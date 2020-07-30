И снова хакеры. Евросоюз ввёл новые санкции против России и Китая

Всего в санкционный список было включено шесть человек (четверо из них - граждане России) и три организации, одной из которых оказался главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ.

Эти лица и организации несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки, - говорится в официальном заявлении ЕС.

Брюссель обвиняет Москву, Пекин и Пхеньян в атаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также в распространении вирусов WannaCry и NotPetya.

Никаких доказательств причастности России к этим кибератакам Евросоюз приводить не стал. Примечательно, что ограничения впервые были введены в рамках упрощённого санкционного режима, который специально создавался Европой, чтобы наказывать за кибератаки. Он появился около года назад, но до сегодняшнего дня ни разу не применялся.

Отметим, что западные страны уже не в первый раз обвиняют Россию в хакерских атаках, не приводя при этом доказательств. Так, например, власти США долгое время утверждали, что Россия наняла хакеров, которые взломали почту Демократической партии на выборах 2016 года и обнародовали внутреннюю переписку демократов, чем якобы повлияли на итоги голосования. Расследование продолжалось несколько лет, пока прокуратура не признала, что у неё нет никаких доказательств "российского вмешательства".