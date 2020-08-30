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И снова русские: В Европе разгорелся очередной шпионский скандал. На этот раз во Франции
30 августа 2020, 19:35 • 234 • Политика
В Европе разгорелся очередной шпионский скандал. На этот раз во Франции. И снова, как утверждается, в деле оказались замешаны русские. Так, в стране началось разбирательство в отношении высокопоставленного военнослужащего, который обвиняется в передаче секретных сведений, составляющих гостайну, российским спецслужбам.
Французский министр обороны Флоранс Парли раскрыла подробности очередного шпионского скандала, связанного с Россией.
В комментарии для радиостанции Europe 1 она сообщила, что в стране началось разбирательство в отношении высокопоставленного военнослужащего, обвиняющегося в госизмене.
Предполагается, что он сотрудничал с разведкой РФ, передавая секретную документацию, в которой содержалась информация, составляющая государственную тайну.
Ранее аналогичные обвинения предъявили гражданину Норвегии местные власти. Правоохранители арестовали 50-летнего мужчину, который якобы взаимодействовал с неким "русским шпионом", поставляя ему сведения, представляющие гостайну.
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