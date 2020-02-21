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И снова "хайли лайкли": Грузия обвинила Россию в кибератаке. Британия "подхрюкнула"

21 февраля 2020, 09:24  •  58 • В мире
МИД Грузии выступил с официальным заявлением, в котором обвинил ГРУ Генштаба России в проведении кибератаки на сайты грузинских организаций. Указывается, что помогли Тбилиси установить виновных в атаках "неназванные партнёры", однако ту же самую информацию озвучил и британский МИД. "И снова "хайли лайкли" с подачи Британии", - с сарказмом комментируют пользователи Сети.
В октябре прошлого года на ряд государственных и частных грузинских организаций была проведена "крупномасштабная" кибератака. Спустя четыре месяца официальный Тбилиси выступил с обвинениями в адрес Главного разведывательного управления Генштаба России. По версии грузинского внешнеполитического ведомства, именно ГРУ подготовило и осуществило эту атаку.
Грузия осуждает эту кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и является ещё одним посягательством на суверенитет Грузии, что направлено против европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития страны, - заявили в грузинском ведомстве.
В Тбилиси сообщили, что эту кибератаку "осуждают" и считают её "посягательством на суверенитет Грузии".
Вскоре со своими комментариями выступил и британский МИД. Как заявили в Форин-офисе, версия, озвученная Тбилиси, рассматривается в соответствии с формулой "с крайне высокой степенью вероятности".
Глава МИД Британии Доминик Рааб сказал: "Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой".
Выступили по этому поводу с соответствующим заявлением и представители США, которые пообещали Грузии свою помощь. Отметим, что никаких сомнений в связи с обвинениями, озвученными Тбилиси, в Вашингтоне не выразили.

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