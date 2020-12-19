И Путин даёт волю эмоциям. "Владимир Владимирович приходит в ярость. Это я на 100% знаю"

Автор:

Маргарита Меньшикова

Так что приводит в ярость Путина?

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец полагает, что оборот "Путин в ярости" - часть информационной войны Запада против Кремля, и президента России в частности.

Никто не знает, был ли Путин в ярости, потому что корреспонденты этой газеты не были рядом с Путиным, они не были в его кабинете, они не беседовали, то есть это всё выколупано из носа. Это так называемая информационная вонючка. Во-вторых, представляете, если Путину каждый день докладывают уже на протяжении многих лет о количестве разведывательных полётов у границ России, а иногда в день к нашим границам подлетает 10-15 самолётов, это Владимир Владимирович должен каждый раз приходить в ярость и говорить: что они летают? Но это же тупость. Это результат западной информационной тупости, которая имеет цель только одну – нагадить, причём нагадить совершенно примитивной брехнёй,

– пояснил Баранец. Он напомнил, что разведывательные полёты уже стали для России обыденностью, как, к примеру, снег за окном. И сложно поверить, что они станут поводом для такой сильной эмоции, как ярость.

И дело даже не в том, что Владимир Владимирович как экс-разведчик и глава государства великолепно владеет собой. Безусловно, порывы гнева ему не чужды. Но совсем по другим причинам.

Путина может привести в ярость то, что его указание не выполняет правительство или какое-то министерство. Вот из-за этого и летели с высоких должностей мужики, которые забрались туда, но ни хрена не выполняли указания президента… Мы видели не много случаев, когда Путин действительно приходил в ярость, это показывали и по телевидению, это и во время некоторых пресс-конференций. Но учтите, в нём очень глубоко сидит разведчик. А разведчик – это не показывать своих эмоций, это не делать резких движений, это не делать каких-то резких заявлений и так далее, хотя, конечно, по-человечески можно было понять, когда Владимир Владимирович в некоторых случаях взрывался. Вы помните, когда террористы убили несколько наших граждан, Путин тогда сгоряча произнёс фразу: "Будем мочить в сортире",

– говорит Баранец. Кстати, буквально пару дней назад мы видели совещание с президентом России по вопросам высоких цен на основные продукты питания. Там досталось и министру экономического развития Максиму Решетникову, и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Президент прямо попросил не рассказывать сказки, а начать наконец работать.

В целом же военный обозреватель "Комсомольской правды" метко назвал западные публикации, спекулирующие на якобы имевшей место быть "ярости Путина", информационным гнильём, которому место на помойке.

"Ребята, брехуны западные, примите мою большую розовую дулю, приставленную к вашему носу. Всего доброго. Путин спокоен. Путин рулит", - ёмко резюмирует Баранец.

"Попытка показать значимость действий НАТО"

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Царьграда также вспомнил о том, что Путин уже много лет руководит страной, и весьма странно приписывать столь опытному в политике человеку сильные негативные эмоции буквально по любому поводу, как сейчас принято в иностранных СМИ. Странно полагать, что президента, который помнит и Чеченскую войну, и трагические события в Абхазии, различные конфликты, катаклизмы и катастрофы, такая мелочь, как пролетевшие мимо границы 30 самолётов, могут ввергнуть в ярость.

Другое дело, что это вызывает озабоченность и разные сомнения. Потому что, и я всегда об этом говорю, перед Великой Отечественной войной велась интенсивная разведка, и НАТО этим занимается. И вот это, конечно, может настораживать, то, что НАТО откровенно и не стесняясь готовится к войне,

– рассуждает эксперт.

По словам Кнутова, резкую негативную реакцию у главы нашего государства вызывают другие события. Это может быть поведение ряда министров, губернаторов и государственных чиновников высокого уровня, которые не занимаются вопросами, входящими в круг их компетенции.

Либо когда касается коррупции. Вот тут Владимир Владимирович приходит в ярость. Это я на 100% знаю. Всё, что касается внешнеполитических вопросов, он и не такое видел. И поэтому для него, собственно говоря, детский лепет эти самолёты у наших границ. Просто попытка показать значимость действий НАТО. Мол, как они наказывают Россию, и лично Путина,

– объясняет Кнутов словесные фантазии зарубежных публицистов.

Угроза не снаружи

Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Царьградом откровенно посмеялся над громким заголовком о "ярости Путина", подметив, что этот приём выдаёт банальную попытку набрать просмотры материала. Другими словами – кликбейт (от английского click - "щелчок" и bait - "приманка". – Прим. авт.), то есть заголовок, явно не соответствующий содержанию публикации с целью привлечь внимание читателя.

Такая брехня. Содержание статьи совершенно не важно, главное – заголовок, чтобы туда ткнули пальчиком, если это интернет-версия какого-нибудь издания. Всё учтено могучим ураганом с помощью серверов, компьютеров и тому подобного. Не знаю, не видел Путина в ярости и не очень представляю себе, как это выглядит. Но представим, что могло бы, допустим, вывести из себя или огорчить нашего президента. Например, если бы снова попытались утопить "Кузю", наш авианесущий крейсер. Вот такое головотяпство, когда уговорили, отдали ремонтный завод промышленникам, а они, вместо того чтобы на нём освоить производство буровых платформ, утопили плавучий док, аналога которого у нас нет. Он строился в Норвегии, и вместе с ним авианесущий крейсер. Я бы сам выскочил из штанов, если бы это сумели повторить,

– полагает эксперт.

Подобные примеры можно привести не только в теоретическом плане. И они будут касаться вопросов более глобальных, нежели пролёт рядом с нашими границами чужой авиации – слава Богу, России в случае угрозы есть чем ответить. И об этом прекрасно знают и Путин, и те самые пролетающие мимо.

Другое дело, что, как это ни парадоксально, гораздо более опасные процессы могут происходить внутри нашей страны. Одну из таких проблем затронул в разговоре и Тимошенко.

Что у нас может случиться в военной области? Да ничего. А вот пришла пандемия, вдруг оказалось, что национальный проект "Здоровье" привёл к тому, что у нас не хватает коечного фонда. До того дореформировались, что некуда больных класть. Оптимизадница. Сергей Кужугетович щёлкнул пальцами, и за месяц появляется госпиталь, и не один, а по всей стране. И продолжают строиться. Хорошо, а работать туда пойдём мы с вами? Я из медицины знаю только горчичник. Медиков нет. Куда девались медики? Я не знаю, копал ли глубоко Владимир Владимирович? Но ведь когда я в школе учился, да и Путин тоже, самыми уважаемыми профессиями были учитель и врач. А теперь кто? Манагер и юрист,

– переходит на исключительно серьёзный тон эксперт.