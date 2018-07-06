И Су-57 уже не нужен? • 327 • Аналитика



Интересные дела происходят в нынешние мундиальные времена. Хорошо, что он, мундиаль, раз в четыре года. Чаще психика точно бы не выдержала. Хотя, возможно, это просто совпадение.



Тем не менее, совпадение, о котором мы хотим поговорить, из области неприятных. Впрочем, неприятности – это сегодня вполне обычное явление. Особенно в исполнении высокопосаженных чиновников и депутатов.





Депутат Госдумы Владимир Гутенев. Не простой «говорил/голосовал», нет.







Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ВПК, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности.



В целом – человек на весьма важном посту. В интервью агентству «Интерфакс-АВН» Владимир Гутенев со ссылками на выступление вице-премьера Юрия Борисова фактически приговорил саму идею вооружения российских ВКС новейшими истребителями Су-57.



Да, те самые Су-57, которые так долго были ПАК ФА, теперь, оказывается, просто не нужны. Или на них нет денег, что в принципе одно и то же.



Далее даем цитаты из интервью Гутенева «Интерфаксу». С комментариями.



"Я в значительной степени солидарен со словами Юрия Ивановича (Борисова) по поводу того, что вряд ли стоит ожидать массированные закупки Су-57".



"При несомненных достоинствах данной машины мы, конечно же, понимаем, что старт программе был дан еще в 2001 году, и реализация программы по целому ряду объективных причин затянулась (изначально планировалось в 2006 — 2007 годах провести летные испытания, а с 2014 года уже поставлять в войска), в связи с очень динамичным развитием технологий — это касается и систем радиоэлектронной борьбы, и новых композитных материалов, и новых возможностей, которые предоставляют аддитивные технологии с точки зрения конструктивного удешевления машин".



Владимир Владимирович, Юрий Иванович, мы все правильно поняли? Су-57 не нужен в больших количествах… по причине того, что он устарел?



Многие СМИ поняли это именно так. Мы столько, получается, возились с ПАК ФА, превращая его в Су-57, что теперь он вроде как и не нужен. И нашим авиаконструкторам надо срочно садиться… за истребитель ШЕСТОГО поколения!



Ну полнейший абсурд.



К настоящему моменту на вооружение принято несколько истребителей пятого поколения. Конкретно — американские F-22 Raptor, F-35A/B и китайский J-20. Хорошие, плохие, качественные, или нет – приняты на вооружение, сиречь выпускаются серийно.



Лётные испытания проходят ещё несколько истребителей: F-35C (США), Су-57 (Россия), J-31 (Китай), X-2 (ATD-X) (Япония). Ну и на подходе несколько моделей.



Когда успел устареть-то?







И почему так вдруг все поняли необходимость начинать творить истребитель шестого поколения? Пятый еще не довели до ума, это очевидно, а уже надо шестым заниматься. Странно, на первый взгляд, но если вдумчиво осмыслить слова Гутенева, все становится на свои места.



"Полагаю, что истребитель шестого поколения будет переходной машиной между самолетами, еще управляемыми человеком, и беспилотными интеллектуальными ударными комплексами (БИУК) — в данном случае мы говорим о воздушных БИУК, которые смогут благодаря своему интеллекту выполнять поставленные задачи, в том числе и достаточно массированными группами".



Восхитительно. Борисов заявляет, что массовых поставок Су-57 в ВКС не будет то ли вообще, то ли в ближайшее десятилетие (а кому они будут страшны через 10 лет, скажите на милость?), Гутенев начинает рассказывать сказки про то, что Су-57 и не особо-то нужен. Под удар ракет «SOM-B1» попадёт не только Карабах. Сравняют ли счёт «Искандеры»?



"Ну, и конечно, это связано с тем, что мы обладаем весьма совершенными машинами — это Су-34 и Су-35, которые хорошо себя проявили".



"До 2023-2024 года на Су-57 не предполагается установка двигателя второго этапа, испытания которого только начались, это — "Изделие 30", и, несмотря на то, что наша машина значительно дешевле (по моим оценкам, в 2,5 раза, чем зарубежные аналоги 5-го поколения), но все-таки она значительно дороже и требует более тонких сервисов по сравнению с Су-34 и Су-35".



