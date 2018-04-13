Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп нанесет по Сирии восемь ударов возмездия
Доходы главы Ингушетии в 2017 году выросли на 81,6 тыс. рублей
«Ответ на акции давления»: Россия готовит пакет санкций против США и их партнёро...
Запад пощадит Россию, если она принесет в жертву Асада
Главная / Карикатуры

И так сойдет!

13 апреля 2018, 18:54  •  98 • Карикатуры

В случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются не только для гражданских, но и для военных спутников, заявили в Совете Федерации.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

98
Источник
Похожие новости
13 апреля 2018, 18:54
И так сойдет!
13 апреля 2018, 18:54
Приоритетное финансирование
09 апреля 2018, 20:39
Приют от Терезы

Загрузка...
10 апреля 2018, 19:24
Застряли в прошлом
09 апреля 2018, 14:09
Стоп, снято
10 апреля 2018, 16:09
Игра без правил
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 апреля 2018, 21:09
Новые шутки об отравлении Скрипалей (Руслан Осташко: анекдоты)
08 апреля 2018, 00:09
«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные националисты
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
11 апреля 2018, 19:24
Турция снова предает Россию
07 апреля 2018, 14:24
Виновата Россия, но это не точно: как Борис Джонсон и британские СМИ подставили Лондон под удар
09 апреля 2018, 08:54
Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!
12 апреля 2018, 08:24
Колючий Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.