И так сойдет!

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В случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются не только для гражданских, но и для военных спутников, заявили в Совете Федерации.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий