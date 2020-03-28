И новый шанс переустроить мир

На фоне невымышленной угрозы с ударным информационным сопровождением, или Коронавирус и мы

Что происходит сейчас в мире? Упадок международной торговли, закрытие границ, прекращение международного сообщения называют концом глобализации – процесса, навязанного миру транснациональным капиталом.

Существующий миропорядок устроен так, что наиболее богатые страны живут за счёт остальных, но означает ли пандемия конец глобализации? Или это неясная пока перспектива выхода мировых процессов на новый, принципиально иной уровень?

На второй план отходит даже такой важный вопрос: искусственный ли это вирус, выведенный в чьих-то лабораториях или спонтанно вспыхнувшая эпидемия?

Кратковременная ли это паника или страх, способный растянуться во времени, – в любом случае это повод для глобального действия, для организации объединённого «противодействия угрозе» в мировых масштабах.

Попытки организовать и возглавить мировые процессы, усиленные талантливо созданным страхом (не обязательно на пустом месте), осуществлялись в последние десятилетия многократно. Голливуд снимает об этом душераздирающие фильмы вроде «Армагеддона» с Брюсом Уиллисом.

К «глобальным» страхам, охватывавшим в большей или меньшей степени человечество, можно отнести также астероидную угрозу, нашествие инопланетян, международный терроризм, экологические проблемы… Каждая из этих угроз эксплуатировалась в интересах создания глобального миропорядка теми, кого профессор В. Катасонов называет хозяевами денег.

Страх, чтобы он стал «глобальным», должен войти в каждый дом, в каждую семью. Для этого нужны колоссальные усилия и большие человеческие жертвы, а результат не гарантирован. Удар «международных террористов» по ВТЦ в Нью-Йорке в сентябре 2001 года это показал.

Казалось, беспроигрышный вариант – страх погубить жизнь на планете отходами воспроизводства миллиардов её жителей. На Стокгольмской конференции 1972 года была принята декларация, придавшая природоохранной деятельности глобальный характер. Были созданы глобальные структуры, способные влиять на политику государств под экологическими предлогами. М. Горбачёв рекламировал не только пиццу, но и «Хартию Земли», придуманную в 1987 году Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН (Комиссия Брундтланд). Бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС, видимо, немного тронувшись, принялся утверждать, что библейские Десять заповедей себя изжили, что они будут заменены на «16 принципов Хартии Земли», и всё твердил: «Космос – мой Бог. Природа – мой Бог»; призывал к созданию «глобальной структуры», «укреплению ООН вооруженными силами», «созданию механизма, связывающего ООН с всемирной экономикой»… Это ли не признак направленного движения к мировому правительству? Тут никакой «теории заговора» не надо...

И истеричные выступления Греты Тунберг – не просто выходки школьной прогульщицы, нездорового подростка, необъяснимо допущенной к мировой аудитории. Большой взрыв страстей по поводу пагубного влияния человека на природу, возможно, ещё впереди, и он будет иметь далеко идущие последствия. Логическая цепочка уже выстроена: человек вредит природе => Земля перенаселена, людей должно быть меньше => производств, потребляющих невозобновляемые ресурсы, должно быть тоже меньше => численность населения Земли нужно регулировать => регулировать значит сокращать; остаться должен только «золотой миллиард».

И вот сейчас – распространение COVID-19 как толчок ко всемирной панике. Это невымышленная, обоснованная угроза с ударным информационным сопровождением. Люди от коронавируса умирают. И пусть смертность меньше, чем у «птичьего гриппа» или Эболы, пусть число погибших меньше (пока), чем от обычного гриппа или у погибающих в ДТП, процесс расширяется. И гипертрофированное информационное сопровождение случаев заболевания делает своё дело. У того, что происходит, есть своя специфика – и неумение справиться с этой спецификой в странах, считающихся развитыми.

Оправданны ли меры полицейского карантина, принимаемые во всём мире? Оценивать будем по результату. Сейчас мы считаем их оправданными. И это ещё один пример того, что государственное руководство отдельно взятой страны не может пойти против общественного мнения, сформированного глобальными средствами массовой информации.

Чего ждать?

Скоро мы услышим голоса, требующие создать всемирные структуры для «недопущения повторения подобного в будущем». Будет желание у «ведущих стран мира» (у Соединённых Штатов в первую очередь) организовать и возглавить этот процесс. Вот только… Ведущими в борьбе с пандемией коронавируса оказались не страны «развитой демократии», а Китай, Куба, Россия – страны с незападным общественно-экономическими строем, подвергаемые под надуманными предлогами экономическим и прочим санкциям.

А это значит, что у стран и народов, не попадающих в «золотой миллиард» появляется шанс на переустройство мира. Назрело болезненное, но необходимое уничтожение паразитизма экономик, фиктивно раздутых производными финансовыми инструментами. Экономик, которые паразитируют на странах с работающим реальным сектором, обладающих природными ресурсами, квалифицированной рабочей силой, технологиями, но не имеющих достаточного экономического суверенитета и вынужденных жить по правилам, написанным без них, за них и не в их интересах.

Крепка ли надежда на то, что удастся использовать появившийся сейчас повод ко вселенскому страху так, чтобы не допустить создания новых глобальных структур управления в интересах одной сверхдержавы и её сателлитов?