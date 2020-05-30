И снова наше дело — труба? • 354 • Аналитика

Сегодня по расписанию – война с Германией



За время правления президента-республиканца Дональда Трампа, кажется, многие поняли, что этого перезрелого ковбоя лучше всего, как дворового мальчишку, брать «на слабо». Совсем недавно сработало со сделкой ОПЕК с полным набором плюсов, а сейчас продолжает работать по второму «Северному потоку».



И Европа, вообще-то, должна быть особо благодарна Вашингтону за то, что всё, что сейчас творится с русским газом, происходит именно теперь, когда пандемия сбила цены, а отопительный сезон уже позади. Да, на повестке дня – коронавирус, карантин и самоизоляция, точнее, уже плавный выход из неё, как теперь всем понятно, что и плавный, и плановый. Но без газа европейцам оставаться всё равно не хочется.



Украина не просто так уже оперативно присоседилась к Венгрии, где газовая проблема вообще не стоит. Там премьер Орбан, которого иначе как агентом Кремля и диктатором уже никто не называет, давно получил от России и «Газпрома» что-то вроде золотой карточки, чем и пользуется.



При этом на европейскую газовую сцену попробовал, как чёрт из табакерки, выскочить маленький Катар, но у того уж очень большие трудности с доставкой на старый континент. Примерно такие, как у США с альтернативным СПГ, под приём которого просто катастрофически не хватает портовых терминалов, строить которые намного дольше и дороже, чем Nord Stream 2.



Германия же, ничуть не забывая о своей роли лидера ЕС, ввязалась в тяжёлое противостояние с США. От них Европе, извините за повтор, ещё долго не стоит ждать сколько-нибудь масштабных поставок СПГ. Власти федеративной республики, по всем признакам, настроены отстаивать своё почти эксклюзивное право на Nord Stream 2 до последнего.



Американские политики в ответ устроили Берлину мощный прессинг. Тон среди них задаёт небезызвестный лоббист Тед Круз – сенатор от штата Техас, не так давно соперничавший с Трампом за право избираться в президенты от Республиканской партии. Санкциями из-за океана грозят просто регулярно, и совершенно явно приложили руку к тому, чтобы Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку на освобождение газопровода "Северный поток 2" от действия Газовой директивы ЕС.



Напомним, что решение сетевого агентства оказалось полной неожиданностью для федерального правительства, открыто выступившего в поддержку Nord Stream 2.



В Берлине признавали, что им неизвестны детали строительства, опасались задержек, но в ответ на давление Вашингтона отметили, что принципиально отвергают экстерриториальные санкции США, но не собираются выставлять счёт Вашингтону за замедление хода строительства.



С датским приветом и польским dziękuję

Как только российский трубоукладчик «Академик Черский» наконец добрался до немецкого порта Мукран и занялся подготовкой технологических мощностей к работе на Nord Stream 2, всплыли датские и польские следы. Тоже проспонсированные Вашингтоном.



О датских препонах строительству, которые уже удалось преодолеть, мы писали на страницах «Военного обозрения»: «Датские газовые игры. «Северный поток 2» ставят в очередь». А вот польские газовые проблемы обострились совсем недавно, когда «Газпром» прекратил транзит голубого топлива через эту страну. Ответом Польши, вряд ли адекватным, стало раздувание шумихи вокруг альтернативного проекта Baltic Pipe.





Имея за спиной беспрецедентную поддержку из Вашингтона, польские политики из числа русофобов дошли до крайностей. Начав с формирования блока недовольных стран с участием стран Балтии, Украины, во главе, конечно же, с Польшей, договорились до того, что Nord Stream 2 может стать причиной войны, когда Россия начнёт наступление на Украину.



Хорошо ещё, что об этой жутковатой сентенции премьера Матеуша Моравецкого помог немного забыть коронавирус. Впрочем, заявления о том, что «Северный поток 2» — это не иначе как «убийца Украины», можно услышать и во время самоизоляции и карантина, причём не только из польских уст. Кто-то из экспертов очень верно называл Baltic Pipe всё той же польской песней о главном: как бы навредить России.



Сегодня же и поляки, и датчане вдруг вспомнили о том, что на дне Балтики лежат сотни, а то и тысячи мин со времён Второй мировой войны. Что мол, делает прокладку оставшихся труб не то что сложной, а невозможной. Забыв при этом, что Россия буквально только что накопила неоценимый опыт очистки морского дна при строительстве Керченского моста.



Между тем никакой альтернативой — ни по мощностям, абсолютно несопоставимым, ни по маршрутам, — польская труба «Северному потоку 2» быть не может. К тому же из-за того, что при любом раскладе Nord Stream 2 будет проложен раньше, чем Baltic Pipe, прокладку газопровода в Норвегию, точнее, из Норвегии, так или иначе придётся согласовывать с «Газпромом» и его партнёрами по проекту.



