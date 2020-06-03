Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Главная / Политика

И русский дух тоже: Мантуров пересчитал "козыри" России

03 июня 2020, 12:55  •  130 • Политика
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пересчитал четыре "козыря" России перед остальными странами. В число преимуществ нашей страны он включил и русский дух тоже.
По мнению главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, у России есть четыре "козыря". Первым при подсчёте он указал на национальный дух нашей страны. Тот самый русский дух. Как отметил чиновник, тот заключается в нашей готовности эффективно и быстро отвечать на вызовы, которые возникают перед нами.
Второй наш "козырь", по мнению министра, - это наука. Как прикладная, так и фундаментальная. Она даёт возможность воплощать в жизнь даже сложные задачи. Как считает Мантуров, это конкурентное преимущество России было подтверждено программой импортозамещения.
Третьим по счёту преимуществом России, по мнению министра, является низкая стоимость углеводородов и электроэнергии. Подобное положение вещей даёт нашей стране возможность исполнять проекты по переработке углеводородов.
Профессиональные кадры Мантуров назвал нашим четвёртым преимуществом перед другими странами. Он напомнил о том, что покинувшие страну ещё в лихие 1990-е годы учёные возвращаются сегодня обратно в Россию. Кроме того, растёт и новое поколение специалистов. И наша страна сегодня может обеспечить им все необходимые условия для работы.
"Наверное, это и есть наши основные преимущества", - заключил министр в интервью РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный поток - 2" - эксперт
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали
03 июня 2020, 09:55
Американцы готовятся к войне - или с Россией, или с Китаем: Леонков заявил о "новой авантюре"
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
30 мая 2020, 02:55
Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.