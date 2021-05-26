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И Россия пострадала: AirFrance отменила рейс в Москву из-за скандала с Белоруссией

26 мая 2021, 20:50  •  119 • Политика
Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/www.globallookpress.com
Пассажиры оказались жертвами политических провокаций
Руководство французского авиаперевозчика AirFrance приняло решение отменить рейс AF1154. Самолет должен был доставить пассажиров из Парижа в российскую столицу. По данным прессы, такая ситуация сложилась из-за того, что у французов не было разрешения на перемещение в нашем воздушном пространстве.
Инцидент оказался продолжением перипетий вокруг Белоруссии. Дело в том, что известный французский авиаперевозчик был вынужден избегать воздушные пути, проложенные над территорией Республики. Таким образом европейцы "мстят" Минску за инцидент с внезапно севшим в белорусской столице самолетом, на борту которого находился местный оппозиционер Роман Протасевич.
В итоге отказавшиеся от полетов над Белоруссией самолеты должны искать обходные пути, используя воздушное пространство других государств. В частности, при выполнении рейса Париж–Москва авиакомпании нужно было получить новое разрешение от российских властей на использование наших воздушных путей.
Оперативно получить такую санкцию французы не смогли, а лететь над Белоруссией побоялись. В итоге самолет остался стоять в аэропорту отбытия. Этой историей с журналистами издания "Новая газета" поделилась одна из пассажирок злосчастного борта Мишель Синдюкова. Также соответствующую информацию подтвердили в пресс-центре французского авиаперевозчика.
В московском "Шереметьево" от комментариев отказались. Там пояснили, что все вопросы нужно адресовать транспортной компании.
К слову, 26 мая стало известно, что белорусским самолетам официально запретили летать над Польшей. Варшава всячески поддерживает истерию вокруг Минска.

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