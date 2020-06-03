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И русский дух тоже: Мантуров пересчитал "козыри" России
03 июня 2020, 12:55 • 130 • Политика
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пересчитал четыре "козыря" России перед остальными странами. В число преимуществ нашей страны он включил и русский дух тоже.
По мнению главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, у России есть четыре "козыря". Первым при подсчёте он указал на национальный дух нашей страны. Тот самый русский дух. Как отметил чиновник, тот заключается в нашей готовности эффективно и быстро отвечать на вызовы, которые возникают перед нами.
Второй наш "козырь", по мнению министра, - это наука. Как прикладная, так и фундаментальная. Она даёт возможность воплощать в жизнь даже сложные задачи. Как считает Мантуров, это конкурентное преимущество России было подтверждено программой импортозамещения.
Третьим по счёту преимуществом России, по мнению министра, является низкая стоимость углеводородов и электроэнергии. Подобное положение вещей даёт нашей стране возможность исполнять проекты по переработке углеводородов.
Профессиональные кадры Мантуров назвал нашим четвёртым преимуществом перед другими странами. Он напомнил о том, что покинувшие страну ещё в лихие 1990-е годы учёные возвращаются сегодня обратно в Россию. Кроме того, растёт и новое поколение специалистов. И наша страна сегодня может обеспечить им все необходимые условия для работы.
"Наверное, это и есть наши основные преимущества", - заключил министр в интервью РИА Новости.
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