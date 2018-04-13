И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк • 181 • Аналитика







По итогам биржевого четверга наступил очень подходящий момент посчитать первые раны. Итак, национальная валюта потеряла за четыре торговые сессии около 10 процентов по курсу. В пересчёте на годовые это можно было бы расценить как катастрофу, но спад наверняка будет локальным и не затяжным. С акциями всё куда более запутано. Вроде бы серьёзные потери понесли буквально все, что вполне объяснимо: в мировой экономике, а уж тем более в российской, всё взаимосвязано.





Однако почему среди лидеров падения из нового санкционного списка реально оказались лишь структуры Олега Дерипаски, понять не так просто. Да, не исключено, что тут сказываются особенности торговли летучим металлом, а ещё и психологическая готовность зарубежных биржевиков сыграть против одного из ближайших соратников и чуть ли не «кошелька Путина». Однако ещё интереснее история с акциями Сбербанка. Когда-то, сразу после воссоединения Крыма с Россией, по Сбербанку очень больно должны были, просто обязаны были ударить так называемые секторальные санкции. Они адресовались именно финансовому сектору России, и их последствия можно ныне расценить как один из факторов, ставших сильнейшим стимулом к масштабной банковской чистке в стране. Если хотите – даже зачистке.



Напомним, что тогда Сбербанку грозил удар не только с Запада, но и с юга – с Украины. Там четыре года назад решили расправиться вообще со всеми отделениями всех российских кредитных организаций. И тогда самый первый удар самозваной киевской власти пришёлся, разумеется, по российскому Сбербанку. Разгром отделений, облитые краской банкоматы, постоянное дежурство у дверей неких «патриотично настроенных граждан», которые выкрикивают в адрес входящих: «Продались москалям!»



Понятное дело, что власть была как бы ни при чём, у отделений Сбера даже выставляли усиленные милицейские посты, да толку от них было маловато. Именно в те дни «образ врага», который на Украине тщательно пестовали после майдана, приобрёл ещё одну весьма пикантную чёрточку. Это был уже не ватник, и не обвешанный гранатами полубандит, устроившийся на броне танка, а ещё и элегантно одетый офисный работник, категорически не желающий общаться на мове.



Самому большому и, откровенно говоря, лучше всех работавшему на Украине российскому банку не помогло и то, что его руководитель не уставал напоминать украинцам, что в Крыму и в «горящем» Донбассе его банк не работает. Интересно, будет ли там работать Сбер вообще когда-нибудь? Впрочем, понятно, что г-н Греф ничуть не опасался украинских санкций – закрыть несколько отделений в «незалежной» стоило не так уж и дорого, зато головной боли оказалось куда меньше. А вот от Евросоюза и США за работу в Крыму и в Донецке с Луганском Сбербанк уж точно мог получить, что называется, по полной. Только вот сегодня не совсем понятно, а стоило ли вообще чего-то бояться? Раз оно всё равно случилось? И после секторальных санкций тот же глава Сбербанка вполне может нарваться и на персональные. Или, быть может, он всё-таки, как и «приватизатор всея Руси» — неприкасаемый?



Самому Сбербанку тогда удалось выстоять, хотя его руководителю Герману Грефу пришлось выдержать самый настоящий пресс со стороны российских СМИ, которые бросили ему в лицо: «Своих бросаете!» А ещё Грефу достались и очень жёсткие обвинения в отсутствии патриотизма за отказ работать в Крыму, уже в российском Крыму. В конце концов, в цене акций тогда Сбербанк потерял совсем не так много, как можно было опасаться. И, отыграл потери потом довольно быстро и к тому же с лихвой. Американский ребрендинг «ИГ»



Теперь же, хотя Германа Оскаровича и нет в «вашингтонском списке», котировки сберовских акций рухнули, например, в понедельник сразу на 19 процентов. В то же время ВТБ, у которого начальник, Андрей Костин, точно под санкциями, потерял в весе ценных бумаг всего-то 9 процентов. К четвергу эти показатели относительно прошлой досанкционной недели составили соответственно минус 18,4 и минус 7,7 процента. Так и хочется спросить у биржевиков: где логика, где разум?



Выводы относительно акций ВТБ и Сбера делать пока рано. Первые же выводы по рынку в целом лежат на поверхности. Итак, вновь появляется надежда, что рубль не только перестанет падать. Быть может, он даже продолжит что-то отыгрывать у оппонентов. Есть неплохие шансы, что и спрос на государственные долговые обязательства всё-таки будет, причём будет по вполне приличным котировкам и под пристойные проценты. Что можно сказать точно: повторения практики четырёхлетней давности и уж тем более того, что творилось 20 лет назад, когда казна брала в долг всё, что давали, и чуть ли не на любых условиях, не будет.



