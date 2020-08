И никого не стало: роман "Десять негритят" окончательно переименуют?

"И никого не стало" – этой фразой заканчивается в русском переводе считалочка о погибающих один за другим темнокожих мальчиках. Страшный стишок стал сюжетным стержнем всемирно известного романа Агаты Кристи "Десять негритят". В США, кстати, оригинального названия может и не знают – там детектив всегда публиковался именно с заголовком "И никого не стало" ("And Then There Were None"). Уже в 1939 году слова "негр", "ниггер" в Штатах считались расистскими и глубоко оскорбительными, хотя фактическая сегрегация темнокожих продолжалась вовсю. Зато по поводу оскорбления других групп американцы особого смущения не испытывали: произведение Кристи они издавали заменив негритят на маленьких индейцев. Толерантненько.