И никого не стало: роман "Десять негритят" окончательно переименуют?

"И никого не стало" – этой фразой заканчивается в русском переводе считалочка о погибающих один за другим темнокожих мальчиках. Страшный стишок стал сюжетным стержнем всемирно известного романа Агаты Кристи "Десять негритят". В США, кстати, оригинального названия может и не знают – там детектив всегда публиковался именно с заголовком "И никого не стало" ("And Then There Were None"). Уже в 1939 году слова "негр", "ниггер" в Штатах считались расистскими и глубоко оскорбительными, хотя фактическая сегрегация темнокожих продолжалась вовсю. Зато по поводу оскорбления других групп американцы особого смущения не испытывали: произведение Кристи они издавали заменив негритят на маленьких индейцев. Толерантненько.

Родная для писательницы Великобритания стойко держалась до середины 1980-х годов и не переименовывала книгу, не редактировала считалку. Но потом под напором политкорректности пало и Соединенное Королевство. Теперь пришел черед Франции: потомок писательницы Джеймс Причард заявил, что отныне детектив там будет выходить под названием "Их было десять". Как изменится мрачный стишок, не сообщается. Однако уже понятно, что само словосочетание "Десять негритят" хотят стереть: как признал Причард, сегодня название романа они меняют по всему миру.

Удивительно, впрочем, что оно вообще дожило до 2020 года в оригинальном виде хоть где-то на Западе. Но тут грянуло убийство Джорджа Флойда в США и по многие странам прокатились волны массовых митингов за права темнокожих. Вот и творчество Агаты Кристи "накрыло". Вполне предсказуемо, особенно после истории с удалением "расистского и оскорбительного" фильма "Унесенные ветром" с популярных онлайн-площадок.

Джеймс Причард пояснил, что, по его мнению, Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами". Так это или нет, мы уже не узнаем. Коверкание творчества и фамильярное отношение к наследию автора в угоду современным нормам – вот это, как нам кажется, точно не понравилось бы госпоже Кристи. Не надо никого оскорблять и обижать, но надо отдать должное произведению определенной эпохи с присущими ему отличительными чертами, нравятся они нам или нет. А то как-то это все смахивает не только на изменение названия, но и на попытки вычеркнуть из собственной истории определенные, пусть и мрачные, страницы. Хотя на Западе это в порядке вещей, так что и рассуждать не о чем.

Нет сомнений, что потомки Агаты Кристи продолжат свою корректорскую деятельность. И никого не станет, кто знал бы настоящее название классического детектива. По крайней мере, в США и Европе. Остается надеяться на "выживание" "Десяти негритят" разве что в русскоязычной среде.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik