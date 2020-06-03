И русский дух тоже: Мантуров пересчитал "козыри" России

По мнению главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, у России есть четыре "козыря". Первым при подсчёте он указал на национальный дух нашей страны. Тот самый русский дух. Как отметил чиновник, тот заключается в нашей готовности эффективно и быстро отвечать на вызовы, которые возникают перед нами.

Второй наш "козырь", по мнению министра, - это наука. Как прикладная, так и фундаментальная. Она даёт возможность воплощать в жизнь даже сложные задачи. Как считает Мантуров, это конкурентное преимущество России было подтверждено программой импортозамещения.

Третьим по счёту преимуществом России, по мнению министра, является низкая стоимость углеводородов и электроэнергии. Подобное положение вещей даёт нашей стране возможность исполнять проекты по переработке углеводородов.

Профессиональные кадры Мантуров назвал нашим четвёртым преимуществом перед другими странами. Он напомнил о том, что покинувшие страну ещё в лихие 1990-е годы учёные возвращаются сегодня обратно в Россию. Кроме того, растёт и новое поколение специалистов. И наша страна сегодня может обеспечить им все необходимые условия для работы.

"Наверное, это и есть наши основные преимущества", - заключил министр в интервью РИА Новости.