"Поэтому я солидарен с мнением Юрия Ивановича (Борисова), согласно которому мы уже имеем опыт, когда благодаря разумной технической политике фактически перепрыгивали через поколение, в значительной степени экономя бюджет".



Вот это уже «теплее».



А самое главное – до боли похоже на пляски вокруг платформы «Армата». То это «вундер», «неимеющийаналоговвмире», гроза всему враждебному нам миру, тысячи «Армат» кого угодно доведут до инфаркта, то вдруг «закажем 100 штук, а там видно будет».



В итоге покрасовались десятком на параде, показали всему миру и… упс. Т-72Б3 – наше все.



То же самое начинается (началось) и вокруг Су-57.



Стоит перевести слова Гутенева? Судя по всему, человек-то он честный. Вот и пытается вывернуться из неприятной ситуации.



Двигателя (того, а не этого) на Су-57 нет. Техников и обслуги тоже нет. И, самое главное, видимо, денег нет совсем. Абсолютно. И решить вопросы пунктов 1 и 2 не на что.



Хотя есть и кое-что, кроме того.



"Мы наверняка смогли в рамках краткосрочного пребывания в феврале сего года наших машин Су-57 в Сирии уточнить ряд возможных и сопутствующих данных по способности F-22 и F-35 по обнаружению наших самолетов — телеметрия дала существенный повод для их совершенствования".



Видимо, да. Видимо, Су-57 оказался совершенно не тем, чего от него ждали.



Возможно ли такое вообще?



Сомневаемся, если честно. Уж что-что, а самолеты у нас умеют делать. И Су-57 как минимум не хуже своих одноклассников.



Мой лакомый и нежный "змей"



Другой вопрос, что вдруг выяснилось, что 22-й и 35-й оказались не столь плохи, как это принято считать.



Вот это вполне могло приключиться. Да, именно в Сирии. Именно в условиях, приближенных к боевым, наши специалисты вдруг поняли, что F-22 и F-35 далеко не такие унылые летающие овощи, как всем нам говорили.



С чего тогда вдруг такой резкий поворот от «мы всех порвем, небо наше» к «да и не очень-то хотелось»?..



Но есть еще один вариант. Самый неприятный. Читаем слова Гутенева.



"Поэтому концентрация (усилий) на переходном, 6-м поколении, мне кажется, была бы гораздо более целесообразной, а 5-е поколение должно послужить в малосерийном варианте отработке технических задач, которые позволили бы, с одной стороны, капитализировать на внешних рынках затраты, понесенные по данной машине, а другой стороны — совершенствовать системы (перспективных самолетов)".



Это можно назвать либо провалом ПАК ФА, либо предательством.



Если откинуть словесную шелуху, то Гутенев говорит следующее: Су-57 в армии неинтересен. Депутат полагает, что в интересах ОПК было бы "достаточно просто сформировать экспортный облик Су-57 с двигателем второго этапа".



Просто сформировать экспортный облик, и начать продавать Су-57 всем желающим.



"Это — крайне рациональный и правильный подход, обеспечивающий баланс между интересами оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и заказчика. Это — абсолютно верное и прагматичное решение".



Ну что здесь можно сказать? А ничего.



В предыдущей статье, комментируя слова Александра Храмчихина, мы говорили о том, что все, что Александр Анатольевич хотел выпестовать и построить для армии и флота, может оказаться просто ненужным в случае даже крайней необходимости. От пенсии до пенсии кому живётся весело?



Ракеты останутся в шахтах и контейнерах, самолеты на аэродромах, корабли у причалов.



И вот, буквально на следующий день, – подтверждение.



Нам не нужна «Армата». Нам достаточно Т-72, в который запихнули немного электроники и назвали его Т-72Б3. «Армату» можно будет продать тем, кто за нее сможет заплатить. Пока она «экспортно привлекательна».



Нам не нужен Т-90. Поэтому у нас их 350, а у индусов 1000. Индия смогла заплатить. А сейчас получат Египет и Кувейт. 500 и 146 штук. Потому что могут себе это позволить.



