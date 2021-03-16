И при Порошенко, и при Зеленском Киев торгует оружием с Москвой – «война с Россией» ничуть не мешает майданщикам зарабатывать

Бородатый анекдот времён арабо-израильского конфликта («Что, Ибрагим, патроны кончились? – интересуется Хаим из окопа с противоположной стороны, в ответ на внезапное прекращение стрельбы. – Иди сюда, я тебе продам пару штук!») вполне подошёл к современным российско-украинским реалиям. Оказывается, весь постмайданный период Киев продавал Москве газотурбинные моторы для кораблей ВМФ и двигатели для боевых самолётов и вертолётов. Россия – второй по значимости оружейный партнёр Украины после Китая!

Интрига, однако, в том, что Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), обнародовавший скандальную статистику (согласно которой на российские поставки приходится до 20 процентов всего украинского военно-промышленного экспорта), специально оговорился, что оружейные поставки из Украину в Россию шли не только при прежней киевской власти, а и при нынешней. Таким образом, записные майданщики Айварс Абрамавичус и Мустафа Найем, ничуть не смущаясь, продавали «врагам» товары стратегического назначения в самый разгар «российско-украинской войны», пользуясь современной украинской терминологией. А их шеф Владимир Зеленский, разумеется, не мог быть не в курсе. В украинской прессе эта тема жёстко табуирована, – признаётся киевский тележурналист Максим Назаров. – Хотя информация и до этого находилась в открытом доступе. Тайной остаётся только метод продажи – через посредников или в третьи страны, практически по той же схеме, как и с российским газом. После такого разоблачения, полагает Назаров, недавняя скандальная история с совместным появлением министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Урусского и Рамзана Кадырова на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби представляется вполне логичной и оправданной. Хотя шума она наделала в Киеве немало.

На этом фоне отказ от продажи запорожской оборонной «Мотор-Сичи» китайцам (они – первые в списке покупателей украинского военного добра) выглядит, по меньшей мере, нелогично. Согласно статистике SIPRI, доля Пекина в покупке украинской оборонки составляет 36 процентов от общего объёма продаж. Так что дело, скорее всего, не в нежелании Киева продавать стратегический объект, а в жёсткой позиции США, занятой по отношению к Пекину. Но, прогнувшись под американцев, Зеленский может упустить китайских партнёров (кстати, потерявших в Запорожье 3 миллиарда долларов инвестиций). А для украинской экономики это фатально (ведь страна после майдана и так выпала из топ-40 мировых поставщиков вооружений).