Монополистам не обязан. Ничем

Общий бизнес легко делает союзниками даже самых непримиримых врагов. Правительство федеративной республики регулярно напоминает всем противникам проекта о том, что в нём доля российского газового концерна отнюдь не монопольная. Хотя именно «Газпром» на данный момент и обеспечивает 100-процентную подачу голубого топлива в трубу. Однако кто сказал, что такой расклад – это навсегда?



Летом 2019 года на одной из газовых конференций по этому поводу выступили представители российской компании «Новатэк», которая много лет борется с неограниченным экспортным приоритетом «Газпрома». Они сделали сразу два оригинальных предложения на тот случай, если Nord Stream 2 будет противоречить европейскому антимонопольному законодательству.



Первое – разрешить заполнять трубу также и «Новатэку» (а как же иначе! – Авт.), и второе – строить на входе в большую трубу терминал для приёма СПГ. В ответ на вопрос, куда в таком случае девать лишний газпромовский газ, было сказано: раскидать по России и Прибалтике. Тем более что там избытка голубого топлива до сих пор не наблюдается.



Понятно, что в материалы конференции сообщение, сделанное на одной из локальных сессий, не попало. Но осадок, кажется, никуда не делся. Тем не менее, как раз здесь будет уместно напомнить, что у проекта Nord Stream 2 есть не только немецкий оператор – компания с приставкой AG к основному имени, но и сразу несколько партнёров.



Не российских, заметьте. Это немецкие компании Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландский нефтегазовый гигант Shell. Никто из членов консорциума ни на одной из стадий его реализации не скрывал своей готовности к более тесному сотрудничеству с российским газовым гигантом.



Причём речь не раз заходила о том, чтобы воплотить в жизнь давнюю идею взаимного вхождения этих компаний в капитал друг друга. Характерно, что главным препятствием для этого всегда служило российское законодательство, которое по-прежнему стоит на страже естественного монополизма «Газпрома».



Упёртые рыночники по этому поводу не устают повторять, что это в России монополизм «Газпрома» — естественный. Не кажется ли вам, что как раз это и значит, что проблему необходимой демонополизации проекта можно решить сугубо рыночными методами.



Читатель вправе спросить: какими? На данный момент оператору газопровода, упомянутой выше германской компании Nord Stream 2 AG, рекомендовано зарезервировать под альтернативных поставщиков как минимум 50% мощности газовой магистрали. Альтернативных поставщиков придётся либо искать, либо как-то выделять, что опять же противоречит российскому законодательству. "Потому что все мы лгали". Лэнс Армстронг шлет вам свою любовь



Но даже самый строгий закон – не догма, если очень нужно, надо менять. Тем не менее, на какое-то время «Газпрому» придётся принять европейские правила игры и поставлять через трубы Nord Stream 2 вместо проектных 55 млрд. только 27,5 млрд. кубометров голубого топлива в год.



Похоже, что в условиях глобального падения и спроса и цен на углеводородное сырьё такая перспектива – далеко не самое страшное. Тем более что трубы ещё всё-таки надо проложить. Но по этому поводу есть совсем неплохие новости.



«Академик Черский» получил подкрепление

На днях стало известно, что уже два российских корабля пришли в немецкие территориальные воды, в непосредственной близости с незавершённым участком Nord Stream 2. К трубоукладчику «Академик Черский», который проделал больше половины кругосветного путешествия, когда «Газпрому» даже пришлось отказаться от идеи вести судно через Суэцкий канал и Гибралтарский пролив, присоединилась баржа «Фортуна».





Эта трубоукладочная баржа принадлежит российской компании МРТС – «Межрегионтрубопроводстрою», работавшему под водой даже в Арктике. Если корабли «Академик Черский» и «Фортуна» смогут приступить к работе без задержек, есть возможность закончить строительство Nord Stream 2 уже осенью 2020 года.



Судя по всему, в ближайшее время надо ждать каких-то подвижек в ситуации с европейской Газовой директивой, а также новых сюрпризов от США и их союзников. Ведь запуск Nord Stream 2 даже в половинной мощности при упавшем спросе может избавить «Газпром» от необходимости торговаться за транзит газа через территорию Украины



Обоим кораблям предстоит переоборудование для того, чтобы иметь возможность работать с трубами нужного диаметра. У «Газпрома» и его партнёров ещё есть огромное преимущество по времени, по сравнению с теми же американцами, благодаря тому, что все трубы, необходимые для достройки Nord Stream 2, уже находятся на терминалах порта Мукран.



* * *



Магистраль Nord Stream 2 включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. На данный момент по проекту уложено более 2300 км труб из примерно 2460 км, то есть 94 процента от общей его протяженности.



