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И снова японцы в панике

26 апреля 2021, 01:50  •  58 • Война
«Новые танки на Курилах готовы штурмовать Хоккайдо!»
Казалось бы, модернизация оборонительного вооружения – дело рутинное и не должна восприниматься как угроза сопредельным государствам. Но только не в случае с Курилами и японскими наблюдателями, пристально следящими за тем, что там происходит.
Японцев устраивала ситуация девяностых, когда вооружение на Курилах оставалось прежним с советских времён, морально и физически устаревало, не отвечая современным требованиям. Ибо это свидетельствовало о том, что в Кремле махнули на Курилы рукой. Поэтому начавшееся несколько лет назад оснащение курильской группировки новейшими ракетными системами и другим вооружением взволновало Токио. Ведь рачительный хозяин не будет укреплять забор дома, который он собирается продать.
Сейчас замена на Курилах принятых на вооружение в 1985 году танков Т-80БВ на модернизированные Т-72Б3 воспринята японцами как плохой сигнал. И вовсе не потому, что русские вздумали «штурмовать Хоккайдо», как шумят излишне впечатлительные жители Страны восходящего солнца, а потому, что это показатель отсутствия у российского руководства намерения покидать острова. И при необходимости дать сокрушительный отпор желающим проверить прочность наших границ. Один из японских пользователей так и написал под новостью о замене танков на Курилах: «Все кончено… Наращивание военной мощи на островах означает нежелание вести диалог. Можно прекратить бессмысленные переговоры и не подписывать мирный договор».
Остаётся лишь удивляться тому, что для усвоения японцами того, что «диалога» о принадлежности этих островов не будет, понадобилось заменить старые танки на новые. Хотя японцев понять можно: их долго убеждали, что президент В. Путин якобы сознательно настоял, чуть ли не специально для Японии, на внесении исключений в конституционный запрет вести переговоры об изменении границ РФ, допуская такое изменение через процедуры демаркации, делимитации и редемаркации. Сейчас у японцев нет той соломинки, за которую хватаются утопающие. Путин честно объяснил: «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации».
Иначе и быть не может.
Провал изощрённой японской тактики обволакивания российских руководителей лестью, деланными улыбками, клятвами в «вечной дружбе» и обещаниями за Курилы златых гор «от благодарной Японии» очевиден. В высказываниях жителей Страны восходящего солнца сквозит пессимизм.
Подписавшийся ником Yfj считает: «Россия уже доказала, что она не отдаст Японии ни миллиметра земли. Необходимо усиливать санкции». Ему вторит соотечественник Bnc: «Путинская Россия ни за что не отдаст острова! Необходимо менять отношение к России! Она умело использует Японию!»
«Япония не решила территориальный вопрос в период расцвета экономики при помощи денег, поэтому теперь уже поздно. Россия, вторгшаяся на Украину и в Крым, не вернет южные Курилы. Когда Путин говорил о «хикивакэ» (ничья. – А.К.), была надежда на получение половины площади островов, но теперь влияния Японии недостаточно даже для продления безвизовой программы», – сетует пользователь под ником Sonnnakotowanai.
Ссылки на Украину и Крым не случайны. Они призваны убедить японцев в «агрессивности» России, которая, мол, и свои территории не отдаст, и на чужие зарится. Звучат воинственные голоса. Некий F пишет: «Против стран-изгоев необходимо вводить жесткие экономические санкции. О совместной хозяйственной деятельности (на Курилах. – А.К.) не может быть и речи. В ближайшее время Китай может напасть на Окинаву, а Россия – на Хоккайдо, поэтому необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия. Если не изменить мирную Конституцию, Япония исчезнет».
И ведь японцы, пусть не все, верят такой пропаганде. Верят, не задумываясь, зачем русским Хоккайдо с его проблемами, когда проблем хватает на Сахалине и Курильских островах. Если говоришь об этом японцам, они парируют: «Но ведь хотел же Сталин высадиться на Хоккайдо в 1945 году. Значит, имел какие-то виды на этот северный остров». И бесполезно опровергать бытующие в Японии и поддерживаемые некоторыми российскими авторами мифы о сталинских замыслах создать на северной половине Хоккайдо «японское социалистическое государство». Кстати, если бы у Сталина действительно был такой план, он не остановился бы перед несогласием американцев на высадку советских войск на этот остров. К тому же, как свидетельствуют опубликованные документы, японцы летом 1945 года готовы были подарить Хоккайдо Сталину за его отказ от вступления в войну.
Вернёмся к бредням о захвате русскими не только Хоккайдо, но и всей территории «священной нации Ямато». Такую перспективу видит в размещении танков на Курилах пользователь Nog: «Это – подготовка к возможным конфликтам на Тайване, Сэнкаку и в Китае. Если не готовиться к возможной интервенции на Хоккайдо, с юга появится Китай, с севера – Россия, а с запада – КНДР… Если они нападут одновременно, Япония превратится в колонию. У политиков полно денег в швейцарских банках, поэтому они могут сбежать куда угодно. Народ превратится в беженцев. Иены и акции – в бумагу. Пора проснуться!»
На вопрос, кто виноват, ответ уже дан: виноваты политики, в первую очередь бывший премьер-министр Синдзо Абэ, которые хотели полюбовно договориться с Путиным и забрать Курилы в обмен на «не знающую пределов японскую благодарность», отстроив якобы Дальний Восток и Сибирь «за острова».
В обстановке полного фиаско попыток получить Курилы дипломатическим путём сформирован и ответ на вопрос: «Что делать?» Японский пользователь To анализирует: «Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения России для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой».
«Бездействие» японского правительства перед «русской угрозой» раздражает комментатора Ike: «Что делает Япония? Необходимо развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и увеличить численность Сил самообороны. Северное направление нужно фортифицировать. Между тем дальше новостей о том, что Россия наращивает военную мощь, дело не идет».
Такими комментариями полны японские СМИ. Закономерен вопрос: почему заявляющее о стремлении к добрососедству и сотрудничеству с Россией правительство Ёсихидэ Суги не реагирует на провокационные призывы своих сограждан к войне? Или в Токио ожидают соответствующего представления МИД РФ? А, может быть, на Смоленской площади считают, что эти призывы – лишь болтовня безответственных блогеров? Если так, то это опасное заблуждение.
Фото: news.ru
Анатолий КОШКИН

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