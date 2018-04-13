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И так сойдет!
13 апреля 2018, 18:54 • 98 • Карикатуры
В случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются не только для гражданских, но и для военных спутников, заявили в Совете Федерации.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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