Нам не нужен С-400 (да и С-500 гипотетический), потому что С-400 хотят те, кто может за них заплатить. И плевать, что это страна из блока НАТО. Доллары в Турции те же, что и у индусов.



Нам не нужен Су-57. Хватит Су-34 и Су-35. Роскошные самолеты, им еще летать и летать. А Су-57 можно… правильно, продать. Тем, у кого нет возможности разработать, но есть доллары. Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия…



И вообще, мы должны смотреть туда, в светлую даль. Где наша сборная по футболу станет чемпионом мира, наши политики, честные и непреклонные, приведут нас к красивой и богатой жизни, уровень дохода станет выше, чем в сгнивших и развалившихся Штатах, ну и так далее.



Главное – не видеть того, что некогда великая страна начинает превращаться в уличный рынок, где на вынос можно купить все: честь, совесть, закон, нефть, газ, новейшие разработки в области науки и техники.



Многие скажут: ну чисто Украина.



Да, согласимся. Там тоже умеют рассказывать сказки про супертанки. И рассказывают. И люди верят, что Т-84 порвет «Армату».



А куда им деваться?



Вот и мы, наверное, поверим, что Су-57 нам не нужен. Мы достойны сразу истребителя 6-го поколения Су-109. Который, наверное, разработаем на деньги, вырученные от продажи Су-57 всем желающим. И, возможно, ничего в этом нет предосудительного. США всей своей техникой торгуют.



Но почему такой противный привкус во рту и странные слова в голове крутятся? Украина, Сомали, Судан…



