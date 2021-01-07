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И США, и Британия проиграли - это осознал почти весь мир: Попытка приструнить Россию не удалась

07 января 2021, 19:15  •  229 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание посла Великобритании в США Карен Пирс, которая призвала приструнить и русских, и китайцев. Мол, слишком хорошо ведут борьбу с COVID-19. Как подчеркнул Пушков, попытка вести диалог в подобном тоне не удалась, ведь почти весь мир уже осознал: проиграли и США, и Британия. И лучшем доказательством стал крах системы здравоохранения этих стран.
Британский посол в Соединённых Штатах Карен Пирс в беседе с Bloomberg предостерегла весь западный мир от угроз, которые, по её мнению, исходят со стороны России и КНР. Она пояснила, что на волне пандемии и мы, и китайцы значительно продвинулись в сфере медицинских технологических разработок. И это... неправильно, если верить странной логике Пирс.
Дипломат выразила опасение, что подход России и Китая в итоге может задать тренд и сформировать международный курс развития в данных секторах экономики. Совсем уж чудесно выглядел тезис Пирс о том, что превосходство России и Китая в борьбе над коронавирусом слишком уж похоже на победы русских в создании ядерного оружия...
Сенатор Алексей Пушков, оценивая заявление Пирс, отметил, что борьбу с пандемией она видит только через призму конкуренции с Китаем и Россией.
"А остального вообще не видит. Остальное же состоит в том, что США с 20 миллионами заболевших и Британия с её рекордным для Европы уровнем смертности эту конкуренцию уже проиграли, - написал Пушков в личном Телеграм-канале. - Посол Пирс осталась где-то в прошлом - том самом, в котором системы здравоохранения в Британии и США ещё не прошли испытание на прочность и считались самыми лучшими в мире".
Проблема в том, что сами британцы и американцы навязывали всему миру подобную оценку собственных систем здравоохранения, продолжил сенатор.
"Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причём мы, в отличие от них, с ними не соревновались - они сами её проиграли. Только Пирс этого не осознала. Зато осознал почти весь мир", - резюмировал Алексей Пушков.

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