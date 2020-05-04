|
И с коронавирусом всё хорошо, и русские всё врут: Майкл Бом рассказал о "сладких мечтах"
04 мая 2020, 17:10 • 55 • Политика
Американский журналист Майкл Бом рассказал о "сладких мечтах" русских, которые, по его мнению, практически только и делают, что грезят о крахе США. Между тем в Соединённых Штатах, как уверяет он, с коронавирусом всё хорошо, а в России о ситуации за океаном якобы всё врут.
Американский журналист Майкл Бом рассказал в своём блоге на сайте "Эха Москвы" о так называемых "сладких мечтах" русских.
По его мнению, в России практически только и делают, что грезят о крахе Соединённых Штатов. Он заявил, что на фоне ситуации с коронавирусом жители РФ будто бы уже и поверили в желаемое, однако совершенно зря.
Так, Бом обратил внимание, что в российских СМИ можно встретить публикации о кризисе системы здравоохранения США, все несовершенства которой полностью вскрыл коронавирус.
Тем не менее, по словам журналиста, описываемое в этих статьях не соответствует действительности. Более того, Штаты на самом деле не являются лидером по числу случаев COVID-19, заявил он.
Дело в том, что статистику нельзя вести, основываясь на абсолютных цифрах, заявил Бом. Так, в США значительно больше численность населения, нежели, например, в Италии и Испании, и лишь поэтому количество эпизодов коронавируса в Штатах, соответственно, тоже больше.
Если же сравнивать цифры на душу населения, то США даже не войдут в топ-5, написал журналист.
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 мая 2020, 21:05
|
03 мая 2020, 15:10
|
28 апреля 2020, 21:10
|
01 мая 2020, 09:10
|
01 мая 2020, 17:10
|
01 мая 2020, 07:10
|
28 апреля 2020, 10:43