Источник цитат: интервью "Интерфаксу". Интересные дела происходят в нынешние мундиальные времена. Хорошо, что он, мундиаль, раз в четыре года. Чаще психика точно бы не выдержала. Хотя, возможно, это просто совпадение.Тем не менее, совпадение, о котором мы хотим поговорить, из области неприятных. Впрочем, неприятности – это сегодня вполне обычное явление. Особенно в исполнении высокопосаженных чиновников и депутатов.Депутат Госдумы Владимир Гутенев. Не простой «говорил/голосовал», нет.Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ВПК, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности.В целом – человек на весьма важном посту. В интервью агентству «Интерфакс-АВН» Владимир Гутенев со ссылками на выступление вице-премьера Юрия Борисова фактически приговорил саму идею вооружения российских ВКС новейшими истребителями Су-57.Да, те самые Су-57, которые так долго были ПАК ФА, теперь, оказывается, просто не нужны. Или на них нет денег, что в принципе одно и то же.Далее даем цитаты из интервью Гутенева «Интерфаксу». С комментариями.Владимир Владимирович, Юрий Иванович, мы все правильно поняли? Су-57 не нужен в больших количествах… по причине того, что он устарел?Многие СМИ поняли это именно так. Мы столько, получается, возились с ПАК ФА, превращая его в Су-57, что теперь он вроде как и не нужен. И нашим авиаконструкторам надо срочно садиться… за истребитель ШЕСТОГО поколения!Ну полнейший абсурд.К настоящему моменту на вооружение принято несколько истребителей пятого поколения. Конкретно — американские F-22 Raptor, F-35A/B и китайский J-20. Хорошие, плохие, качественные, или нет – приняты на вооружение, сиречь выпускаются серийно.Лётные испытания проходят ещё несколько истребителей: F-35C (США), Су-57 (Россия), J-31 (Китай), X-2 (ATD-X) (Япония). Ну и на подходе несколько моделей.Когда успел устареть-то?И почему так вдруг все поняли необходимость начинать творить истребитель шестого поколения? Пятый еще не довели до ума, это очевидно, а уже надо шестым заниматься. Странно, на первый взгляд, но если вдумчиво осмыслить слова Гутенева, все становится на свои места.Восхитительно. Борисов заявляет, что массовых поставок Су-57 в ВКС не будет то ли вообще, то ли в ближайшее десятилетие (а кому они будут страшны через 10 лет, скажите на милость?), Гутенев начинает рассказывать сказки про то, что Су-57 и не особо-то нужен.Вот это уже «теплее».А самое главное – до боли похоже на пляски вокруг платформы «Армата». То это «вундер», «неимеющийаналоговвмире», гроза всему враждебному нам миру, тысячи «Армат» кого угодно доведут до инфаркта, то вдруг «закажем 100 штук, а там видно будет».В итоге покрасовались десятком на параде, показали всему миру и… упс. Т-72Б3 – наше все.То же самое начинается (началось) и вокруг Су-57.Стоит перевести слова Гутенева? Судя по всему, человек-то он честный. Вот и пытается вывернуться из неприятной ситуации.Двигателя (того, а не этого) на Су-57 нет. Техников и обслуги тоже нет. И, самое главное, видимо, денег нет совсем. Абсолютно. И решить вопросы пунктов 1 и 2 не на что.Хотя есть и кое-что, кроме того.Видимо, да. Видимо, Су-57 оказался совершенно не тем, чего от него ждали.Возможно ли такое вообще?Сомневаемся, если честно. Уж что-что, а самолеты у нас умеют делать. И Су-57 как минимум не хуже своих одноклассников.Другой вопрос, что вдруг выяснилось, что 22-й и 35-й оказались не столь плохи, как это принято считать.Вот это вполне могло приключиться. Да, именно в Сирии. Именно в условиях, приближенных к боевым, наши специалисты вдруг поняли, что F-22 и F-35 далеко не такие унылые летающие овощи, как всем нам говорили.С чего тогда вдруг такой резкий поворот от «мы всех порвем, небо наше» к «да и не очень-то хотелось»?..Но есть еще один вариант. Самый неприятный. Читаем слова Гутенева.Это можно назвать либо провалом ПАК ФА, либо предательством.Если откинуть словесную шелуху, то Гутенев говорит следующее: Су-57 в армии неинтересен. Депутат полагает, что в интересах ОПК было бы "достаточно просто сформировать экспортный облик Су-57 с двигателем второго этапа".Ну что здесь можно сказать? А ничего.В предыдущей статье, комментируя слова Александра Храмчихина, мы говорили о том, что все, что Александр Анатольевич хотел выпестовать и построить для армии и флота, может оказаться просто ненужным в случае даже крайней необходимости.Ракеты останутся в шахтах и контейнерах, самолеты на аэродромах, корабли у причалов.И вот, буквально на следующий день, – подтверждение.Нам достаточно Т-72, в который запихнули немного электроники и назвали его Т-72Б3. «Армату» можно будет продать тем, кто за нее сможет заплатить. Пока она «экспортно привлекательна».Поэтому у нас их 350, а у индусов 1000. Индия смогла заплатить. А сейчас получат Египет и Кувейт. 500 и 146 штук. Потому что могут себе это позволить., потому что С-400 хотят те, кто может за них заплатить. И плевать, что это страна из блока НАТО. Доллары в Турции те же, что и у индусов.Хватит Су-34 и Су-35. Роскошные самолеты, им еще летать и летать. А Су-57 можно… правильно, продать. Тем, у кого нет возможности разработать, но есть доллары. Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия…И вообще, мы должны смотреть туда, в светлую даль. Где наша сборная по футболу станет чемпионом мира, наши политики, честные и непреклонные, приведут нас к красивой и богатой жизни, уровень дохода станет выше, чем в сгнивших и развалившихся Штатах, ну и так далее.Главное – не видеть того, что некогда великая страна начинает превращаться в уличный рынок, где на вынос можно купить все: честь, совесть, закон, нефть, газ, новейшие разработки в области науки и техники.Многие скажут: ну чисто Украина.Да, согласимся. Там тоже умеют рассказывать сказки про супертанки. И рассказывают. И люди верят, что Т-84 порвет «Армату».А куда им деваться?Вот и мы, наверное, поверим, что Су-57 нам не нужен. Мы достойны сразу истребителя 6-го поколения Су-109. Который, наверное, разработаем на деньги, вырученные от продажи Су-57 всем желающим. И, возможно, ничего в этом нет предосудительного. США всей своей техникой торгуют.Но почему такой противный привкус во рту и странные слова в голове крутятся? Украина, Сомали, Судан… Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 327 Источник Похожие новости Американцы рвутся к Каспию на плечах «бармалеев» И Су-57 уже не нужен? От пенсии до пенсии кому живётся весело?

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