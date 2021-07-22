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И снова про украинский транзит

22 июля 2021, 16:05  •  201 • Украина

Российский газопровод “Северный поток-2” скоро будет достроен. Это уже ни у кого не вызывает сомнений.

Однако остановить, ну или отложить его функционирование вполне возможно. Такого мнения придерживаются некоторые противники трубопровода.

С этой целью Польша подала иск в Европейский суд об использовании “Газпромом” 100% мощностей газопровода OPAL (европейское продолжение газопровода “Северный поток”). 15 июля суд удовлетворил иск Польши.

Это может стать прецедентом. Теперь аналогичный иск может быть подан в отношении газопровода EUGAL (немецкое продолжение “Северного потока-2”).

Таким образом, существует вероятность того, что Газпром не сможет использовать возможности нового газопровода в полном объеме.

Украина является одной из заинтересованных сторон в исках в отношении Газпрома. Потому что руководство страны опасается возможности потери миллиардов долларов, получаемых за транзит российского газа.

Глава НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявил о намерении привлечь Антимонопольный орган ЕС для решения транзитных споров. Он сообщил, что Россия препятствует подаче в украинскую газотранспортную систему не российского газа. А это нарушает европейское антимонопольное законодательство.

Глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил о внедрении Украиной норм Третьего энергопакета ЕС. Теперь транзит через территорию Украины может наравне с “Газпромом” забронировать любая европейская компания. Просто получать этот газ в таком случае европейские партнеры будут на границе Украины с Россией, а потом заключать соглашение с “Оператором ГТС Украины” на его транзит.

А вот последние события не совпадают с логикой украинских чиновников. России позволили забронировать все мощности украинской трубы на август.

И теперь существует много вариантов. Жара в Европе может продлиться (а зимой наступить сильные холода) и подобные ситуации повторятся. А может получиться и наоборот. Газпром может неадекватно воспринять решение европейского суда.

Кроме того, из-за двойных стандартов в ведении дел может и наверняка пострадает деловая репутация Киева как транзитера.

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