И снова "хайли лайкли": Грузия обвинила Россию в кибератаке. Британия "подхрюкнула"

В октябре прошлого года на ряд государственных и частных грузинских организаций была проведена "крупномасштабная" кибератака. Спустя четыре месяца официальный Тбилиси выступил с обвинениями в адрес Главного разведывательного управления Генштаба России. По версии грузинского внешнеполитического ведомства, именно ГРУ подготовило и осуществило эту атаку.

Грузия осуждает эту кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и является ещё одним посягательством на суверенитет Грузии, что направлено против европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития страны, - заявили в грузинском ведомстве.

В Тбилиси сообщили, что эту кибератаку "осуждают" и считают её "посягательством на суверенитет Грузии".

Вскоре со своими комментариями выступил и британский МИД. Как заявили в Форин-офисе, версия, озвученная Тбилиси, рассматривается в соответствии с формулой "с крайне высокой степенью вероятности".

Глава МИД Британии Доминик Рааб сказал: "Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой".

Выступили по этому поводу с соответствующим заявлением и представители США, которые пообещали Грузии свою помощь. Отметим, что никаких сомнений в связи с обвинениями, озвученными Тбилиси, в Вашингтоне не выразили.