Заявка, необходимая для вывода проекта из-под Газовой директивы ЕС, была подана участниками в Федеральное сетевое агентство задолго до окончания прокладки труб. Однако рассмотрение её неоднократно откладывалось. Регулятора в настоящее время не устраивает российская монополия на поставки газа, о которой, впрочем, не должно быть речи с учётом участия в проекте сразу нескольких международных сырьевых компаний. За время правления президента-республиканца Дональда Трампа, кажется, многие поняли, что этого перезрелого ковбоя лучше всего, как дворового мальчишку, брать «на слабо». Совсем недавно сработало со сделкой ОПЕК с полным набором плюсов, а сейчас продолжает работать по второму «Северному потоку».И Европа, вообще-то, должна быть особо благодарна Вашингтону за то, что всё, что сейчас творится с русским газом, происходит именно теперь, когда пандемия сбила цены, а отопительный сезон уже позади. Да, на повестке дня – коронавирус, карантин и самоизоляция, точнее, уже плавный выход из неё, как теперь всем понятно, что и плавный, и плановый. Но без газа европейцам оставаться всё равно не хочется.Украина не просто так уже оперативно присоседилась к Венгрии, где газовая проблема вообще не стоит. Там премьер Орбан, которого иначе как агентом Кремля и диктатором уже никто не называет, давно получил от России и «Газпрома» что-то вроде золотой карточки, чем и пользуется.При этом на европейскую газовую сцену попробовал, как чёрт из табакерки, выскочить маленький Катар, но у того уж очень большие трудности с доставкой на старый континент. Примерно такие, как у США с альтернативным СПГ, под приём которого просто катастрофически не хватает портовых терминалов, строить которые намного дольше и дороже, чем Nord Stream 2.Германия же, ничуть не забывая о своей роли лидера ЕС, ввязалась в тяжёлое противостояние с США. От них Европе, извините за повтор, ещё долго не стоит ждать сколько-нибудь масштабных поставок СПГ. Власти федеративной республики, по всем признакам, настроены отстаивать своё почти эксклюзивное право на Nord Stream 2 до последнего.Американские политики в ответ устроили Берлину мощный прессинг. Тон среди них задаёт небезызвестный лоббист Тед Круз – сенатор от штата Техас, не так давно соперничавший с Трампом за право избираться в президенты от Республиканской партии. Санкциями из-за океана грозят просто регулярно, и совершенно явно приложили руку к тому, чтобы Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку на освобождение газопровода "Северный поток 2" от действия Газовой директивы ЕС.Напомним, что решение сетевого агентства оказалось полной неожиданностью для федерального правительства, открыто выступившего в поддержку Nord Stream 2.В Берлине признавали, что им неизвестны детали строительства, опасались задержек, но в ответ на давление Вашингтона отметили, что принципиально отвергают экстерриториальные санкции США, но не собираются выставлять счёт Вашингтону за замедление хода строительства.Как только российский трубоукладчик «Академик Черский» наконец добрался до немецкого порта Мукран и занялся подготовкой технологических мощностей к работе на Nord Stream 2, всплыли датские и польские следы. Тоже проспонсированные Вашингтоном.О датских препонах строительству, которые уже удалось преодолеть, мы писали на страницах «Военного обозрения»: «Датские газовые игры. «Северный поток 2» ставят в очередь». А вот польские газовые проблемы обострились совсем недавно, когда «Газпром» прекратил транзит голубого топлива через эту страну. Ответом Польши, вряд ли адекватным, стало раздувание шумихи вокруг альтернативного проекта Baltic Pipe.Имея за спиной беспрецедентную поддержку из Вашингтона, польские политики из числа русофобов дошли до крайностей. Начав с формирования блока недовольных стран с участием стран Балтии, Украины, во главе, конечно же, с Польшей, договорились до того, что Nord Stream 2 может стать причиной войны, когда Россия начнёт наступление на Украину.Хорошо ещё, что об этой жутковатой сентенции премьера Матеуша Моравецкого помог немного забыть коронавирус. Впрочем, заявления о том, что «Северный поток 2» — это не иначе как «убийца Украины», можно услышать и во время самоизоляции и карантина, причём не только из польских уст. Кто-то из экспертов очень верно называл Baltic Pipe всё той же польской песней о главном: как бы навредить России.Сегодня же и поляки, и датчане вдруг вспомнили о том, что на дне Балтики лежат сотни, а то и тысячи мин со времён Второй мировой войны. Что мол, делает прокладку оставшихся труб не то что сложной, а невозможной. Забыв при этом, что Россия буквально только что накопила неоценимый опыт очистки морского дна при строительстве Керченского моста.