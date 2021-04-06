И снова здоровье: могут ли регионы вернуть часть ограничений из-за COVID

До 9 апреля должны быть подготовлены дополнительные меры по защите населения от распространения коронавируса . Такое поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой дал глава кабмина Михаил Мишустин. На заседании антикоронавирусного совета при правительстве руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что некоторые регионы уже поторопились с отменой антиковидных мер, в результате заболеваемость там стала увеличиваться . Опрошенные «Известиями» врачи, а также депутаты и сенаторы полагают, что субъектам, в которых снова начался рост числа заразившихся, придется вернуть часть ограничений . При этом глава кабмина призвал каждого россиянина вакцинироваться, позаботившись о себе и окружающих.

Подвешенное состояние

Около месяца ситуация с коронавирусом в России почти не меняется : ежедневный прирост заболевших составляет чуть меньше 10 тыс. человек. В то же время некоторые страны уже объявили о третьей волне пандемии и повторном введении локдаунов . Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, глава правительства призвал власти действовать на опережение и попытаться максимально защитить население .

— Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции. Реагировать незамедлительно. И конечно, наращивать темпы вакцинации, — заявил премьер на заседании совета по коронавирусу, поручив к 9 апреля подготовить дополнительные меры по защите россиян от COVID-19.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Основные способы борьбы с пандемией уже известны и давно используются — это вакцинация, соблюдение масочного режима и мер личной гигиены , напомнила зампред комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. Поэтому в готовящемся документе правительства не будет ничего неожиданного, считает сенатор.

За ситуацией в других странах пристально следит Роспотребнадзор. По словам главы федеральной службы Анны Поповой, особые опасения специалистов вызывает популярное среди россиян турецкое направление, потому что там уже зафиксирован скачок в приросте заболевших . Параллельно с этим эпидемиологи продолжают анализировать распространение иностранных штаммов COVID: обнаружено 103 случая британской мутации инфекции и 10 — африканской.

Масла в огонь в борьбе с пандемией подливают опрометчивые решения местных властей. Ряд регионов поторопился с отменой антиковидных мер, сообщила глава Роспотребнадзора. В 17 субъектах сняли часть ограничений, но в результате там выросла заболеваемость коронавирусом . При этом в шести регионах — в Псковской, Мурманской, Тамбовской и Воронежской областях, а также Карелии и Калмыкии — распространение COVID-19 превышает среднероссийские показатели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Облегчить ситуацию с пандемией может появление коллективного иммунитета, прежде всего при помощи вакцинации. Поэтому премьер призвал всех граждан сделать прививку , обеспечив безопасность не только себе, но и окружающим.

— Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни . И они наверняка повторят вам мои слова: лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не надо полагаться на авось, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Чтобы ограничить количество вынужденных контактов до появления общего иммунитета, правительство облегчило порядок получения наиболее важных госуслуг — по предоставлению пенсий, пособий и компенсаций. Все это можно будет сделать онлайн.

Забытое старое

Федеральные власти возложили ответственность за борьбу с коронавирусом на глав регионов, однако у них это получается с переменным успехом, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов . К слову, не последнюю роль здесь играет усталость населения, которое уже не так строго придерживается ограничений.

— Показатели заболеваемости, мягко говоря, скачут — то растут, то падают. Когда ситуация стабилизируется, мы радуемся, что все пошло на убыль, поэтому можно расслабляться. Люди психологически устали, поэтому когда идет падение, они думают, что пошел необратимый процесс. Это ошибка , которая дает толчок для роста заболеваемости, — сказал «Известиям» депутат.

Что касается дополнительных мер, по словам политика, никаких кардинально новых предписаний не появится . Там, где отказались от масочно-перчаточного режима или ограничений на передвижение пожилых граждан, могут все вернуть. Это будет касаться в первую очередь тех регионов, где снова наблюдается рост.

С этим согласен и исполнительный директор Российского красного креста, член Общественной палаты РФ Павел Савчук. Отмена ограничительных мероприятий должна основываться только на данных эпидемиологической службы, подчеркнул он. Прежде всего свое мнение должны высказать территориальные управления Роспотребнадзора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Решение о смягчении антиковидных мер не может быть обусловлено каким-то дедлайном или желанием определенного человека. Санкция на это должна поступить со стороны эпидемиологов , которые специализируются на этом вопросе, — отметил в беседе с «Известиями» Павел Савчук.

Единовременной отмены ограничений быть не должно, процесс следует сделать постепенным, полагает он. Один из самых важных факторов в этом вопросе — число привившихся людей. Ведь именно это создает предпосылку для появления коллективного иммунитета.

Пока снимать ограничения преждевременно, потому что еще нет явного спада заболеваемости, считают и в верхней палате парламента .

— Сначала нужно дождаться устойчивой тенденции снижения и только после этого открываться. За этим процессом необходимо наблюдать каждый день, держа руку на пульсе. Особое внимание требуется уделить пожилыми людьми, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

При этом властям нужно будет следить не только за ситуацией внутри страны, но и за ее пределами, особенно в Европе, отметил сенатор.