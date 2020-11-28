И снова Катынь...

Катынь до сих пор служит для Польши одним из инструментов морально-идеологического давления на Россию

Посольство Польши в Москве выразило протест в связи с возможностью пересмотра постановления Государственной думы 2010 года «О Катынской трагедии и её жертвах». Принятое тогда постановление подтвердило ответственность Советского Союза за расстрел польских военнослужащих в Катыни.

О возможности пересмотра решения десятилетней давности заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) о польско-российских отношениях, проходившей в Твери 16-18 ноября.

«На наш взгляд, распространённая на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственность НКВД за Катынское преступление… и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию», – заявило польское посольство.

Катынь на протяжении уже нескольких десятилетий является для Польши одним из основных инструментов морально-идеологического давления на Россию. Катынская трагедия впаяна в общую кампанию по обвинению Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Желанием Варшавы сохранить эффективность этого инструмента объясняется и её отказ поставить в катынском вопросе точку раз и навсегда.

Российская сторона объясняет необоснованность возложения ответственности на СССР за гибель поляков в Катыни. С момента неофициального согласия Горбачёва в конце 1980-х с обвинениями в адрес СССР были обнаружены новые факты, позволяющие отвергнуть горбачёвскую версию. Кроме того, ряд зарубежных авторов сомневаются в доказательствах, представленных Польшей. Однако в Польше делают вид, что ни этих сомнений, ни новых фактов не существует.

Признания непосредственных участников расследования катынского дела в 1943 г. о том, что их заставили пойти на это гитлеровцы под угрозой смерти (чехословацкий профессор судебной медицины Франтишек Гаек), Варшава объявляет «коммунистической пропагандой» и отказывается учитывать.

При этом Польша сама не знает, сколько поляков расстреляли в Катыни.

Катынский вопрос давно перестал быть вопросом истории. Он превратился в элемент антирусской и антисоветской пропаганды. В 1991 г. Главная прокуратура СССР огласила предварительный (не окончательный!) вывод, согласно которому польские военнослужащие в Катыни «могли быть» расстреляны НКВД. Повторяем: окончательным этот вывод не был, но в 1993 г. Ельцин во время визита в Варшаву официально попросил прощения у поляков за Катынь.

После этого вопрос посчитали исчерпанным, и в 2004 г. Генпрокуратура РФ прекратила расследование катынского дела. И тут за дело взялись польские прокуроры, Польский институт национальной памяти (ПИНП) и Федерация катынских семей, объединяющая родственников жертв Катыни. Окрестив Катынь фактом «геноцида польского народа», они добились от ЕСПЧ признания катынского расстрела военным преступлением.

Повторное признание ответственности СССР за смерть поляков в постановлении «О Катынской трагедии и её жертвах» в 2010 г. ещё больше взбодрило сторонников версии о геноциде. Само постановление, указал Алексей Чепа, принималось в угоду сиюминутным политическим интересам и без консультаций с учёными и экспертами; оно предваряло визит в Польшу тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

Владислав Сикорский

Любопытно, что активность Варшавы в катынском вопросе резко контрастирует с её пассивностью в расследовании смерти командующего польской армией и премьер-министра правительства Польши в изгнании Владислава Сикорского и ещё семи высокопоставленных польских офицеров и генералов в авиакатастрофе британского самолёта В-24 над Гибралтаром в июле 1943 г. По официальной версии британской стороны, это был несчастный случай, но до сих пор нет ответа на ряд скользких вопросов, указывает Польское радио.

Почему единственный выживший в авиакатастрофе пилот-чех Эдуард Прхал надел в этот рейс спасательный жилет, чего раньше никогда не делал? Почему его показания не сходятся с данными компьютерной симуляции катастрофы, произведённой исследователем из Варшавского политехнического института проф. Ежи Мартынюком (Jerzy Martyniuk)? Почему в 1942 г. самолёты, которыми летал Сикорский, дважды попадали в аварию? Почему во время первого полёта Сикорского над Гибралтаром польскому правительству в Лондоне сообщили, что он погиб, хотя тогда никакой катастрофы не было? Может, катастрофу планировали, но не смогли осуществить? Почему британцы не провели вскрытия тел, а фотографии с места катастрофы исчезли? Почему британцы сразу после смерти Сикорского увеличили срок секретности документов, могущих пролить свет на это событие, с 30 до 50 лет, а в 1993 г. продлили его ещё на 40 лет?

Ряд польских историков предполагают, что гибель Сикорского – дело рук британских, немецких или даже польских спецслужб, у Сикорского было много противников. По одной из версий, он не нравился тем, что проводил относительно спокойную политику в отношении СССР. По другой, наоборот, узнав об обнаруженных в Катыни польских трупах, требовал от Черчилля разрыва с Москвой. В любом случае Польша смирно ждёт, когда британцы соблаговолят рассекретить документы о смерти Сикорского.

В катынском деле тоже хватает странностей. Почему поляки, чьи имена значатся на мемориальных табличках, вовсе не были казнены, а дожили до старости: отец главы Национального совета Швейцарии Мариан Яняк, профессор Ремигиуш Бежанек, журналист Францишек Бернацкий? Или почему были обнаружены за тысячу километров от Катынского леса (у Владимира-Волынского на Украине в массовой могиле с еврейскими женщинами и детьми) полицейские Людвик Маловейский и Юзеф Кулиговский, что прямо указывает на их гибель от рук фашистов?

Российская сторона подчёркивает: точку в катынском деле должны ставить профессиональные историки, а не политики. Польшу это не устраивает.