия. Если бы они совсем не видели российской реальности, то мы бы от них наверняка услышали и про водку, медведя и балалайку в каждой нашей семье как три основных стержня российского общества.

И поэтому их совершенно не волнует, что про них думает сам народ. И потому они и остаются необучаемыми, что, сделав шаг вперёд к настоящей реальности от западных стереотипов, они разрушат всю свою систему мироздания. Она и так трещит по швам. И потому они никогда не будут пользоваться симпатиями народа. А народ у них так и останется не тот.