И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание, к чему приводит вмешательство третьей стороны, и почти прямом текстом раскрыл причины госпереворота на Украине. "И после этого кто-то говорит, что Россия во всём этом виновата?" - задал он неудобные вопросы.

Рассуждая о вопросах "вмешательства" в отношения между странами и внутригосударственные, министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для Tengrinews.kz привёл в пример Украину и США, напомнив о двух друзьях, в споре которых "появляется кто-то третий, которого они знать не знали и в своей дружбе не учитывали никогда".

Фактически же министр почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине, напомнив о том, как происходили события предшествовавшие Майдану в Киеве и войне в Донбассе.

"Те, кто сел за один стол в один прекрасный вечер, подписался под гарантиями, что всё будет в рамках конституции, что президент уходящий, в течение года пройдут выборы и что он на эти выборы не пойдёт и все будет хорошо, - напомнил о событиях, произошедших семь лет назад, министр. - А через 4 часа уже его искали по всем закоулкам! После этого сели в самолёт и улетели, оставив всё в том состоянии".

Организаторам госпереворота на Украине министр задал логичные и явно неудобные вопросы.

"И после этого кто-то говорит, что Россия во всём этом виновата? - недоумевает Сергей Шойгу. - Россия виновата в том, что устроили всё то, что там происходило дальше? И Россия виновата в том, что по мирным городам начали стрелять из реактивных систем залпового огня? Что над мирными городами начали летать и обстреливать их боевые вертолёты и самолёты?"

Продолжая свою мысль, глава Минобороны России обратился к "переговорщикам", напомнив им, что раз уж они "гарантировали" и "подписались под этим", то тогда уже и пусть "продолжают всё это".