Тем временем телевидение явно с подачи финансовых экспертов чуть ли не потирая руки в очередной раз обвинило более-менее зажиточную публику в финансовой неграмотности и в неправильном поведении. Мол, вот, граждане, как только курс рубля рухнул, бросились евро и доллары скупать. А вы как хотели? Почти три года приучали народ с тех же телеэкранов к тому, что у нас вот-вот наступит финансовая стабильность, инфляция будет почти нулевой, кредитные ставки снизятся, и надо пока не поздно хватать ипотеку, а не то подорожает. И не просто приучали – действительно держали рубль на таком уровне, что валюту покупать мало кому и хотелось. Впрочем, мало кому и моглось.



В эти же дни люди с покупкой валюты заспешили, потому что можно и вовсе не успеть, тем более что обстановка в мире никак не убеждает в обратном. Успокаивающие заявления из того же Центробанка, Минфина, и уж тем более от главы кабинета министров публику, кажется, только раздражают, и её решимость самой решать судьбу собственных сбережений от них только укрепляется. Народ попроще и вовсе прикупил по привычке соли и спичек, но так и не стал спасать свои кровные. Скорее всего только потому, что ему и спасать-то по большому счёту нечего.



Остаётся напомнить, что не так уж и давно один небезызвестный руководитель сказал рабочим где-то в глубинке, что «денег нет», и надо «держаться». Теперь он же щедро обещает помочь финансово пострадавшим от санкций олигархам. Что, так быстро деньги появились? Мы заработали на нефти или просто их напечатал Центробанк? У последнего и вправду не заржавеет, он ведь не только под скупку золота миллиарды сумел нарисовать так, что никто и не заметил. Ещё и под санацию банков, которая, по сути, обернулась плохо скрытой и весьма сомнительной с точки зрения права национализацией. Опять же, никто не заметил… Сегодня, впервые с момента очередной американской санкционной прививки, рубль отыграл по несколько копеек у доллара и евро. Заметно отыгрались и российские ценные бумаги, в первую очередь Сбербанка и Газпрома. По всей видимости, среди прочего потому, что их нет в пресловутом перечне виноватых — виноватых в том, что хочется кому-то в Америке кушать! Почти как у Крылова.По итогам биржевого четверга наступил очень подходящий момент посчитать первые раны. Итак, национальная валюта потеряла за четыре торговые сессии около 10 процентов по курсу. В пересчёте на годовые это можно было бы расценить как катастрофу, но спад наверняка будет локальным и не затяжным. С акциями всё куда более запутано. Вроде бы серьёзные потери понесли буквально все, что вполне объяснимо: в мировой экономике, а уж тем более в российской, всё взаимосвязано.Однако почему среди лидеров падения из нового санкционного списка реально оказались лишь структуры Олега Дерипаски, понять не так просто. Да, не исключено, что тут сказываются особенности торговли летучим металлом, а ещё и психологическая готовность зарубежных биржевиков сыграть против одного из ближайших соратников и чуть ли не «кошелька Путина». Однако ещё интереснее история с акциями Сбербанка. Когда-то, сразу после воссоединения Крыма с Россией, по Сбербанку очень больно должны были, просто обязаны были ударить так называемые секторальные санкции. Они адресовались именно финансовому сектору России, и их последствия можно ныне расценить как один из факторов, ставших сильнейшим стимулом к масштабной банковской чистке в стране. Если хотите – даже зачистке.Напомним, что тогда Сбербанку грозил удар не только с Запада, но и с юга – с Украины. Там четыре года назад решили расправиться вообще со всеми отделениями всех российских кредитных организаций. И тогда самый первый удар самозваной киевской власти пришёлся, разумеется, по российскому Сбербанку. Разгром отделений, облитые краской банкоматы, постоянное дежурство у дверей неких «патриотично настроенных граждан», которые выкрикивают в адрес входящих: «Продались москалям!»Понятное дело, что власть была как бы ни при чём, у отделений Сбера даже выставляли усиленные милицейские посты, да толку от них было маловато. Именно в те дни «образ врага», который на Украине тщательно пестовали после майдана, приобрёл ещё одну весьма пикантную чёрточку. Это был уже не ватник, и не обвешанный гранатами полубандит, устроившийся на броне танка, а ещё и элегантно одетый офисный работник, категорически не желающий общаться на мове.