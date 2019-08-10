«И ракеты прихватите»: как в Германии относятся к возможному выводу американских войск из ФРГ

В случае вывода военного контингента США из Германии американцы должны «прихватить с собой свои ядерные ракеты». Об этом заявил лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч в ответ предложение американского посла вывести военнослужащих из ФРГ в Польшу. Ранее представители ещё одной немецкой партии — «Альтернатива для Германии» — назвали наличие в стране баз Пентагона «оккупацией». Аналитики констатируют, что дислокация американских военных в республике во многом обусловлена историческими причинами. При этом, как отмечают эксперты, сегодня в Германии всё чаще поднимается вопрос о целесообразности размещения иностранной армии на территории государства.

Правительство Германии должно принять предложение американской стороны и обсудить с Вашингтоном вывод военного контингента США из ФРГ. Об этом заявил лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч, комментируя угрозы, прозвучавшие накануне со стороны посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Напомним, американский дипломат заявил, что Пентагон может перевести часть своих военнослужащих из ФРГ в Польшу из-за того, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до 2% от ВВП.

«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тыс. американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», — заявил дипломат.

Лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч

Reuters

© Fabrizio Bensch

Впрочем, в Левой партии ФРГ подобное предложение только поприветствовали.

«Налогоплательщики в США не обязаны платить за американских солдат в Германии», — сказал Дитмар Барч, добавив, что американский бюджет не должен расходоваться и на размещение ядерного оружия США в ФРГ.

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты. И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведёт к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы», — подчеркнул председатель фракции Левой партии в бундестаге.

В свою очередь, политологи считают, что подобные оценочные суждения со стороны германских политиков имеют под собой все основания.

«У любой монеты есть две стороны. И то, что одни называют помощью в обеспечении безопасности, другие могут считать оккупацией. К тому же со стороны Вашингтона наблюдаются явные попытки повлиять на внутренние дела ФРГ. Посол Гренелл ранее неоднократно выступал по целому ряду тем, включая «Северный поток — 2» и закупки американского оружия», — отметил в комментарии RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

«Тактика запугивания»

В 2014 году страны-участницы Североатлантического альянса обязались повысить свои расходы на оборону до уровня 2% от ВВП за 10 лет — соответствующую инициативу успешно пролоббировал Вашингтон. Тем не менее, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не раз обвинял партнёров США по НАТО в нежелании тратиться на оборону и стремлении переложить эти издержки на плечи американских налогоплательщиков. Наиболее серьёзные претензии звучали в адрес Берлина, который не спешит выполнять свои финансовые обязательства в рамках альянса. Со своей стороны, руководство ФРГ заявляло, что планирует повышать расходы на оборону постепенно.

Бундестаг

Reuters

© Hannibal Hanschke

Стоит заметить, что в Германия дислоцирован самый большой американский контингент в Европе — порядка 35 тыс. военнослужащих и ещё около 17 тыс. гражданских лиц, работающих на базах США.

По мнению Кирилла Коктыша, несмотря на все заявления о «долге» ФРГ, в США понимают, что именно они в первую очередь извлекают выгоду из этой ситуации.

«При этом Трамп ещё и рассчитывает переложить расходы на содержание этого контингента на союзников», — подчеркнул эксперт.

При этом негодование американского лидера вызывает поведение властей ФРГ. В интервью телеканалу Fox Business Трамп обвинил Берлин в том, что тот уклоняется от наращивания оборонных расходов, но платит миллиарды долларов за энергоресурсы России — «потенциальному противнику» НАТО.

«Позиционирование России в качестве потенциального врага, который вот-вот может стать реальным — это старинная пропагандистская песня руководства НАТО, которая поддерживается и милитаристами внутри ФРГ», — пояснил в комментарии RT заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

По его словам, в глобальном плане эта риторика — лишь часть стратегии Вашингтона, который пытается вытеснить Россию из всех сфер.

«В рамках этой политики Россия намеренно «демонизируется». Это тактика запугивания. И присутствие американских военных в ФРГ — лишь элемент такой политики. Но немецкое общество уже понимает суть происходящего», — считает эксперт.

Ещё одним поводом заявить о «долге» Берлина перед Вашингтоном для американской стороны стал отказ Германии присоединиться к миссии по охране судоходства в Ормузском проливе под эгидой США, направленной против Ирана.

