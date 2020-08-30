И снова русские: В Европе разгорелся очередной шпионский скандал. На этот раз во Франции

Французский министр обороны Флоранс Парли раскрыла подробности очередного шпионского скандала, связанного с Россией.

В комментарии для радиостанции Europe 1 она сообщила, что в стране началось разбирательство в отношении высокопоставленного военнослужащего, обвиняющегося в госизмене.

Предполагается, что он сотрудничал с разведкой РФ, передавая секретную документацию, в которой содержалась информация, составляющая государственную тайну.

В отношении высокопоставленного офицера начата юридическая процедура в связи с уроном безопасности, - заявила Парли.

Ранее аналогичные обвинения предъявили гражданину Норвегии местные власти. Правоохранители арестовали 50-летнего мужчину, который якобы взаимодействовал с неким "русским шпионом", поставляя ему сведения, представляющие гостайну.