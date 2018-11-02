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«И рад отказаться, но не может»: В ЛДПР объяснили, почему Жириновский притормозил с лишением пенсионной надбавки

02 ноября 2018, 13:54  •  38 • Политика
В ЛДПР подтвердили желание своего лидера Владимира Жириновского отказаться от положенных ему пенсионных надбавок, но пояснили, что пока он не может написать заявление, поскольку все еще работает.
72-летний лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в числе шести депутатов Госдумы решил добровольно отказаться от положенных ему пенсионных надбавок. Но пока, как уточнили в его пресс-службе, сделать это парламентарий не может по факту, по закону, поскольку все еще работает, хотя рад бы отказаться.
«Он пока работающий пенсионер», - сообщил пресс-секретарь в интервью Федеральному агентству новостей.
Сам Жириновский, как напоминает издание, уже не раз заявлял, что согласен с самой идеей добровольного отказа от пенсионных надбавок депутатами Госдумы и считает, что они должны получать ту же пенсию, что и обычные граждане страны.
При этом Жириновский подтвердил, что все депутаты его партии напишут заявление об отказе. Правда, как напомнил политик, многим из них «до пенсии далеко», поскольку есть немало молодежи до 40 лет.
Напомним, 25 октября Госдума одобрила добровольный отказ депутатов и сенаторов от положенной им доплаты к пенсии. Желающие могут написать заявление в Минтруд, но вот обратной силы заявление не имеет - вернуть доплату после отказа не получится.

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