В свою очередь, посол Соединённых Штатов в ФРГ, комментируя это решение, сказал, что США пожертвовали «многим, чтобы помочь Германии остаться частью Запада».

«В настоящее время в Германии размещены 34 тыс. наших военнослужащих — это миллиарды долларов, потраченные американским народом», — подчеркнул дипломат.

Однако многие жители ФРГ только приветствовали бы избавление страны от американской военной «помощи». Такого мнения придерживаются не только в Левой партии ФРГ, но и в правой «Альтернативе для Германии» (АдГ). Как заявил в мае этого года депутат от АдГ, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, партия планирует поднять вопрос о законности нахождения американских военных баз в стране.

«Военные базы США — это не союзничество, а оккупация. Возьмите, например, ту же авиабазу Рамштайн в Германии. Ни один гражданин ФРГ туда не может войти. Даже полиция не может. Что делается внутри, мы не понимаем и не знаем. Туда завозятся материалы, продукты и снаряжение, но мы не контролируем этот процесс. Мы не знаем, что там лежит. А это уже не партнёрские отношения», — заявил политик в интервью «Известиям».

«Только начало процесса»

По словам экспертов, истинный характер германско-американских отношений прекрасно иллюстрирует и история с прослушкой канцлера ФРГ спецслужбами США.

Скандал разразился в 2013 году — после того, как правительство Германии получило информацию о том, что спецслужбы США могли отслеживать мобильный телефон Ангелы Меркель. Отправной точкой для этого заявления стала информация, полученная СМИ от экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Предположительно, специалисты американского Агентства национальной безопасности (АНБ) подключались к телефону Nokia 6260, которым канцлер пользовалась в 2009—2013 годах.

Ангела Меркель

Reuters

© Fabrizio Bensch

После того, как были получены эти данные, германская Генпрокуратура запустила процедуру сбора информации у ведомств ФРГ, которые могли располагать информацией по этому вопросу. Однако в 2015 году расследование было закрыто в связи с тем, что Генпрокуратуре ФРГ не удалось получить оригинал документов АНБ, которые подтвердили бы факт слежки.

При этом эксперты допускают, что для прослушки телефонов европейских политиков АНБ вполне могла использовать систему ECHELON (глобальная система радиоэлектронной разведки США — RT), которая была развёрнута на территории союзных стран.

«Она могла дать американцам немало закрытой информации обо всех ведущих политиках. Возможно, существуют какие-то факты, обнародование которых могло бы скомпрометировать Меркель, — считает Поляков. — Поэтому пока в ФРГ у власти находятся те люди, которых могли прослушивать, ожидать решительных шагов со стороны Берлина не приходится».

Кроме того, как отмечают аналитики, то, как сегодня складываются военно-политические отношения между Вашингтоном и Берлином, во многом обусловлено историческими причинами.

Напомним, после Второй мировой войны территория Германии была разделена на четыре оккупационные зоны, которые контролировали США, СССР, Великобритания и Франция. Впоследствии Вашингтон и Лондон начали формировать на подотчётных территориях новое квазигосударственное образование — Тризонию, которое и стало ФРГ.

Эти действия были расценены Москвой и частью германского общества как попытку заблокировать создание общегерманских легитимных органов власти и единого демилитаризованного германского государства. По мнению историков, Вашингтон планировал превратить Германию не в нейтральное государство, а в союзника в борьбе с СССР.

«Наличие американских военных баз на территории ФРГ — безусловно, рудимент холодной войны, когда мир был поделён пополам», — отметил в беседе с RT Леонид Поляков.

Учитывая, что Москва в своё время вывела контингент из восточной Германии, а Варшавский договор перестал существовать десятки лет назад, у немцев неизбежно должны были появиться сомнения в том, оправданно ли то, что на их территории до сих пор находятся иностранные войска, говорит эксперт.

«В немецком обществе действительно просыпается осознание того, что мир изменился, а допускать размещение иностранной армии в стране — то же самое, что расписаться в том, что ФРГ не является суверенным государством. Подобные заявления, которые звучат и от правых, и от левых в Германии — это только начало процесса», — считает Поляков.

Похожей точки зрения придерживается и Кирилл Коктыш.

«Германия может когда-нибудь воспользоваться предложением, сделанным американцами сгоряча, но не в сегодняшних условиях. Пока говорить об этом рано», — подытожил эксперт.