Самому большому и, откровенно говоря, лучше всех работавшему на Украине российскому банку не помогло и то, что его руководитель не уставал напоминать украинцам, что в Крыму и в «горящем» Донбассе его банк не работает. Интересно, будет ли там работать Сбер вообще когда-нибудь? Впрочем, понятно, что г-н Греф ничуть не опасался украинских санкций – закрыть несколько отделений в «незалежной» стоило не так уж и дорого, зато головной боли оказалось куда меньше. А вот от Евросоюза и США за работу в Крыму и в Донецке с Луганском Сбербанк уж точно мог получить, что называется, по полной. Только вот сегодня не совсем понятно, а стоило ли вообще чего-то бояться? Раз оно всё равно случилось? И после секторальных санкций тот же глава Сбербанка вполне может нарваться и на персональные. Или, быть может, он всё-таки, как и «приватизатор всея Руси» — неприкасаемый?Самому Сбербанку тогда удалось выстоять, хотя его руководителю Герману Грефу пришлось выдержать самый настоящий пресс со стороны российских СМИ, которые бросили ему в лицо: «Своих бросаете!» А ещё Грефу достались и очень жёсткие обвинения в отсутствии патриотизма за отказ работать в Крыму, уже в российском Крыму. В конце концов, в цене акций тогда Сбербанк потерял совсем не так много, как можно было опасаться. И, отыграл потери потом довольно быстро и к тому же с лихвой.Теперь же, хотя Германа Оскаровича и нет в «вашингтонском списке», котировки сберовских акций рухнули, например, в понедельник сразу на 19 процентов. В то же время ВТБ, у которого начальник, Андрей Костин, точно под санкциями, потерял в весе ценных бумаг всего-то 9 процентов. К четвергу эти показатели относительно прошлой досанкционной недели составили соответственно минус 18,4 и минус 7,7 процента. Так и хочется спросить у биржевиков: где логика, где разум?Выводы относительно акций ВТБ и Сбера делать пока рано. Первые же выводы по рынку в целом лежат на поверхности. Итак, вновь появляется надежда, что рубль не только перестанет падать. Быть может, он даже продолжит что-то отыгрывать у оппонентов. Есть неплохие шансы, что и спрос на государственные долговые обязательства всё-таки будет, причём будет по вполне приличным котировкам и под пристойные проценты. Что можно сказать точно: повторения практики четырёхлетней давности и уж тем более того, что творилось 20 лет назад, когда казна брала в долг всё, что давали, и чуть ли не на любых условиях, не будет.Тем временем телевидение явно с подачи финансовых экспертов чуть ли не потирая руки в очередной раз обвинило более-менее зажиточную публику в финансовой неграмотности и в неправильном поведении. Мол, вот, граждане, как только курс рубля рухнул, бросились евро и доллары скупать. А вы как хотели? Почти три года приучали народ с тех же телеэкранов к тому, что у нас вот-вот наступит финансовая стабильность, инфляция будет почти нулевой, кредитные ставки снизятся, и надо пока не поздно хватать ипотеку, а не то подорожает. И не просто приучали – действительно держали рубль на таком уровне, что валюту покупать мало кому и хотелось. Впрочем, мало кому и моглось.В эти же дни люди с покупкой валюты заспешили, потому что можно и вовсе не успеть, тем более что обстановка в мире никак не убеждает в обратном. Успокаивающие заявления из того же Центробанка, Минфина, и уж тем более от главы кабинета министров публику, кажется, только раздражают, и её решимость самой решать судьбу собственных сбережений от них только укрепляется. Народ попроще и вовсе прикупил по привычке соли и спичек, но так и не стал спасать свои кровные. Скорее всего только потому, что ему и спасать-то по большому счёту нечего.Остаётся напомнить, что не так уж и давно один небезызвестный руководитель сказал рабочим где-то в глубинке, что «денег нет», и надо «держаться». Теперь он же щедро обещает помочь финансово пострадавшим от санкций олигархам. Что, так быстро деньги появились? Мы заработали на нефти или просто их напечатал Центробанк? У последнего и вправду не заржавеет, он ведь не только под скупку золота миллиарды сумел нарисовать так, что никто и не заметил. Ещё и под санацию банков, которая, по сути, обернулась плохо скрытой и весьма сомнительной с точки зрения права национализацией. Опять же, никто не заметил… Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 181 Источник Похожие новости Американский ребрендинг «ИГ» Южнокорейская демократия: есть чему поучиться Помпео знает, как превратить Америку в Помпеи

Загрузка... И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк Импровизация на тему Армагеддона Коэффициент политической воли Путина в противостоянии США и России: математический анализ Новости партнеров