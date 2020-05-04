И с коронавирусом всё хорошо, и русские всё врут: Майкл Бом рассказал о "сладких мечтах"

Американский журналист Майкл Бом рассказал в своём блоге на сайте "Эха Москвы" о так называемых "сладких мечтах" русских.

По его мнению, в России практически только и делают, что грезят о крахе Соединённых Штатов. Он заявил, что на фоне ситуации с коронавирусом жители РФ будто бы уже и поверили в желаемое, однако совершенно зря.

Так, Бом обратил внимание, что в российских СМИ можно встретить публикации о кризисе системы здравоохранения США, все несовершенства которой полностью вскрыл коронавирус.

Тем не менее, по словам журналиста, описываемое в этих статьях не соответствует действительности. Более того, Штаты на самом деле не являются лидером по числу случаев COVID-19, заявил он.

Дело в том, что статистику нельзя вести, основываясь на абсолютных цифрах, заявил Бом. Так, в США значительно больше численность населения, нежели, например, в Италии и Испании, и лишь поэтому количество эпизодов коронавируса в Штатах, соответственно, тоже больше.

Если же сравнивать цифры на душу населения, то США даже не войдут в топ-5, написал журналист.