Между тем никакой альтернативой — ни по мощностям, абсолютно несопоставимым, ни по маршрутам, — польская труба «Северному потоку 2» быть не может. К тому же из-за того, что при любом раскладе Nord Stream 2 будет проложен раньше, чем Baltic Pipe, прокладку газопровода в Норвегию, точнее, из Норвегии, так или иначе придётся согласовывать с «Газпромом» и его партнёрами по проекту.Общий бизнес легко делает союзниками даже самых непримиримых врагов. Правительство федеративной республики регулярно напоминает всем противникам проекта о том, что в нём доля российского газового концерна отнюдь не монопольная. Хотя именно «Газпром» на данный момент и обеспечивает 100-процентную подачу голубого топлива в трубу. Однако кто сказал, что такой расклад – это навсегда?Летом 2019 года на одной из газовых конференций по этому поводу выступили представители российской компании «Новатэк», которая много лет борется с неограниченным экспортным приоритетом «Газпрома». Они сделали сразу два оригинальных предложения на тот случай, если Nord Stream 2 будет противоречить европейскому антимонопольному законодательству.Первое – разрешить заполнять трубу также и «Новатэку» (а как же иначе! – Авт.), и второе – строить на входе в большую трубу терминал для приёма СПГ. В ответ на вопрос, куда в таком случае девать лишний газпромовский газ, было сказано: раскидать по России и Прибалтике. Тем более что там избытка голубого топлива до сих пор не наблюдается.Понятно, что в материалы конференции сообщение, сделанное на одной из локальных сессий, не попало. Но осадок, кажется, никуда не делся. Тем не менее, как раз здесь будет уместно напомнить, что у проекта Nord Stream 2 есть не только немецкий оператор – компания с приставкой AG к основному имени, но и сразу несколько партнёров.Не российских, заметьте. Это немецкие компании Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландский нефтегазовый гигант Shell. Никто из членов консорциума ни на одной из стадий его реализации не скрывал своей готовности к более тесному сотрудничеству с российским газовым гигантом.Причём речь не раз заходила о том, чтобы воплотить в жизнь давнюю идею взаимного вхождения этих компаний в капитал друг друга. Характерно, что главным препятствием для этого всегда служило российское законодательство, которое по-прежнему стоит на страже естественного монополизма «Газпрома».Упёртые рыночники по этому поводу не устают повторять, что это в России монополизм «Газпрома» — естественный. Не кажется ли вам, что как раз это и значит, что проблему необходимой демонополизации проекта можно решить сугубо рыночными методами.Читатель вправе спросить: какими? На данный момент оператору газопровода, упомянутой выше германской компании Nord Stream 2 AG, рекомендовано зарезервировать под альтернативных поставщиков как минимум 50% мощности газовой магистрали. Альтернативных поставщиков придётся либо искать, либо как-то выделять, что опять же противоречит российскому законодательству.Но даже самый строгий закон – не догма, если очень нужно, надо менять. Тем не менее, на какое-то время «Газпрому» придётся принять европейские правила игры и поставлять через трубы Nord Stream 2 вместо проектных 55 млрд. только 27,5 млрд. кубометров голубого топлива в год.Похоже, что в условиях глобального падения и спроса и цен на углеводородное сырьё такая перспектива – далеко не самое страшное. Тем более что трубы ещё всё-таки надо проложить. Но по этому поводу есть совсем неплохие новости.На днях стало известно, что уже два российских корабля пришли в немецкие территориальные воды, в непосредственной близости с незавершённым участком Nord Stream 2. К трубоукладчику «Академик Черский», который проделал больше половины кругосветного путешествия, когда «Газпрому» даже пришлось отказаться от идеи вести судно через Суэцкий канал и Гибралтарский пролив, присоединилась баржа «Фортуна».Эта трубоукладочная баржа принадлежит российской компании МРТС – «Межрегионтрубопроводстрою», работавшему под водой даже в Арктике. Если корабли «Академик Черский» и «Фортуна» смогут приступить к работе без задержек, есть возможность закончить строительство Nord Stream 2 уже осенью 2020 года.Судя по всему, в ближайшее время надо ждать каких-то подвижек в ситуации с европейской Газовой директивой, а также новых сюрпризов от США и их союзников. Ведь запуск Nord Stream 2 даже в половинной мощности при упавшем спросе может избавить «Газпром» от необходимости торговаться за транзит газа через территорию УкраиныОбоим кораблям предстоит переоборудование для того, чтобы иметь возможность работать с трубами нужного диаметра. У «Газпрома» и его партнёров ещё есть огромное преимущество по времени, по сравнению с теми же американцами, благодаря тому, что все трубы, необходимые для достройки Nord Stream 2, уже находятся на терминалах порта Мукран.* * * Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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