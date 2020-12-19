|
И Путин даёт волю эмоциям. "Владимир Владимирович приходит в ярость. Это я на 100% знаю"
19 декабря 2020, 20:35 • 10 • Политика
Всё чаще в западных СМИ замелькали три мощных и ярких слова: "Путин в ярости". По мнению журналистов, в это состояние президента России может ввергнуть буквально любое событие – к примеру, недавно издание Challenges в таком тоне писало о якобы имевшей место утечке переговоров лидеров Франции и России; а National Interest выпустил статью "Путин в ярости: "тридцать иностранных самолётов-шпионов" - о полёте рядом с границами нашей страны чужой авиатехники. По мнению экспертов, на самом деле это не столько попытка "демонизировать" русского лидера, сколько банальный кликбейт. С другой стороны, наши собеседники не отрицают, что целый ряд событий могут вызвать гнев президента России.
Автор:
Маргарита Меньшикова
Так что приводит в ярость Путина?
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец полагает, что оборот "Путин в ярости" - часть информационной войны Запада против Кремля, и президента России в частности.
– пояснил Баранец. Он напомнил, что разведывательные полёты уже стали для России обыденностью, как, к примеру, снег за окном. И сложно поверить, что они станут поводом для такой сильной эмоции, как ярость.
И дело даже не в том, что Владимир Владимирович как экс-разведчик и глава государства великолепно владеет собой. Безусловно, порывы гнева ему не чужды. Но совсем по другим причинам.
– говорит Баранец. Кстати, буквально пару дней назад мы видели совещание с президентом России по вопросам высоких цен на основные продукты питания. Там досталось и министру экономического развития Максиму Решетникову, и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Президент прямо попросил не рассказывать сказки, а начать наконец работать.
В целом же военный обозреватель "Комсомольской правды" метко назвал западные публикации, спекулирующие на якобы имевшей место быть "ярости Путина", информационным гнильём, которому место на помойке.
"Ребята, брехуны западные, примите мою большую розовую дулю, приставленную к вашему носу. Всего доброго. Путин спокоен. Путин рулит", - ёмко резюмирует Баранец.
"Попытка показать значимость действий НАТО"
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Царьграда также вспомнил о том, что Путин уже много лет руководит страной, и весьма странно приписывать столь опытному в политике человеку сильные негативные эмоции буквально по любому поводу, как сейчас принято в иностранных СМИ. Странно полагать, что президента, который помнит и Чеченскую войну, и трагические события в Абхазии, различные конфликты, катаклизмы и катастрофы, такая мелочь, как пролетевшие мимо границы 30 самолётов, могут ввергнуть в ярость.
– рассуждает эксперт.
По словам Кнутова, резкую негативную реакцию у главы нашего государства вызывают другие события. Это может быть поведение ряда министров, губернаторов и государственных чиновников высокого уровня, которые не занимаются вопросами, входящими в круг их компетенции.
– объясняет Кнутов словесные фантазии зарубежных публицистов.
Угроза не снаружи
Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Царьградом откровенно посмеялся над громким заголовком о "ярости Путина", подметив, что этот приём выдаёт банальную попытку набрать просмотры материала. Другими словами – кликбейт (от английского click - "щелчок" и bait - "приманка". – Прим. авт.), то есть заголовок, явно не соответствующий содержанию публикации с целью привлечь внимание читателя.
– полагает эксперт.
Подобные примеры можно привести не только в теоретическом плане. И они будут касаться вопросов более глобальных, нежели пролёт рядом с нашими границами чужой авиации – слава Богу, России в случае угрозы есть чем ответить. И об этом прекрасно знают и Путин, и те самые пролетающие мимо.
Другое дело, что, как это ни парадоксально, гораздо более опасные процессы могут происходить внутри нашей страны. Одну из таких проблем затронул в разговоре и Тимошенко.
– переходит на исключительно серьёзный тон эксперт.
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 декабря 2020, 23:40
|
13 декабря 2020, 08:45
|
18 декабря 2020, 01:30
|
17 декабря 2020, 09:55
|
15 декабря 2020, 11:10
|
15 декабря 2020, 11:10
|
19 декабря 2020, 04:05