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И снова о Навальном: «Его и травить не нужно, кому он нужен»

17 декабря 2020, 17:15  •  78 • В мире
Алексеем Навальным пальнули из информационной пушки СИС
В статье «О вреде виски с пивом и о Марии Певчих» мы попеняли сотрудникам СИС на то, что вдохновлённые парами алкоголя, они решили подбросить безработной Дон Стерджес флакон с неким «Новичком», которого хватило бы для отравления всего округа Солсбери. Материал не остался незамеченным, его прочитали многие тысячи читателей, и судя по всему, сотрудники СИС тоже. Однако, алкоголизм – болезнь привязчивая, и от вреда смешивания виски с пивом так просто не избавишься.
В том, что, опус об отравлении Навальном сочинили в Лондоне, сомнений нет. Все три участвовавшие в этом конторы – Bellingcat, Тhe Insider, CNN – являются англосаксонскими щупальцами медузы информационной войны и имеют тесные связи со спецслужбами. А так как директор ЦРУ Джина Хаспел не кажет носа и, говорят, задержана военной разведкой для допросов, СИС взяла на себя в этой провокации исключительную роль. Рассмотрим, однако, основные пассажи «разоблачения».
Начнём с того, что Навальный якобы не участвовал в сочинении «материалов». Всё делали упомянутые конторы, а «сам Навальный подключился к работе, когда материал был почти завершен». Упоминаем это глупое враньё с одной целью: чтобы показать, что авторы не особо стремились сделать свои материалы достоверными. Потому что они до сих пор думают, что русские «ружья кирпичом чистят», как сокрушался Левша. Ну, а коли так, враньё заглотят.
Поскольку литературного жанра, которому соответствовал бы этот опус, нет, назовём его термином делириум. Авторы делируиума создали эпическую картину отравления, которая описывает, как известные теперь всем отравители из известной фирмы два года подряд гонялись по России за Навальным и его супругой, регулярно выстреливая в них из своей пукалки. Пукалка даёт большой разброс зарядов, и они никак в Навального с супругой попасть не могли. Правда, в калининградском кафе «Янтарь» они выстрелили в Юлию Навальную, но попали ей не то в каблук, не то в сумочку; она почувствовала себя плохо, но на следующий день была здоровей, чем прежде.
Навальный же охотников в упор не узнавал. Вот, к примеру, когда они летели в самолёте из Москвы в Омск, ситуация сложилась, как в американском триллере. В салоне находились шесть человек из ФБК и трое убийц. Больше ни души. Так сообщают расследователи. Однако Навальный не узнал людей, которые уже два года ходили за ним по пятам, шастали вокруг гостиниц, где он останавливался, и прятались за фикусами в ресторанах. Другой сценарист вложил бы Навальному в уста примерно такие слова: «При взгляде на одного из пассажиров у меня появилось чувство тревоги. Кажется, я где-то его видел. Да! Он стоял в проеме кухни в калининградском кафе, где мы обедали с женой, и что-то шептал на ухо официанту. После этого моя дорогая супруга почувствовала признаки отравления». Уже было бы тепло.
Однако фантазия авторов спрямляет варианты. Всё рассчитано на очень незамысловатую публику. Точнее, на идиотов. Весь замысел «повести об отравлении» можно отразить рапортом нерадивого следователя начальству: «Подозреваемый в преступлении звонил своим сослуживцам. Содержание их переговоров неизвестно, но они носили безусловно преступный характер. В связи с этим считаю преступление раскрытым». Жаль, нет с нами Ярослава Гашека, эти перлы по его части. Все «доказательства» разоблачителей опираются на то, что, коли разговаривали в день отравления между собой, значит виноваты. Ага. В другие-то дни вообще не разговаривают.
Ну, а то, что выявленные по биллингам лица покупали авиабилеты в те же города, что и Навальный, считается железным доказательством злого умысла. Вообще, подробно о планах покушения могла бы рассказать связная СИС Мария Певчих, но её тщательно спрятали на конспиративной вилле в пригороде Лондона.
Нельзя обойти стороной и факт перевозки Навального в Германию. Мол, Путин позволил его перевезти, когда ему сказали, что «новичок» из крови ушел. Джентльмены, кто тут ружья кирпичом чистит? Хоть бы поинтересовались, что российские учёные говорят об эффекте отравления таким ОМУ: подобное отравление – это надолго.
Однако не будем забывать, что имеем дело с сочинением в жанре делириума. При этом образуются провалы в памяти, посему в «исследовании» ни словом не упоминается о том, почему Германия не передаёт России результаты анализов Навального. Может быть, немцы хранят тайну разработанной в СССР формулы «новичка»?
А самым волнующим моментом повествования является утверждение Навального о том, что планировалось его убрать как опасного соперника на следующих президентских выборах. Он, Навальный, якобы, даже верить в это отказывался, но суровая реальность заставила. Правда, в этом случае Навальному следовало бы поподробнее изложить свою версию, иначе подозрения в появлении мании величия у такого «кандидата в президенты» не избежать. Только у бреда подробностей быть не может. И зачем тогда придумали этот вариант одержимые делириумом? Придумали, однако, зарядили «вариантом» информационную пушку и пальнули в белый свет. Байден ещё не успел обосноваться в Овальном кабинете Белого дома, а его будущая (гипотетическая) администрация уже разворачивает новый раунд информационной войны. При этом заряжающие в СИС не отказали себе в стаканчике виски и пинте пива перед выстрелом, потому так забавно и получилось.
Фото: ИА REX
Дмитрий СЕДОВ

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