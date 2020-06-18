И снова русские: В деле об убийстве в Берлине официально появился обвиняемый

В громком деле, связанном с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года в Берлине, появился официальный обвиняемый. Без русских, как уточнили в надзорном ведомстве, не обошлось. Фактически же в Берлине продолжили провокационную версию о том, что это преступление совершено якобы "российским агентом".

В официальном сообщении ведомства говорится, что 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение против "российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.".

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на полученный документ, фигуранта подозревают не только в убийстве, но и в нарушении законодательства об обращении с оружием.

Тем временем глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что "на ковёр" "для разговора" был вызван посол России в Берлине. Там российскому дипломату озвучили позицию немецких властей по данному уголовному делу, а правительство ФРГ оставило за собой право на применение "новых мер".

Можно только предположить, что это будет очередная высылка наших дипломатов из страны, как это уже произошло ранее. После убийства в Берлине, напомним, персонами нон грата в Германии были объявлены два сотрудника посольства России.

Напомним, немецкая сторона имеет в виду убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года. Он был убит выстрелом в голову в одном из районов Берлина. В Германии утверждают, что преступление якобы совершил "российский агент". Из доказательств - одни лишь предположения и домыслы.

Комментируя произошедшее, президент Владимир Путин отметил, что убитый был бандитом, и упрекнул Германию в том, что она не выдала Москве этого "преступника и убийцу", несмотря на официальные запросы. Это глубоко "шокировало" представителя Социал-демократической партии Германии и эксперта по внешнеполитическим вопросам Нильса Шмида.